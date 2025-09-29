Sắp đến 1/10: Chuyển đổi tài khoản giao thông ngay để qua trạm không gián đoạn

(VTC News) -

Thế nhưng nhiều người dùng, ngay cả giới trẻ vẫn chần chừ trước việc chuyển đổi. Những lo ngại phổ biến hiện nay tập trung vào trải nghiệm thực tế: sợ bị hệ thống tự động trừ tiền trực tiếp từ ngân hàng, lo không biết cách liên kết tài khoản, bối rối khi chưa rõ thao tác nạp tiền vào ví điện tử, hay ngại việc phải nạp sẵn tiền trước mỗi chuyến đi qua BOT.

Chính vì vậy, nhu cầu về một giải pháp linh hoạt hơn, chẳng hạn như “qua trạm trước, thanh toán sau”, đang trở thành mong muốn của nhiều người.

Liên kết tài khoản giao thông định danh ngay trên ứng dụng, thao tác chỉ mất vài phút: Đơn giản, minh bạch và an toàn.

Chuyển đổi tài khoản giao thông: Có thật sự phức tạp như lời đồn?

Nỗi lo “rắc rối” là tâm lý phổ biến của nhiều người dùng trẻ trước thời điểm chuyển đổi. Tuy nhiên, thực tế lại đơn giản hơn nhiều. Hiện nay, ePass đã triển khai hơn 1.400 điểm hỗ trợ trực tiếp trên toàn quốc từ trạm thu phí, Viettel Store đến các siêu thị Viettel. Người dùng chỉ cần đến trực tiếp, nhân viên sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình.

ePass đã triển khai hơn 1.400 điểm hỗ trợ trực tiếp trên toàn quốc, người dùng chỉ cần ghé qua vài phút là hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông.

Với những ai lo “không liên kết được” hoặc “không biết nạp tiền thế nào”, quy trình hiện nay đã được đơn giản hóa tối đa. Chỉ cần vài bước trên ứng dụng ePass và Viettel Money là hoàn tất, đi kèm video hướng dẫn trực quan. Đường dây nóng 1900.9080 cũng hoạt động 24/7, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

Rõ ràng, việc chuyển đổi không hề “khó nhằn” như lời đồn. Anh Hưng (27 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi xem video hướng dẫn trên fanpage ePass và làm theo, mất chưa đầy 5 phút là xong, đơn giản hơn tưởng tượng nhiều”.

Chuyển đổi an toàn hơn bạn nghĩ

Một rào cản khác khiến nhiều người chần chừ là lo ngại về an toàn giao dịch: “Liệu có bị trừ tiền oan?”, “Thông tin tài khoản có bị lộ không?”. Những băn khoăn này hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi giao dịch tài chính liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, tài khoản giao thông định danh được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật cao. Đây là loại tài khoản liên kết trực tiếp với ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đồng thời chịu sự giám sát của cả Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Ứng dụng tài chính số Viettel Money khi kết nối với tài khoản giao thông ePass cũng sử dụng công nghệ eKYC đạt chuẩn quốc tế ISO 30107-3 cấp độ 2, có khả năng chống giả mạo tinh vi và đảm bảo chỉ chủ tài khoản mới được giao dịch. Người dùng có thể theo dõi lịch sử giao dịch ngay trên ứng dụng, chủ động lựa chọn hình thức xác thực và gần như loại bỏ rủi ro bị trừ tiền ngoài ý muốn.

Anh Minh, một tài xế công nghệ tại TP.HCM, chia sẻ: “Trước cứ lo bị trừ nhầm, nhưng giờ tôi có thể check từng giao dịch ngay trên app, rất yên tâm”. Có thể nói, độ an toàn của tài khoản giao thông hiện đã được nâng cấp ngang chuẩn ngân hàng.

Qua trạm không gián đoạn: Vì sao Viettel Money và ePass được ưu tiên?

Theo TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT, mỗi giao dịch ETC phải được xử lý trong chưa đầy 200 mili-giây để xe qua trạm không bị gián đoạn. Hiện nay, chỉ có một số ít phương thức đáp ứng chuẩn này, trong đó có Viettel Money và thẻ tín dụng quốc tế - hai phương thức phổ biến nhất với khách hàng ePass.

Liên kết ePass với Viettel Money: Giao dịch xử lý trong chưa đầy 200 mili-giây, đảm bảo xe qua trạm mượt mà, không gián đoạn.

Khi liên kết ePass với Viettel Money, người dùng hưởng trọn nhiều lợi thế: Tốc độ xử lý nhanh và ổn định nhờ tích hợp trực tiếp trong hệ sinh thái Viettel giảm tối đa khâu trung gian và hạn chế lỗi phát sinh, miễn phí toàn bộ thao tác liên kết, nạp tiền, giao dịch, bảo mật đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, tính năng “Ví trả sau” của Viettel Money cho phép xe qua trạm trước, thanh toán sau, giúp người dùng yên tâm ngay cả khi quên nạp tiền hoặc tài khoản chưa đủ số dư.

Về cơ bản, việc chuyển đổi tài khoản giao thông định danh không hề phức tạp, đảm bảo tính bảo mật cao và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng.