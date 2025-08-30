Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 31/8 và rạng sáng 1/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 31/8 và rạng sáng 1/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 31/08 - 20h00: Brighton vs Man City
- Ngày 31/08 - 20h00: Nottingham Forest vs West Ham
- Ngày 31/08 - 22h30: Liverpool vs Arsenal
- Ngày 01/09 - 01h00: Aston Villa vs Crystal Palace
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 31/08 - 22h00: Celta Vigo vs Villarreal
- Ngày 01/09 - 00h00: Real Betis vs Athletic Club
- Ngày 01/09 - 00h30: Espanyol vs Osasuna
- Ngày 01/09 - 02h30: Vallecano vs Barcelona
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 31/08 - 23h30: Torino vs Fiorentina
- Ngày 31/08 - 23h30: Genoa vs Juventus
- Ngày 01/09 - 01h45: Lazio vs Hellas Verona
- Ngày 01/09 - 01h45: Inter vs Udinese
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 31/08 - 20h30: Wolfsburg vs Mainz 05
- Ngày 31/08 - 22h30: Dortmund vs Union Berlin
- Ngày 01/09 - 00h30: FC Cologne vs Freiburg
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 31/08 - 20h00: Angers vs Rennes
- Ngày 31/08 - 22h15: Le Havre vs Nice
- Ngày 31/08 - 22h15: AS Monaco vs Strasbourg
- Ngày 31/08 - 22h15: Paris FC vs Metz
- Ngày 01/09 - 01h45: Lyon vs Marseille
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 01/09 - 00h00: Carrarese vs Calcio Padova
- Ngày 01/09 - 00h00: Sudtirol vs Sampdoria
- Ngày 01/09 - 02h00: Bari vs Monza
- Ngày 01/09 - 02h00: Modena vs Avellino
Lịch thi đấu Concacaf League Cup
- Ngày 01/09 - 04h00: LA Galaxy vs Orlando City
- Ngày 01/09 - 07h00: Seattle Sounders FC vs Inter Miami CF
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 31/08 - 18h30: Gent vs Club Brugge
- Ngày 31/08 - 21h00: Oud-Heverlee Leuven vs Standard Liege
- Ngày 31/08 - 23h30: Union St.Gilloise vs Anderlecht
- Ngày 01/09 - 00h15: Genk vs Zulte Waregem
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 31/08 - 21h30: Tondela vs Estoril
- Ngày 01/09 - 00h00: Alverca vs Benfica
- Ngày 01/09 - 02h30: Rio Ave vs SC Braga
- Ngày 01/09 - 02h30: Santa Clara vs CF Estrela da Amadora
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 31/08 - 17h15: Fortuna Sittard vs NEC Nijmegen
- Ngày 31/08 - 19h30: Sparta Rotterdam vs Feyenoord
- Ngày 31/08 - 19h30: PEC Zwolle vs FC Utrecht
- Ngày 31/08 - 21h45: NAC Breda vs AZ Alkmaar
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 31/08 - 22h00: FC Andorra vs Burgos CF
- Ngày 31/08 - 22h00: Cadiz vs Albacete
- Ngày 01/09 - 00h30: Las Palmas vs Malaga
- Ngày 01/09 - 02h30: Granada vs Mirandes
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 31/08 - 17h00: Daejeon Citizen vs Gimcheon Sangmu
- Ngày 31/08 - 17h00: FC Seoul vs FC Anyang
- Ngày 31/08 - 17h00: Gangwon FC vs Pohang Steelers
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 31/08 - 16h30: Shimizu S-Pulse vs Kashima Antlers
- Ngày 31/08 - 17h00: Shonan Bellmare vs Gamba Osaka
- Ngày 31/08 - 17h00: Urawa Red Diamonds vs Albirex Niigata
- Ngày 31/08 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs FC Tokyo
- Ngày 31/08 - 17h00: Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 31/08 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Avispa Fukuoka
- Ngày 31/08 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Machida Zelvia
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 31/08 - 18h30: Kaiserslautern vs Darmstadt
- Ngày 31/08 - 18h30: Magdeburg vs Greuther Furth
- Ngày 31/08 - 18h30: Dynamo Dresden vs Schalke 04
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 31/08 - 15h30: PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
- Ngày 31/08 - 19h00: Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda
- Ngày 31/08 - 19h00: Persita Tangerang vs Semen Padang
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 31/08 - 12h00: Avondale FC vs Newcastle Jets
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 31/08 - 18h00: Wuhan Three Towns vs Shanghai Shenhua
