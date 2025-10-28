Chủ tịch TP Huế nói gì về trận lụt lịch sử, xô đổ mọi kỷ lục về lượng mưa?

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, từ chiều 25/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế có đánh giá, sớm cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở vào cuộc ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn.
Theo Chủ tịch UBND TP Huế, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến người dân. Nhờ vậy, người dân phát huy tinh thần 'bốn tại chỗ', chủ động sơ tán khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện, liên lạc. Tinh thần chủ động của nhân dân rất cao.
Ngay trong đêm, TP Huế huy động 2.000- 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội (cấp thành phố) cùng lực lượng tại chỗ, túc trực sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mới ghi nhận nước lũ tràn vào các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng. Các lực lượng kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không để xảy ra trường hợp tử vong do không kịp sơ tán.
Các hệ thống như Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh (Hue-S), tổng đài 112, 19001075... phát huy hiệu quả, kịp thời tiếp nhận thông tin của người dân và chuyển đến các cơ quan, chính quyền địa phương để hỗ trợ.
"Đây là trận lũ lịch sử ở địa phương này. Đỉnh lũ trên sông Bồ vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999...", ông Phan Thiên Định cho hay.
Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, có những thời điểm rất nguy cấp do mưa lớn liên tục. Các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Tuy nhiên, các đơn vị xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Phải khẳng định, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ là tương đương hoặc cao hơn so với trận đại hồng thuỷ năm 1999.
Đến thời điểm hiện tại, TP Huế ghi nhận một cháu bé 5 tuổi bị mất liên lạc, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm. Ngoài ra, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Về tài sản, dù diện ngập lụt rất lớn nhưng hy vọng sẽ hạn chế rất nhiều so với cơn lũ năm 1999.
Hiện nay, dự báo tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông Định cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế tiếp tục yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan sau lũ để tránh thiệt hại về người.
Khi mưa ngớt, các lực lượng sẽ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông; các hồ đập tiếp tục được điều tiết để sẵn sàng đón đợt mưa mới; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường với phương châm "nước rút đến đâu, xử lý đến đó" để sớm ổn định đời sống người dân.
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 27/10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (TP Huế) đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 (5,24m). Đáng chú ý, tổng lượng mưa tại trạm Nam Đông (Huế) từ 19h 26/10 đến 19h ngày 27/10 lên tới 1085.8mm.
Trong khi, lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông (Huế) từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11/11/2007; ở trung tâm TP Huế là 977.6mm xảy ra ngày 3/11/1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2/11/1999. Như vậy đợt mưa này ở Huế vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam.
Nguyên nhân là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1500-5000m.