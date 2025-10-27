Nước sông ở Huế vượt đỉnh năm 2020, Công an dầm mưa giúp dân 'chạy lũ'

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại TP Huế hiện có mưa rất lớn. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 26/10 đến 12h30 ngày 27/10 tại đỉnh Bạch Mã là 1.489,2mm; tại Khe Tre là 1.030,4mm... Tại nhiều địa phương khác của TP Huế cũng ghi nhận mưa lớn với lượng mưa đo được từ 100 - trên 900mm.