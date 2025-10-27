Bệnh viện lớn nhất miền Trung ngập nước, bác sĩ, bệnh nhân bì bõm chạy lũ

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế ngập sâu.

Ngày 27/10, mưa lớn kéo dài cùng với nước sông Hương dâng cao đã gây ngập phần lớn khuôn viên của Bệnh viện Trung ương Huế - bệnh viện hạng đặc biệt, có quy mô lớn nhất miền Trung.

Bệnh viện Trung ương Huế ngập sâu trong trận lụt lịch sử.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nước lũ tràn vào nhiều khoa, phòng ở tầng 1 như Khoa Bệnh nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng hàm mặt và khu vực tầng 1 của Trung tâm Tim mạch.

Từ chiều 27/10, các y, bác sĩ và nhân viên y tế đã phải chủ động di chuyển bệnh nhân từ tầng 1 lên tầng 2 để đảm bảo an toàn, tránh ngập lụt. Đồng thời, trang thiết bị y tế, máy móc cũng được kê cao hoặc chuyển đến nơi khô ráo.

Nước lũ tràn vào nhiều khoa, phòng điều trị của Bệnh viện Trung ương Huế.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện những khoa, phòng, trung tâm bị nước lũ tràn vào ở tầng 1 đã hoàn thành việc di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị lên tầng trên. "Để ứng phó mưa lũ, chúng tôi kích hoạt các phương án theo kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Bệnh viện tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế để hạn chế tối đa nguy cơ hư hỏng, thiệt hại", vị này thông tin.

Sân bệnh viện biến thành sông, bác sĩ, bệnh nhân phải di chuyển bằng thuyền.

Đến tối 27/10, khuôn viên bệnh viện vẫn ngập sâu trong nước. Nhiều ô tô lún gần nửa bánh xe, việc đi lại trong khu vực gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang tăng cường đến bệnh viện để hỗ trợ công tác ứng phó.

Lực lượng chức năng dùng thuyền đưa bệnh nhân đến các khoa, phòng ở vị trí an toàn để tiếp tục điều trị.

Trực tiếp đến chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế có phương án đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng.

Đồng thời, đề nghị các y bác sĩ thường xuyên túc trực, nhanh chóng di chuyển các trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách lên chỗ cao hơn, hạn chế đi lại trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo TP Huế cũng khuyến nghị bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống camera để giám sát khi có sự cố xảy ra, nhằm kịp thời xử lý.