Mẫu xe côn tay Winner X trong tháng 9/2025 vẫn được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao, kèm theo đó sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Honda Winner X trong tháng 9 này không có sự điều chỉnh nào, cụ thể: Bản tiêu chuẩn vẫn đang bán với giá 46,16 triệu đồng, bản đặc biệt vẫn đang bán với giá 50,06 triệu đồng và bản thể thao vẫn đang bán với giá 50,56 triệu đồng.

Honda Winner X phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Xe côn tay Winner X của Honda sở hữu phong cách thiết kế mang đậm chất thể thao, năng động với nhiều màu sắc trẻ trung nên được các bạn trẻ Việt yêu thích và lựa chọn. Không chỉ vậy, xe còn ghi điểm với người dùng nhờ động cơ 150cc mạnh mẽ, bền bỉ trên mọi địa hình và được trang bị nhiều tính năng và công nghệ mới giống như trên các mẫu xe phân khối lớn.

Giá xe máy Winner X tại các đại lý trong tháng 9/2025 không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế thấp hơn giá niêm yết của hãng khoảng 14,56 - 16,06 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Winner X mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Winner X mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 46,16 31 -15,16 Trắng đen 46,16 31 -15,16 Đỏ đen 46,16 31 -15,16 Phiên bản đặc biệt Đen 50,06 34 -16,06 Đỏ đen 50,06 34 -16,06 Bạc đen 50,06 34 -16,06 Phiên bản thể thao Đỏ đen trắng 50,56 36 -14,56

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí ra biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào mỗi thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.