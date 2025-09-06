Theo ghi nhận, xe số Wave RSX FI 110 trong tháng 9 tiếp tục bán ra thị trường 3 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn và đặc biệt, đi kèm 4 tùy chọn màu sắc như: Đỏ đen, xanh đen, đen và xám đen.

Giá niêm yết của xe Honda Wave RSX FI 110 trong tháng 9 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 8. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang bán ở mức 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao đang bán ở mức 25.566.545 đồng.

Wave RSX FI 110 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Wave RSX FI 110 là mẫu xe số giá rẻ của hãng Honda có chất lượng vượt trội và được đông đảo người dùng yêu thích. Xe nổi bật với ngoại hình nhỏ gọn, cá tính, trẻ trung cũng như sở hữu khối động cơ mạnh mẽ và mang tính tiện lợi cao. Hơn nữa, xe số Wave RSX FI 110 còn có khả năng tiết kiệm xăng tối ưu, mang đến cho người dùng những trải nghiệm lái xe thú vị nhất.

Hiện giá xe máy Wave RSX FI 110 tại các đại lý trong tháng 9 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 2.033.455 - 2.197.091 đồng/xe, với mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Wave RSX FI 110 mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Wave RSX FI 110 mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 22.032.000 24.200.000 2.168.000 Đen 22.032.000 24.200.000 2.168.000 Phiên bản đặc biệt Đen 23.602.909 25.800.000 2.197.091 Phiên bản thể thao Đỏ đen 25.566.545 27.600.000 2.033.455 Xanh đen 25.566.545 27.600.000 2.033.455 Xám đen 25.566.545 27.600.000 2.033.455

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí ra biển số và phí thuế trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.