- Ngày 31/08 - 18h35: Shandong Taishan vs Beijing Guoan
- Ngày 31/08 - 18h35: Shenzhen Peng City vs Meizhou Hakka
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 31/08 - 21h00: Arda Kardzhali vs Beroe
- Ngày 31/08 - 23h15: Levski Sofia vs CSKA 1948 Sofia
- Ngày 01/09 - 01h30: Ludogorets vs Botev Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 31/08 - 23h15: NK Lokomotiva vs Osijek
- Ngày 01/09 - 02h00: Hajduk Split vs Rijeka
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 31/08 - 17h00: Cherkasy vs Veres Rivne
- Ngày 31/08 - 19h30: Dynamo Kyiv vs Polissya Zhytomyr
- Ngày 31/08 - 22h00: Shakhtar Donetsk vs FC Olexandriya
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 31/08 - 20h55: Dibba Al-Hisn vs Sharjah Cultural Club
- Ngày 31/08 - 20h55: Khorfakkan vs Baniyas
- Ngày 31/08 - 20h55: Dibba Al Fujairah vs Sharjah Cultural Club
- Ngày 31/08 - 23h30: Al-Wahda vs Ajman
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 31/08 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs IA Akranes
- Ngày 31/08 - 21h00: KR Reykjavik vs Vestri
- Ngày 31/08 - 21h00: Afturelding vs FH Hafnarfjordur
- Ngày 01/09 - 00h00: Stjarnan vs KA Akureyri
- Ngày 01/09 - 02h15: Fram Reykjavik vs Valur
- Ngày 01/09 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Breidablik
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 31/08 - 23h00: Shelbourne vs Galway United FC
- Ngày 01/09 - 01h00: Shamrock Rovers vs Drogheda United
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 31/08 - 20h00: ACS Champions FC Arges vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 31/08 - 22h30: Botosani vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 01/09 - 01h30: CFR Cluj vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 31/08 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Lechia Gdansk
- Ngày 31/08 - 22h30: Lech Poznan vs Widzew Lodz
- Ngày 01/09 - 01h15: Cracovia vs Legia Warszawa
- Ngày 01/09 - 01h15: Pogon Szczecin vs Rakow Czestochowa
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 01/09 - 09h45: Los Angeles FC vs San Diego
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 01/09 - 02h00: Santos FC vs Fluminense
- Ngày 01/09 - 02h00: Flamengo vs Gremio
- Ngày 01/09 - 04h30: Vitoria vs Atletico MG
- Ngày 01/09 - 04h30: Corinthians vs Palmeiras
- Ngày 01/09 - 04h30: Mirassol vs Bahia
- Ngày 01/09 - 06h30: Sport Recife vs Vasco da Gama
- Ngày 01/09 - 06h30: Internacional vs Fortaleza
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 01/09 - 00h30: Aldosivi vs Boca Juniors
- Ngày 01/09 - 02h45: Defensa y Justicia vs Belgrano
- Ngày 01/09 - 02h45: Talleres vs Deportivo Riestra
- Ngày 01/09 - 05h15: River Plate vs San Martin San Juan
- Ngày 01/09 - 07h15: Racing Club vs Union
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 01/09 - 00h00: New England Revolution II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 01/09 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Colorado Rapids II
- Ngày 01/09 - 02h00: Toronto FC II vs New York City FC II
- Ngày 01/09 - 05h00: FC Cincinnati II vs Philadelphia Union II
- Ngày 01/09 - 06h00: Vancouver Whitecaps II vs Portland Timbers II
- Ngày 01/09 - 06h00: New York Red Bulls II vs Columbus Crew II
- Ngày 01/09 - 06h00: Orlando City B vs Crown Legacy
- Ngày 01/09 - 07h00: Houston Dynamo II vs St. Louis City II
- Ngày 01/09 - 07h00: Minnesota United II vs The Town FC
- Ngày 01/09 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Tacoma Defiance
- Ngày 01/09 - 09h00: Ventura County FC vs North Texas SC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 01/09 - 02h00: Valour FC vs Pacific FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 01/09 - 04h00: Coban Imperial vs Antigua Guatemala
- Ngày 01/09 - 07h00: Deportivo Mictlan vs CSD Municipal
- Ngày 01/09 - 09h00: Club Xelaju vs Deportivo Marquense
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 01/09 - 05h00: Pumas vs Atlas
- Ngày 01/09 - 10h00: Tijuana vs Necaxa