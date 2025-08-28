Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/8 và rạng sáng 30/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/8 và rạng sáng 30/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 29/08 - 19h15: Viettel vs Becamex TP.HCM
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 30/08 - 00h30: Levante vs Elche
- Ngày 30/08 - 02h30: Valencia vs Getafe
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 29/08 - 23h30: Cremonese vs Sassuolo
- Ngày 30/08 - 01h45: AC Milan vs Lecce
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 29/08 - 22h00: Sudan vs Senegal
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 30/08 - 01h30: Hamburger SV vs St. Pauli
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 30/08 - 01h45: Lens vs Brest
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 30/08 - 02h00: Leicester vs Birmingham City
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 30/08 - 01h30: AC Reggiana vs Empoli
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 29/08 - 22h50: Al Hilal vs Al Riyadh
- Ngày 30/08 - 01h00: Al Shabab vs Al Khaleej
- Ngày 30/08 - 01h00: Al Taawoun vs Al Nassr
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 30/08 - 01h45: Cercle Brugge vs St.Truiden
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 30/08 - 02h15: Gil Vicente vs Moreirense
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 30/08 - 01h00: FC Groningen vs Heracles
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 30/08 - 00h30: Almeria vs Real Sociedad B
- Ngày 30/08 - 02h30: Sporting Gijon vs Leonesa
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 29/08 - 23h30: Berlin vs Elversberg
- Ngày 29/08 - 23h30: 1. FC Nuremberg vs Paderborn
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 29/08 - 19h15: Sabah FC vs Melaka FC
- Ngày 29/08 - 20h00: Negeri Sembilan vs Kuching FA
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 29/08 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persis Solo
- Ngày 29/08 - 19h00: Bali United vs Madura United
- Ngày 29/08 - 19h00: Dewa United vs Persija Jakarta
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 29/08 - 20h30: Naftan Novopolotsk vs Isloch
- Ngày 29/08 - 22h30: Gomel vs FC Minsk
- Ngày 30/08 - 00h30: FK Vitebsk vs FK Molodechno
Lịch thi đấu giải China Super League
- Ngày 29/08 - 18h00: Qingdao Hainiu vs Henan Songshan Longmen
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 29/08 - 21h30: Montana vs Dobrudzha Dobrich
- Ngày 29/08 - 23h45: Botev Vratsa vs Cherno More Varna
- Ngày 30/08 - 02h00: Septemvri Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 29/08 - 19h30: SC Poltava vs Zorya
- Ngày 29/08 - 22h00: Kudrivka vs Karpaty
Lịch thi đấu VĐQG Estonia
- Ngày 29/08 - 23h30: FCI Levadia vs Narva Trans
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 29/08 - 22h00: Dinamo Tbilisi vs FC Gareji 1960
- Ngày 29/08 - 23h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs FC Iberia 1999
- Ngày 30/08 - 00h00: Dinamo Batumi vs Torpedo Kutaisi
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 29/08 - 23h00: Arka Gdynia vs Wisla Plock
- Ngày 30/08 - 01h30: GKS Katowice vs Radomiak Radom
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 30/08 - 05h00: Newell's Old Boys vs Barracas Central
- Ngày 30/08 - 05h00: Banfield vs Tigr
- Ngày 30/08 - 07h15: Instituto Cordoba vs Independiente
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 30/08 - 09h00: Los Angeles FC II vs Austin FC II
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 30/08 - 06h00: Atletico Junior vs Llaneros FC
- Ngày 30/08 - 08h10: Aguilas Doradas Rionegro vs Millonarios
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 30/08 - 01h00: NK Istra 1961 vs HNK Gorica
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 30/08 - 08h00: Atletico de San Luis vs Toluca
- Ngày 30/08 - 08h00: FC Juarez vs Mazatlan FC
- Ngày 30/08 - 10h00: Puebla vs Monterrey
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 30/08 - 00h00: Vejle Boldklub vs Viborg
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 30/08 - 01h45: Waterford FC vs Cork City
- Ngày 30/08 - 01h45: Derry City vs St. Patrick's Athletic
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 30/08 - 00h30: FC Rapid 1923 vs UTA Arad