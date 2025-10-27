Đóng

TP Huế: Nước lên nhanh, hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp

(VTC News) -

Sáng 27/10, nhiều khu dân cư tại TP Huế ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét, chính quyền đã kích hoạt hệ thống cảnh báo, di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân.

 

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới