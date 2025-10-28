Lũ trên sông ở Huế và Đà Nẵng dâng cao, ngập lụt còn kéo dài

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế), trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống chậm.

Mực nước lúc 14h ngày 28/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,78m, trên BĐ3 0,28m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,68m, trên báo động BĐ3 1,18m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,85m, trên BĐ3 0,85m.

Trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 16,10m, trên BĐ3 1,1m; tại trạm Câu Lâu là 5,25m, trên BĐ3 1,25m. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 4,09m, trên BĐ1 0,59m.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế), trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao. (Ảnh: Thanh Ba)

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế và TP Đà Nẵng tục dao động ở mức cao và duy trì trên mức BĐ3.

Cảnh báo, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Ngoài ra, từ chiều tối nay 28/10 đến ngày 30/10, TP Huế và TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 550mm.

Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 100-250mm, cục bộ trên 450mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi khả năng giảm dần.

Chiều tối và đêm 28/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.