Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 31/8 và rạng sáng 1/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 31/8 và rạng sáng 1/9 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Concacaf League Cup...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 31/8 và rạng sáng 1/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 31/08 - 20h00: Brighton vs Man City

- Ngày 31/08 - 20h00: Nottingham Forest vs West Ham

- Ngày 31/08 - 22h30: Liverpool vs Arsenal

- Ngày 01/09 - 01h00: Aston Villa vs Crystal Palace

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 31/08 - 22h00: Celta Vigo vs Villarreal

- Ngày 01/09 - 00h00: Real Betis vs Athletic Club

- Ngày 01/09 - 00h30: Espanyol vs Osasuna

- Ngày 01/09 - 02h30: Vallecano vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 31/08 - 23h30: Torino vs Fiorentina

- Ngày 31/08 - 23h30: Genoa vs Juventus

- Ngày 01/09 - 01h45: Lazio vs Hellas Verona

- Ngày 01/09 - 01h45: Inter vs Udinese

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 31/08 - 20h30: Wolfsburg vs Mainz 05

- Ngày 31/08 - 22h30: Dortmund vs Union Berlin

- Ngày 01/09 - 00h30: FC Cologne vs Freiburg

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 31/08 - 20h00: Angers vs Rennes

- Ngày 31/08 - 22h15: Le Havre vs Nice

- Ngày 31/08 - 22h15: AS Monaco vs Strasbourg

- Ngày 31/08 - 22h15: Paris FC vs Metz

- Ngày 01/09 - 01h45: Lyon vs Marseille

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 01/09 - 00h00: Carrarese vs Calcio Padova

- Ngày 01/09 - 00h00: Sudtirol vs Sampdoria

- Ngày 01/09 - 02h00: Bari vs Monza

- Ngày 01/09 - 02h00: Modena vs Avellino

Lịch thi đấu Concacaf League Cup

- Ngày 01/09 - 04h00: LA Galaxy vs Orlando City

- Ngày 01/09 - 07h00: Seattle Sounders FC vs Inter Miami CF

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 31/08 - 18h30: Gent vs Club Brugge

- Ngày 31/08 - 21h00: Oud-Heverlee Leuven vs Standard Liege

- Ngày 31/08 - 23h30: Union St.Gilloise vs Anderlecht

- Ngày 01/09 - 00h15: Genk vs Zulte Waregem

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 31/08 - 21h30: Tondela vs Estoril

- Ngày 01/09 - 00h00: Alverca vs Benfica

- Ngày 01/09 - 02h30: Rio Ave vs SC Braga

- Ngày 01/09 - 02h30: Santa Clara vs CF Estrela da Amadora

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 31/08 - 17h15: Fortuna Sittard vs NEC Nijmegen

- Ngày 31/08 - 19h30: Sparta Rotterdam vs Feyenoord

- Ngày 31/08 - 19h30: PEC Zwolle vs FC Utrecht

- Ngày 31/08 - 21h45: NAC Breda vs AZ Alkmaar

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 31/08 - 22h00: FC Andorra vs Burgos CF

- Ngày 31/08 - 22h00: Cadiz vs Albacete

- Ngày 01/09 - 00h30: Las Palmas vs Malaga

- Ngày 01/09 - 02h30: Granada vs Mirandes

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 31/08 - 17h00: Daejeon Citizen vs Gimcheon Sangmu

- Ngày 31/08 - 17h00: FC Seoul vs FC Anyang

- Ngày 31/08 - 17h00: Gangwon FC vs Pohang Steelers

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 31/08 - 16h30: Shimizu S-Pulse vs Kashima Antlers

- Ngày 31/08 - 17h00: Shonan Bellmare vs Gamba Osaka

- Ngày 31/08 - 17h00: Urawa Red Diamonds vs Albirex Niigata

- Ngày 31/08 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs FC Tokyo

- Ngày 31/08 - 17h00: Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 31/08 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Avispa Fukuoka

- Ngày 31/08 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Machida Zelvia

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 31/08 - 18h30: Kaiserslautern vs Darmstadt

- Ngày 31/08 - 18h30: Magdeburg vs Greuther Furth

- Ngày 31/08 - 18h30: Dynamo Dresden vs Schalke 04

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 31/08 - 15h30: PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

- Ngày 31/08 - 19h00: Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda

- Ngày 31/08 - 19h00: Persita Tangerang vs Semen Padang

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 31/08 - 12h00: Avondale FC vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 31/08 - 18h00: Wuhan Three Towns vs Shanghai Shenhua

