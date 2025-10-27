Tin lũ đặc biệt lớn trên các sông ở TP Huế, khả năng vượt đỉnh lịch sử năm 2020

(VTC News) -

Hiện nay, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai có dao động.

Mực nước lúc 7h ngày 27/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,52m, trên báo động 3 (BĐ3) 0,02m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 3,58m, trên BĐ3 0,08m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,01m, ở mức BĐ3; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 16,42m, trên BĐ3 1,42m; tại trạm Câu Lâu là 3,71m, dưới BĐ3 0,29m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc khả năng lên trên mức lịch sử (5,24m năm 2020) 0,05 - 0,1m; tại trạm Kim Long lên trên mức BĐ3 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Đêm qua đến sáng nay, tại TP Huế có điểm mưa vượt 900mm, cơ quan khí tượng cũn phát đi bản tin lũ đặc biệt lớn trên các sông ở khu vực này. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05 - 0,10m; tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức BĐ3 1,20m và dưới mức lịch sử 1,11m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa dao động ở mức cao trên BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở TP Huế sẽ xuống và ở trên mức BĐ3; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức BĐ2.

Từ nay đến 29/10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về đợt mưa lớn ở miền Trung.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (27/10), Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to. Cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/10 đến 8 giờ ngày 27/10 có nơi trên 250mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 936,8mm; trạm Phước Ninh (TP Đà Nẵng) 275mm...

Từ 27/10 đến sáng sớm 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ trên 700mm, TP Huế và TP Đà Nẵng dao động 300-500mm, có nơi trên 800mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ 27/10 đến sáng sớm 28/10, phía Đông tỉnh Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 200mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/10, cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 29/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn ở khu vực còn có thể kéo dài đến hết tháng 10/2025.