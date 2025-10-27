Dừng hàng loạt chuyến tàu do mưa lũ ở Huế và Đà Nẵng, 2.700 khách bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Cụ thể, tối nay (27/10) đơn vị ngừng chạy đôi tàu SE1/2, SE3/4 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn; ngừng chạy đôi tàu SE19/20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng ngày 27/10; ngừng chạy đôi tàu "Kết nối di sản miền Trung" HĐ1/2, HĐ3/4 các ngày 28 và 29/10 xuất phát tại Huế và Đà Nẵng.

Tổng số hành khách của các chuyến tàu trên bị ảnh hưởng 2.700 hành khách. Hành khách có vé các chuyến tàu trên thực hiện trả lại vé tại nhà ga, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày.

Nguyên nhân là do tình hình lũ lụt ở miền Trung nên tại Km682+550 - 682+700 nước trên đỉnh ray 70mm; Km683+200 - 683+650 nước trên đỉnh ray 185 mm. Nước đang lên và đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ, Giả Viên (TP Huế). Ngành đường sắt cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lũ lụt để có kế hoạch tiếp theo.

Được biết, chiều 27/10, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên ở trên mức báo động 3. Dự báo những giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05 - 0,1m (5,24m năm 2020).

Tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Nhiều đoạn đường sắt bị ngập.

Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, chiều 27/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các TP Huế, Đà Nẵng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những giờ tới là khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt đối với TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị hai TP Huế và Đà Nẵng chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều.

Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh.