Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12

(VTC News) -

Trước nhiều phản ánh của các cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp vận tải trong việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông trước 1/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các nhóm này đến 31/12/2025.

Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12/2025. Trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Theo phản ánh của doanh nghiệp vận tải, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng, uỷ nhiệm chi… của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân. Lý do, ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi nên khó khăn trong việc kết nối với tài khoản giao thông.

Ngoài ra, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1 - 2%) nên gây tốn kém cho doanh nghiệp. Phương án ủy nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện uỷ nhiệm chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng (dưới 200 mili giây).

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12 đối với cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Đối với một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra.

Đồng thời tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.