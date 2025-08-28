Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/8 và rạng sáng 30/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/8 và rạng sáng 30/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 29/08 - 19h15: Viettel vs Becamex TP.HCM

Viettel chạm trán Becamex TP.HCM tại giải V-League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 30/08 - 00h30: Levante vs Elche

- Ngày 30/08 - 02h30: Valencia vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 29/08 - 23h30: Cremonese vs Sassuolo

- Ngày 30/08 - 01h45: AC Milan vs Lecce

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 29/08 - 22h00: Sudan vs Senegal

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 30/08 - 01h30: Hamburger SV vs St. Pauli

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 30/08 - 01h45: Lens vs Brest

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 30/08 - 02h00: Leicester vs Birmingham City

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 30/08 - 01h30: AC Reggiana vs Empoli

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 29/08 - 22h50: Al Hilal vs Al Riyadh

- Ngày 30/08 - 01h00: Al Shabab vs Al Khaleej

- Ngày 30/08 - 01h00: Al Taawoun vs Al Nassr

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 30/08 - 01h45: Cercle Brugge vs St.Truiden

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 30/08 - 02h15: Gil Vicente vs Moreirense

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 30/08 - 01h00: FC Groningen vs Heracles

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 30/08 - 00h30: Almeria vs Real Sociedad B

- Ngày 30/08 - 02h30: Sporting Gijon vs Leonesa

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 29/08 - 23h30: Berlin vs Elversberg

- Ngày 29/08 - 23h30: 1. FC Nuremberg vs Paderborn

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 29/08 - 19h15: Sabah FC vs Melaka FC

- Ngày 29/08 - 20h00: Negeri Sembilan vs Kuching FA

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 29/08 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persis Solo

- Ngày 29/08 - 19h00: Bali United vs Madura United

- Ngày 29/08 - 19h00: Dewa United vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 29/08 - 20h30: Naftan Novopolotsk vs Isloch

- Ngày 29/08 - 22h30: Gomel vs FC Minsk

- Ngày 30/08 - 00h30: FK Vitebsk vs FK Molodechno

Lịch thi đấu giải China Super League

- Ngày 29/08 - 18h00: Qingdao Hainiu vs Henan Songshan Longmen

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 29/08 - 21h30: Montana vs Dobrudzha Dobrich

- Ngày 29/08 - 23h45: Botev Vratsa vs Cherno More Varna

- Ngày 30/08 - 02h00: Septemvri Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 29/08 - 19h30: SC Poltava vs Zorya

- Ngày 29/08 - 22h00: Kudrivka vs Karpaty

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- Ngày 29/08 - 23h30: FCI Levadia vs Narva Trans

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 29/08 - 22h00: Dinamo Tbilisi vs FC Gareji 1960

- Ngày 29/08 - 23h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs FC Iberia 1999

- Ngày 30/08 - 00h00: Dinamo Batumi vs Torpedo Kutaisi

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 29/08 - 23h00: Arka Gdynia vs Wisla Plock

- Ngày 30/08 - 01h30: GKS Katowice vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 30/08 - 05h00: Newell's Old Boys vs Barracas Central

- Ngày 30/08 - 05h00: Banfield vs Tigr

- Ngày 30/08 - 07h15: Instituto Cordoba vs Independiente

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 30/08 - 09h00: Los Angeles FC II vs Austin FC II

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 30/08 - 06h00: Atletico Junior vs Llaneros FC

- Ngày 30/08 - 08h10: Aguilas Doradas Rionegro vs Millonarios

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 30/08 - 01h00: NK Istra 1961 vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 30/08 - 08h00: Atletico de San Luis vs Toluca

- Ngày 30/08 - 08h00: FC Juarez vs Mazatlan FC

- Ngày 30/08 - 10h00: Puebla vs Monterrey

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 30/08 - 00h00: Vejle Boldklub vs Viborg

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 30/08 - 01h45: Waterford FC vs Cork City

- Ngày 30/08 - 01h45: Derry City vs St. Patrick's Athletic

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 30/08 - 00h30: FC Rapid 1923 vs UTA Arad