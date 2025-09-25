Vẫn còn 2,8 triệu chủ ôtô chưa chuyển đổi tài khoản giao thông

(VTC News) -

Đến thời điểm này, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, trước hạn chót (1/10), trên cả nước còn 2,8 triệu chủ xe chưa thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông.

Đến thời điểm này, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. (Ảnh: Phạm Duy).

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng; …

Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện theo quy định của Nghị định.

Việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt diễn ra thuận lợi.

Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Qua kinh nghiệm triển khai thành công hệ thống thu phí điện tử không dừng trước đây, giai đoạn đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trong công tác dán thẻ, việc nạp tiền, sử dụng dịch vụ,...

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà cung cấp dịch vụ và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay hệ thống thu phí điện tử không dừng đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại trạm thu phí.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan, đơn vị và chủ phương tiện để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành công theo đúng lộ trình”, Cục Đường bộ cho biết.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html.

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vu Epass: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/ .

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).