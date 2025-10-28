Miền Trung mưa chưa dứt, 6 tỉnh cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

(VTC News) -

Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Huế, Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Hương (TP Huế) đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long lúc 20h ngày 27/10 là 5,05m, trên báo động (BĐ)3 1,55m.

Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (TP Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Mực nước lúc 2h ngày 28/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,76m, trên BĐ3 0,26m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,74m, trên BĐ3 1,24m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,16m, trên BĐ3 1,16m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,81m, trên BĐ3 2,81m; tại trạm Câu Lâu là 5,20m, trên BĐ3 1,20m; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,71m, dưới BĐ2 0,29m.

Lũ dữ vẫn hoành hành các tỉnh miền Trung.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 0,7m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1.

Ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa rất to ở miền Trung và nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 6 tỉnh

Ngày và đêm 27/10, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h ngày 27/10 đến 3h ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 440mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 994,2mm; trạm đầu mối Hồ Trung Lộc (TP Đà Nẵng) 473,4mm; trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 442,2mm…

Từ sáng 28/10 đến đêm 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, có nơi trên 500mm, TP Huế và TP Đà Nẵng dao động 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 80-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 28/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Tỉnh Xã/Phường Quảng Trị Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lệ Ninh, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, A Dơi, Ái Tử, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lao Bảo, Lìa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Phong Nha, Tân Lập; Hòa Trạch, Hướng Lập, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú Huế A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc Đà Nẵng A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, Vu Gia, Hòa Tiến, Tây Hồ Quảng Ngãi Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Đen, Măng Ri, Mộ Đức, Nghĩa Giang, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Tịnh, Xốp, Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Ngọk Tụ, phường Sa Huỳnh, Sa Loong, Tu Mơ Rông, Vệ Giang Gia Lai An Lão, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đăk Song, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, phường An Khê, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Uar, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ayun, Cát Tiến, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Krey, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hra, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Khươl, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, KDang, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, Ngô Mây, phường An Bình, phường Ayun Pa, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma Đắk Lắk Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa; Sơn Hòa, Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Hiao, Ea Ly, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Ia Lốp, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Thọ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở TP Huế, TP Đà Nẵng là cấp 3.