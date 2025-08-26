Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/8 và rạng sáng 28/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/8 và rạng sáng 28/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 27/08 - 23h45: Qarabag vs Ferencvaros
- Ngày 28/08 - 02h00: Benfica vs Fenerbahce
- Ngày 28/08 - 02h00: FC Copenhagen vs Basel
- Ngày 28/08 - 02h00: Club Brugge vs Rangers
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 27/08 - 18h00: Đà Nẵng vs Ninh Bình
- Ngày 27/08 - 18h00: Hải Phòng vs SLNA
- Ngày 27/08 - 18h00: Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
- Ngày 27/08 - 18h00: Nam Định vs PVF-CAND
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 27/08 - 23h30: Larnaca vs Brann
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 28/08 - 02h00: Celta Vigo vs Real Betis
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 27/08 - 23h45: Riga FC vs Sparta Prague
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 28/08 - 01h45: Oxford United vs Brighton
- Ngày 28/08 - 01h45: Everton vs Mansfield Town
- Ngày 28/08 - 01h45: Fulham vs Bristol City
- Ngày 28/08 - 02h00: Grimsby Town vs Man United
Lịch thi đấu giải Concacaf League Cup
- Ngày 28/08 - 07h30: Inter Miami CF vs Orlando City
- Ngày 28/08 - 09h45: LA Galaxy vs Seattle Sounders FC
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 28/08 - 01h45: Wehen Wiesbaden vs Munich
Lịch thi đấu Cúp QG Hàn Quốc
- Ngày 27/08 - 17h30: Bucheon FC 1995 vs Gwangju FC
- Ngày 27/08 - 17h30: Gangwon FC vs Jeonbuk FC
Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
- Ngày 27/08 - 16h30: Nagoya Grampus Eight vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 27/08 - 16h30: Machida Zelvia vs Kashima Antlers
- Ngày 27/08 - 17h00: SC Sagamihara vs Vissel Kobe
- Ngày 27/08 - 17h00: FC Tokyo vs Urawa Red Diamonds
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 27/08 - 19h15: Kuala Lumpur City FC vs PDRM
- Ngày 27/08 - 19h15: Selangor vs Terengganu
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 27/08 - 22h00: Parnu JK Poseidon N. vs Talinna Kalev U21
- Ngày 27/08 - 22h30: Rae Spordikool vs FC Tallinn
- Ngày 28/08 - 00h00: Tabasalu Ulasabat CF vs Harju Jalgpallikool
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 27/08 - 21h30: ASU Politehnica Timisoara vs CS Dinamo Bucuresti
- Ngày 27/08 - 21h30: CS Sporting Liesti vs CS Afumati
- Ngày 27/08 - 21h30: CS Vulturii Farcasesti vs Concordia Chiajna
- Ngày 27/08 - 21h30: CSC Dumbravita vs FC Bihor Oradea
- Ngày 27/08 - 21h30: CSM Olimpia Satu Mare vs CSM Slatina
- Ngày 27/08 - 21h30: Cso Baicoi vs Acs Unu Fotbal Club Gloria
- Ngày 27/08 - 21h30: Metalul Buzau vs Ceahlaul Piatra-Neamt
- Ngày 27/08 - 21h30: ASFC Agricola Borcea vs ACS Champions FC Arges
- Ngày 27/08 - 21h30: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs FC Unirea 2004 Slobozia
- Ngày 27/08 - 21h30: Campulung Muscel vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 27/08 - 21h30: FC Soimii Gura Humorului vs Sepsi OSK
- Ngày 27/08 - 21h30: FC Voluntari vs Miercurea Ciuc
- Ngày 27/08 - 21h30: Unirea Alba Iulia vs Botosani
- Ngày 27/08 - 23h00: CSM Politehnica Iasi vs Petrolul Ploiesti
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 28/08 - 05h30: Atletico MG vs Cruzeiro
- Ngày 28/08 - 07h30: Athletico Paranaense vs Corinthians
- Ngày 28/08 - 07h30: Vasco da Gama vs Botafogo FR
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 28/08 - 06h30: Atlanta United II vs Inter Miami CF II
- Ngày 28/08 - 07h00: The Town FC vs Real Monarchs SLC
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 28/08 - 03h00: Fortaleza FC vs Independiente Medellin
- Ngày 28/08 - 06h30: Bucaramanga vs America de Cali
- Ngày 28/08 - 07h30: Deportivo Pasto vs Once Caldas
- Ngày 28/08 - 08h30: Atletico Nacional vs Deportes Quindio
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 28/08 - 02h00: Deportivo Humaita vs Club General Caballero JLM
- Ngày 28/08 - 04h30: Pastoreo FC vs Cerro Porteno
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 28/08 - 00h00: FC Kalundborg vs OB