- Ngày 31/08 - 18h35: Shandong Taishan vs Beijing Guoan

- Ngày 31/08 - 18h35: Shenzhen Peng City vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 31/08 - 21h00: Arda Kardzhali vs Beroe

- Ngày 31/08 - 23h15: Levski Sofia vs CSKA 1948 Sofia

- Ngày 01/09 - 01h30: Ludogorets vs Botev Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 31/08 - 23h15: NK Lokomotiva vs Osijek

- Ngày 01/09 - 02h00: Hajduk Split vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 31/08 - 17h00: Cherkasy vs Veres Rivne

- Ngày 31/08 - 19h30: Dynamo Kyiv vs Polissya Zhytomyr

- Ngày 31/08 - 22h00: Shakhtar Donetsk vs FC Olexandriya

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 31/08 - 20h55: Dibba Al-Hisn vs Sharjah Cultural Club

- Ngày 31/08 - 20h55: Khorfakkan vs Baniyas

- Ngày 31/08 - 20h55: Dibba Al Fujairah vs Sharjah Cultural Club

- Ngày 31/08 - 23h30: Al-Wahda vs Ajman

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 31/08 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs IA Akranes

- Ngày 31/08 - 21h00: KR Reykjavik vs Vestri 

- Ngày 31/08 - 21h00: Afturelding vs FH Hafnarfjordur

- Ngày 01/09 - 00h00: Stjarnan vs KA Akureyri

- Ngày 01/09 - 02h15: Fram Reykjavik vs Valur

- Ngày 01/09 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Breidablik

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 31/08 - 23h00: Shelbourne vs Galway United FC

- Ngày 01/09 - 01h00: Shamrock Rovers vs Drogheda United

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 31/08 - 20h00: ACS Champions FC Arges vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 31/08 - 22h30: Botosani vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 01/09 - 01h30: CFR Cluj vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 31/08 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Lechia Gdansk

- Ngày 31/08 - 22h30: Lech Poznan vs Widzew Lodz

- Ngày 01/09 - 01h15: Cracovia vs Legia Warszawa

- Ngày 01/09 - 01h15: Pogon Szczecin vs Rakow Czestochowa

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 01/09 - 09h45: Los Angeles FC vs San Diego

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 01/09 - 02h00: Santos FC vs Fluminense

- Ngày 01/09 - 02h00: Flamengo vs Gremio

- Ngày 01/09 - 04h30: Vitoria vs Atletico MG

- Ngày 01/09 - 04h30: Corinthians vs Palmeiras

- Ngày 01/09 - 04h30: Mirassol vs Bahia

- Ngày 01/09 - 06h30: Sport Recife vs Vasco da Gama

- Ngày 01/09 - 06h30: Internacional vs Fortaleza

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 01/09 - 00h30: Aldosivi vs Boca Juniors

- Ngày 01/09 - 02h45: Defensa y Justicia vs Belgrano

- Ngày 01/09 - 02h45: Talleres vs Deportivo Riestra

- Ngày 01/09 - 05h15: River Plate vs San Martin San Juan

- Ngày 01/09 - 07h15: Racing Club vs Union

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 01/09 - 00h00: New England Revolution II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 01/09 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Colorado Rapids II

- Ngày 01/09 - 02h00: Toronto FC II vs New York City FC II

- Ngày 01/09 - 05h00: FC Cincinnati II vs Philadelphia Union II

- Ngày 01/09 - 06h00: Vancouver Whitecaps II vs Portland Timbers II

- Ngày 01/09 - 06h00: New York Red Bulls II vs Columbus Crew II

- Ngày 01/09 - 06h00: Orlando City B vs Crown Legacy

- Ngày 01/09 - 07h00: Houston Dynamo II vs St. Louis City II

- Ngày 01/09 - 07h00: Minnesota United II vs The Town FC

- Ngày 01/09 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Tacoma Defiance

- Ngày 01/09 - 09h00: Ventura County FC vs North Texas SC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 01/09 - 02h00: Valour FC vs Pacific FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 01/09 - 04h00: Coban Imperial vs Antigua Guatemala

- Ngày 01/09 - 07h00: Deportivo Mictlan vs CSD Municipal

- Ngày 01/09 - 09h00: Club Xelaju vs Deportivo Marquense

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 01/09 - 05h00: Pumas vs Atlas

- Ngày 01/09 - 10h00: Tijuana vs Necaxa

Văn Hải
