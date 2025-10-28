Tin mưa rất to trên 800mm ở Huế, Đà Nẵng và dự báo thời tiết cả nước ngày 28/10

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/10/2025

Từ nay đến hết ngày 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ trên 700mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, có nơi trên 800mm.

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Dự báo thời tiết ngày 28/10, miền Trung tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh họa: Minh Minh)

Nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Đêm 29/10 và ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 30/10, mưa lớn xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Trong ngày 28/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 28-30°C.

Cùng ngày, thời tiết TP.HCM cũng có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/10/2025

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, Nam Quảng Trị và TP Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.