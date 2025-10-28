Nguyên nhân miền Trung mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi chìm trong biển nước

(VTC News) -

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết, do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió đông ẩm hoạt động từ mực 1.500 - 5.000m, đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung. Các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

Dự báo trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế từ nay đến hết ngày 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ trên 700mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, có nơi trên 800mm.

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm.

Mưa lũ, ngập lụt khiến cuộc sống người dân miền Trung gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Từ đêm 29 và ngày 30/10, khi gió đông xu hướng giảm dần, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 30/10, mưa lớn xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Cũng theo ông Khiêm, từ nay đến hết năm 2025, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2-3 cơn và ảnh hưởng đến nước ta khả năng còn khoảng 1-2 cơn.

Từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to có thể tiếp tục xuất hiện ở Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tháng 11/2025, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%, có nơi cao hơn, trong đó, Bắc Bộ ở mức xấp xỉ, ngoại trừ vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20%.

Tháng 12/2025, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến từ 250-580mm, ở mức cao hơn 50-150mm; Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 15-40mm, trong đó Hà Tĩnh 80-150mm, thiếu hụt 5-10mm. Các khu vực khác, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, cao hơn 10-40mm.