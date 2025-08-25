Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/8 và rạng sáng 27/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 26/8 và rạng sáng 27/8 của các giải đấu Champions League, Carabao Cup, CHAN Cup, DFB Cup, Cúp QG Séc,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/8 và rạng sáng 27/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 26/08 - 23h45: Kairat Almaty vs Celtic

- Ngày 27/08 - 02h00: Sturm Graz vs Bodoe/Glimt

Sturm Graz chạm trán Bodo/Glimt tại Champions League

- Ngày 27/08 - 02h00: Pafos FC vs Crvena Zvezda

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 27/08 - 01h00: Reading vs AFC Wimbledon

- Ngày 27/08 - 01h30: Wolves vs West Ham

- Ngày 27/08 - 01h30: Cambridge United vs Charlton Athletic

- Ngày 27/08 - 01h45: Cardiff City vs Cheltenham Town

- Ngày 27/08 - 01h45: Bournemouth vs Brentford

- Ngày 27/08 - 01h45: Accrington Stanley vs Doncaster Rovers

- Ngày 27/08 - 01h45: Barnsley vs Rotherham United

- Ngày 27/08 - 01h45: Birmingham City vs Port Vale

- Ngày 27/08 - 01h45: Bromley vs Wycombe Wanderers

- Ngày 27/08 - 01h45: Burnley vs Derby County

- Ngày 27/08 - 01h45: Preston North End vs Wrexham

- Ngày 27/08 - 01h45: Millwall vs Coventry City

- Ngày 27/08 - 01h45: Norwich City vs Southampton

- Ngày 27/08 - 01h45: Stoke City vs Bradford City

- Ngày 27/08 - 01h45: Sunderland vs Huddersfield

- Ngày 27/08 - 01h45: Swansea vs Plymouth Argyle

- Ngày 27/08 - 01h45: Wigan Athletic vs Stockport County

- Ngày 27/08 - 01h45: Burton Albion vs Lincoln City

- Ngày 27/08 - 02h00: Sheffield Wednesday vs Leeds United

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 26/08 - 21h30: Madagascar vs Sudan

- Ngày 27/08 - 00h30: Ma rốc vs Senegal

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 27/08 - 01h45: Eintracht Braunschweig vs Stuttgart

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 26/08 - 21h00: Trinec vs SK Prostejov

- Ngày 26/08 - 22h00: Slovan Velvary vs Teplice

- Ngày 26/08 - 22h30: SK Kladno vs SK Dynamo Ceske Budejovice

- Ngày 26/08 - 22h30: Admira Prague vs Jablonec

- Ngày 26/08 - 22h30: FK Arsenal Ceska Lipa vs Pardubice

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 26/08 - 23h00: Steaua Bucuresti vs UTA Arad

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 27/08 - 06h30: Atletico Junior vs Atletico FC

- Ngày 27/08 - 07h00: Deportivo Pereira vs Real Soacha Cundinamarca

- Ngày 27/08 - 08h10: Real Cartagena vs Millonarios

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 27/08 - 04h30: Encarnacion FC vs 2 de Mayo

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 27/08 - 01h00: Vikingur Reykjavik vs Vestri

- Ngày 27/08 - 02h15: Valur vs Afturelding

Văn Hải
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới