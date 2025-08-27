Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/8 và rạng sáng 29/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 28/8 và rạng sáng 29/8 của các giải đấu V-League, Europa League, Europa Conference League, Malaysia Super League...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/8 và rạng sáng 29/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 28/08 - 19h15: CAHN vs Hà Nội

- Ngày 28/08 - 19h15: CA TP.HCM vs HAGL

CAHN chạm trán Hà Nội tại giải V-League

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 28/08 - 22h00: KuPS vs FC Midtjylland

- Ngày 28/08 - 23h30: SK Sigma Olomouc vs Malmo FF

- Ngày 29/08 - 00h00: Samsunspor vs Panathinaikos

- Ngày 29/08 - 00h30: Ludogorets vs KF Shkendija

- Ngày 29/08 - 00h30: PAOK FC vs Rijeka

- Ngày 29/08 - 01h00: FC Utrecht vs Zrinjski Mostar

- Ngày 29/08 - 01h00: Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv

- Ngày 29/08 - 01h00: Genk vs Lech Poznan

- Ngày 29/08 - 01h00: Young Boys vs Slovan Bratislava

- Ngày 29/08 - 01h30: FCSB vs Aberdeen

- Ngày 29/08 - 02h00: SC Braga vs Lincoln Red Imps FC

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 28/08 - 23h00: Fredrikstad vs Crystal Palace

- Ngày 28/08 - 23h00: Omonia Nicosia vs Wolfsberger AC

- Ngày 28/08 - 23h00: FC Noah vs Olimpija Ljubljana

- Ngày 29/08 - 00h00: RFS vs Hamrun Spartans

- Ngày 29/08 - 00h00: Rapid Wien vs Gyori ETO

- Ngày 29/08 - 00h00: Besiktas vs Lausanne

- Ngày 29/08 - 00h30: CS Universitatea Craiova vs Istanbul Basaksehir

- Ngày 29/08 - 00h30: AZ Alkmaar vs Levski Sofia

- Ngày 29/08 - 00h30: CFR Cluj vs BK Haecken

- Ngày 29/08 - 01h00: FC Differdange 03 vs Drita

- Ngày 29/08 - 01h00: Fiorentina vs Polissya Zhytomyr

- Ngày 29/08 - 01h00: Athens vs Anderlecht

- Ngày 29/08 - 01h00: Banik Ostrava vs NK Celje

- Ngày 29/08 - 01h00: Arda Kardzhali vs Rakow Czestochowa

- Ngày 29/08 - 01h00: Vallecano vs Neman Grodno

- Ngày 29/08 - 01h00: Broendby IF vs Strasbourg

- Ngày 29/08 - 01h45 Linfield vs Shelbourne

- Ngày 29/08 - 01h45: FC Dinamo City vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 29/08 - 02h00: Shamrock Rovers vs Santa Clara

- Ngày 29/08 - 02h00: Servette vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 29/08 - 02h00: Mainz 05 vs Rosenborg

- Ngày 29/08 - 02h00: Virtus Acquaviva vs Breidablik

- Ngày 29/08 - 02h00: Legia Warszawa vs Hibernian

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 28/08 - 16h00: Imigresen FC vs Johor Darul Ta'zim FC

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 28/08 - 22h30: CA Bizertin vs Club Africain

- Ngày 28/08 - 22h30: CS Sfaxien vs Js Omrane

- Ngày 28/08 - 22h30: Esperance vs AS Slimane

- Ngày 28/08 - 22h30: Etoile du Sahel vs AS Gabes

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 28/08 - 23h00: SK Hranice vs FC Zlin

- Ngày 28/08 - 23h00: Karlovy Vary vs Banik Sous

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 28/08 - 21h00: Corvinul Hunedoara vs FC Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 29/08 - 01h00: Al Ahli vs NEOM SC

- Ngày 29/08 - 01h00: Al Ettifaq vs Al Kholood

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 29/08 - 05h30: Bahia vs Fluminense

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 29/08 - 07h15: Union vs River Plate

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 29/08 - 04h00: Alianza FC Valledupar vs Santa Fe

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 29/08 - 02h00: Club Dr Benjamin Aceval vs Guarani

- Ngày 29/08 - 04h30: 24 de Setiembre VP vs Libertad

Văn Hải
