Lũ lịch sử ở Huế khiến 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 2 người chết và mất tích

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Cụ thể, 1 người chết (giới tính nam) tại bờ biển phường Thuận An do người dân phát hiện, độ tuổi khoảng từ 45 - 55. Hiện, các lực lượng đang phối hợp bảo vệ hiện trường và chờ cơ quan xác minh.

Bên cạnh đó, một bé gái 5 tuổi (thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân) bị rơi xuống nước mất tích. Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Nhiều địa phương ở TP Huế vẫn đang chìm trong biển nước.

Mưa lũ đặc biệt lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân từ 1 - 2 m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 – 0,9m, có nơi từ 1 – 2m.

TP Huế cũng xảy ra 38 điểm sạt lở đất (các địa phương đang tiếp tục thống kê cập nhật), trong đó nhiều nhất là xã Khe Tre 17 điểm; các điểm còn lại ở các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, Thủy Xuân…

Đến 13h ngày 28/10, nước trên sông Bồ ở mức 4,72mm trên báo động 3 là 0,22m. Trước đó, lũ trên sông Bồ lập kỷ lục mới với mức 5,25m, trong khi đỉnh lũ năm 2020 là 5,24m.

Nước trên sông Hương ở mức 4,64m, trên báo động 3 là 1,14m. Trước đó lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m – mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m.

Dự báo, từ nay đến sáng 30/10, tại TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá: "Đây là trận lũ lịch sử ở địa phương. Đỉnh lũ trên sông Bồ vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999..."

Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, có những thời điểm rất nguy cấp do mưa lớn liên tục. Các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Tuy nhiên, các đơn vị xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Phải khẳng định, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ là tương đương hoặc cao hơn so với trận đại hồng thuỷ năm 1999.