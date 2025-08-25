Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/8 và rạng sáng 27/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/8 và rạng sáng 27/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 26/08 - 23h45: Kairat Almaty vs Celtic
- Ngày 27/08 - 02h00: Sturm Graz vs Bodoe/Glimt
- Ngày 27/08 - 02h00: Pafos FC vs Crvena Zvezda
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 27/08 - 01h00: Reading vs AFC Wimbledon
- Ngày 27/08 - 01h30: Wolves vs West Ham
- Ngày 27/08 - 01h30: Cambridge United vs Charlton Athletic
- Ngày 27/08 - 01h45: Cardiff City vs Cheltenham Town
- Ngày 27/08 - 01h45: Bournemouth vs Brentford
- Ngày 27/08 - 01h45: Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
- Ngày 27/08 - 01h45: Barnsley vs Rotherham United
- Ngày 27/08 - 01h45: Birmingham City vs Port Vale
- Ngày 27/08 - 01h45: Bromley vs Wycombe Wanderers
- Ngày 27/08 - 01h45: Burnley vs Derby County
- Ngày 27/08 - 01h45: Preston North End vs Wrexham
- Ngày 27/08 - 01h45: Millwall vs Coventry City
- Ngày 27/08 - 01h45: Norwich City vs Southampton
- Ngày 27/08 - 01h45: Stoke City vs Bradford City
- Ngày 27/08 - 01h45: Sunderland vs Huddersfield
- Ngày 27/08 - 01h45: Swansea vs Plymouth Argyle
- Ngày 27/08 - 01h45: Wigan Athletic vs Stockport County
- Ngày 27/08 - 01h45: Burton Albion vs Lincoln City
- Ngày 27/08 - 02h00: Sheffield Wednesday vs Leeds United
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 26/08 - 21h30: Madagascar vs Sudan
- Ngày 27/08 - 00h30: Ma rốc vs Senegal
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 27/08 - 01h45: Eintracht Braunschweig vs Stuttgart
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 26/08 - 21h00: Trinec vs SK Prostejov
- Ngày 26/08 - 22h00: Slovan Velvary vs Teplice
- Ngày 26/08 - 22h30: SK Kladno vs SK Dynamo Ceske Budejovice
- Ngày 26/08 - 22h30: Admira Prague vs Jablonec
- Ngày 26/08 - 22h30: FK Arsenal Ceska Lipa vs Pardubice
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 26/08 - 23h00: Steaua Bucuresti vs UTA Arad
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 27/08 - 06h30: Atletico Junior vs Atletico FC
- Ngày 27/08 - 07h00: Deportivo Pereira vs Real Soacha Cundinamarca
- Ngày 27/08 - 08h10: Real Cartagena vs Millonarios
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 27/08 - 04h30: Encarnacion FC vs 2 de Mayo
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 27/08 - 01h00: Vikingur Reykjavik vs Vestri
- Ngày 27/08 - 02h15: Valur vs Afturelding