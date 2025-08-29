Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/8 và rạng sáng 31/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 30/8 và rạng sáng 31/8 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, CHAN Cup, Bundesliga, Ligue 1, Serie B,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/8 và rạng sáng 31/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 30/08 - 18h30: Chelsea vs Fulham

- Ngày 30/08 - 21h00: Man United vs Burnley

Man United chạm trán Burnley tại Premier League

- Ngày 30/08 - 21h00: Sunderland vs Brentford

- Ngày 30/08 - 21h00: Tottenham vs Bournemouth

- Ngày 30/08 - 21h00: Wolves vs Everton

- Ngày 30/08 - 23h30: Leeds United vs Newcastle

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 30/08 - 22h00: Alaves vs Atletico

- Ngày 31/08 - 00h00: Real Oviedo vs Sociedad

- Ngày 31/08 - 00h30: Girona vs Sevilla

- Ngày 31/08 - 02h30: Real Madrid vs Mallorca

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 30/08 - 23h30: Parma vs Atalanta

- Ngày 30/08 - 23h30: Bologna vs Como 1907

- Ngày 31/08 - 01h45: Pisa vs AS Roma

- Ngày 31/08 - 01h45: Napoli vs Cagliari

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 30/08 - 22h00: Madagascar vs Ma rốc

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 30/08 - 20h30: Hoffenheim vs E.Frankfurt

- Ngày 30/08 - 20h30: RB Leipzig vs FC Heidenheim

- Ngày 30/08 - 20h30: Stuttgart vs Borussia M'gladbach

- Ngày 30/08 - 20h30: Bremen vs Leverkusen

- Ngày 30/08 - 23h30: Augsburg vs Munich

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 30/08 - 22h00: Lorient vs Lille

- Ngày 31/08 - 00h00: Nantes vs Auxerre

- Ngày 31/08 - 02h05: Toulouse vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 31/08 - 00h00: Juve Stabia vs Venezia

- Ngày 31/08 - 00h00: Mantova vs Pescara Calcio

- Ngày 31/08 - 02h00: Cesena FC vs Virtus Entella

- Ngày 31/08 - 02h00: Palermo vs Frosinone

- Ngày 31/08 - 02h00: Spezia vs Catanzaro

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 30/08 - 18h30: Middlesbrough vs Sheffield United

- Ngày 30/08 - 18h30: QPR vs Charlton Athletic

- Ngày 30/08 - 18h30: Stoke City vs West Brom

- Ngày 30/08 - 21h00: Watford vs Southampton

- Ngày 30/08 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Swansea

- Ngày 30/08 - 21h00: Oxford United vs Coventry City

- Ngày 30/08 - 21h00: Portsmouth vs Preston North End

- Ngày 30/08 - 21h00: Millwall vs Wrexham

- Ngày 30/08 - 21h00: Blackburn Rovers vs Norwich City

- Ngày 30/08 - 21h00: Bristol City vs Hull City

- Ngày 30/08 - 21h00: Ipswich Town vs Derby County

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 30/08 - 20h55: Al-Dhafra vs Al-Wasl

- Ngày 30/08 - 20h55: Al-Nasr SC vs Al Bataeh

- Ngày 30/08 - 23h30: Al-Ain vs Al Ittihad Kalba

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 30/08 - 17h00: Stoke City U18 vs Wolves U18

- Ngày 30/08 - 17h00: Tottenham Hotspur U18 vs Crystal Palace U18

- Ngày 30/08 - 17h00: Brighton U18 vs Norwich City U18

- Ngày 30/08 - 17h00: Burnley U18 vs Liverpool U18

- Ngày 30/08 - 17h00: Manchester City U18 vs Blackburn Rovers U18

- Ngày 30/08 - 17h00: Middlesbrough U18 vs Sunderland U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Birmingham City U18 vs Arsenal U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Chelsea U18 vs Aston Villa U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Derby County U18 vs Manchester United U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Everton U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Ipswich Town U18 vs Reading U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Leicester City U18 vs West Ham United U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Newcastle United U18 vs Leeds United U18

- Ngày 30/08 - 18h00: Southampton U18 vs West Bromwich Albion U18

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 30/08 - 22h40: Al Fateh vs Al Feiha

- Ngày 31/08 - 01h00: Al Akhdoud vs Al Ittihad

- Ngày 31/08 - 01h00: Al Qadsiah vs Al Najma

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 30/08 - 21h00: KV Mechelen vs Raal La Louvier

- Ngày 30/08 - 23h15: Westerlo vs Royal Antwerp

- Ngày 31/08 - 01h45: Sporting Charleroi vs FCV Dender EH

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 30/08 - 21h30: Casa Pia AC vs Nacional

- Ngày 31/08 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Famalicao

- Ngày 31/08 - 00h00: Vitoria de Guimaraes vs Arouca

- Ngày 31/08 - 02h30: Sporting vs FC Porto

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 30/08 - 21h30: FC Volendam vs Ajax

- Ngày 30/08 - 23h45: SC Heerenveen vs Go Ahead Eagles

- Ngày 31/08 - 01h00: PSV vs Telstar

- Ngày 31/08 - 02h00: Excelsior vs FC Twente

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 30/08 - 22h00: Racing Santander vs AD Ceuta FC

- Ngày 31/08 - 00h00: Valladolid vs Cordoba

- Ngày 31/08 - 02h30: Castellon vs Real Zaragoza

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 30/08 - 17h00: Jeju United vs Gwangju FC

- Ngày 30/08 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Jeonbuk FC

- Ngày 30/08 - 17h00: Daegu FC vs Suwon FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 30/08 - 16h00: Yokohama FC vs Tokyo Verdy

- Ngày 30/08 - 17h00: Vissel Kobe vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 30/08 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Fagiano Okayama FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 30/08 - 18h00: VfL Bochum vs Preussen Muenster

- Ngày 30/08 - 18h00: Holstein Kiel vs Hannover 96

- Ngày 30/08 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Arminia Bielefeld

- Ngày 31/08 - 01h30: Fortuna Dusseldorf vs Karlsruher SC

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 30/08 - 20h00: Pulau Pinang vs Kelantan The Real Warriors

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 30/08 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persik Kediri

- Ngày 30/08 - 15h30: Persijap Jepara vs Arema FC 

- Ngày 30/08 - 19h00: Malut United vs PSIM Yogyakarta

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 30/08 - 16h30: Heidelberg United vs Auckland FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 30/08 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Shanghai Port

- Ngày 30/08 - 18h35: Dalian Yingbo FC vs Qingdao West Coast

- Ngày 30/08 - 19h00: Yunnan Yukun vs Changchun Yatai

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 30/08 - 23h00: Spartak Varna vs Lokomotiv Plovdiv

- Ngày 31/08 - 01h15: Slavia Sofia vs PFC CSKA Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 30/08 - 23h45: Vukovar 91 vs Slaven

- Ngày 31/08 - 02h00: NK Varazdin vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 30/08 - 21h00: Kolkheti-1913 Poti vs FC Gagra

- Ngày 30/08 - 23h00: Dila Gori vs FC Telavi

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 30/08 - 22h45: FC Unirea 2004 Slobozia vs Universitatea Cluj

- Ngày 31/08 - 01h30: Dinamo Bucuresti vs Hermannstadt

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 30/08 - 19h45: Termalica Nieciecza vs Korona Kielce

- Ngày 30/08 - 22h30: Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice

- Ngày 31/08 - 01h15: Gornik Zabrze vs Motor Lublin

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 31/08 - 06h30: FC Cincinnati vs Philadelphia Union

- Ngày 31/08 - 06h30: New England Revolution vs Charlotte

- Ngày 31/08 - 06h30: New York City FC vs DC United

- Ngày 31/08 - 06h30: New York Red Bulls vs Columbus Crew

- Ngày 31/08 - 06h30: Toronto FC vs CF Montreal

- Ngày 31/08 - 07h30: Austin FC vs San Jose Earthquakes

- Ngày 31/08 - 07h30: Minnesota United vs Portland Timbers

- Ngày 31/08 - 07h30: Nashville SC vs Atlanta United

- Ngày 31/08 - 07h30: Sporting Kansas City vs Colorado Rapids

- Ngày 31/08 - 07h30: St. Louis City vs Houston Dynamo

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 31/08 - 02h00: Ceara vs Juventude

- Ngày 31/08 - 04h30: Botafogo FR vs RB Bragantino

- Ngày 31/08 - 07h00: Cruzeiro vs Sao Paulo

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 31/08 - 00h45: San Lorenzo de Almagro vs CA Huracan

- Ngày 31/08 - 03h00: Central Cordoba de Santiago vs Estudiantes de la Plata

- Ngày 31/08 - 03h00: Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

- Ngày 31/08 - 05h15: Sarmiento vs Rosario Central

- Ngày 31/08 - 07h30: Velez Sarsfield vs Lanus

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 31/08 - 06h30: Atlanta United II vs Huntsville City FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 31/08 - 03h00: Cavalry FC vs Forge FC

- Ngày 31/08 - 06h00: Atletico Ottawa vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 31/08 - 04h00: Mixco vs Guastatoya

- Ngày 31/08 - 06h00: Comunicaciones FC vs Aurora FC

- Ngày 31/08 - 08h30: Deportivo Malacateco vs Deportivo Achuap

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 31/08 - 06h00: Leon vs Queretaro FC

- Ngày 31/08 - 08h00: CD Guadalajara vs Cruz Azul

- Ngày 31/08 - 08h00: Club Santos Laguna vs Tigres

- Ngày 31/08 - 10h00: CF America vs Pachuca

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 31/08 - 01h45: Sligo Rovers vs Bohemian FC

