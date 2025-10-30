Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 31/10 và rạng sáng 1/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 31/10 và rạng sáng 1/11 của các giải đấu La Liga, V-League, Bundesliga, U17 Euro, Hạng nhất Anh, Cúp QG Pháp,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 31/10 và rạng sáng 1/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 01/11 - 03h00: Getafe vs Girona

Getafe chạm trán Girona tại La Liga.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 31/10 - 17h00: HAGL vs Nam Định

- Ngày 31/10 - 18h00: Hà Tĩnh vs Hà Nội

- Ngày 31/10 - 19h15: CAHN vs PVF-CAND

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 01/11 - 02h30: Augsburg vs Dortmund

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 31/10 - 16h00: Finland U17 vs Armenia U17

- Ngày 31/10 - 17h00: Northern Ireland U17 vs Cyprus U17

- Ngày 31/10 - 18h00: England U17 vs Lithuania U17

- Ngày 31/10 - 19h00: Switzerland U17 vs Bulgaria U17

- Ngày 31/10 - 22h30: Sweden U17 vs Scotland U17

- Ngày 31/10 - 23h00: Slovakia U17 vs San Marino U17

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 01/11 - 03h00: Wrexham vs Coventry City

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 31/10 - 17h00: Tadaz Tursunzade vs Safa SC

- Ngày 31/10 - 19h00: Altyn Asyr vs Al-Shabab

- Ngày 31/10 - 19h00: Paro FC vs Abdish-Ata

- Ngày 31/10 - 20h00: Kuwait SC vs Bashundhara Kings

- Ngày 31/10 - 21h00: Al-Arabi vs Muras United FC

- Ngày 31/10 - 23h00: Al-Seeb vs Al-Ansar

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 31/10 - 22h00: Golden Star vs Eveil des Trois-Ilets

- Ngày 31/10 - 22h00: Espoir Ste Luce vs Club Colonial Fort de France

- Ngày 01/11 - 02h30: AS Gosier vs Dynamo Le Moule

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 31/10 - 20h40: Al Akhdoud vs Al Najma

- Ngày 31/10 - 21h50: Al Hilal vs Al Shabab

- Ngày 01/11 - 00h30: Al Ettifaq vs Al Hazm

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 01/11 - 02h45: Standard Liege vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 01/11 - 03h15: Sporting vs Alverca

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 01/11 - 02h00: PSV vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 01/11 - 02h30: Racing Santander vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 01/11 - 00h30: Elversberg vs Hannover 96

- Ngày 01/11 - 00h30: Preussen Muenster vs Holstein Kiel

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 31/10 - 20h00: Terengganu vs Johor Darul Ta'zim FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 31/10 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri

- Ngày 31/10 - 19h00: Persija Jakarta vs PSBS Biak Numfor

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 31/10 - 15h35: Brisbane Roar FC vs Melbourne City FC

- Ngày 31/10 - 17h45: Perth Glory vs Melbourne Victory

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 31/10 - 22h30: Dinamo Brest vs FK Molodechno

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 31/10 - 17h00: Shanghai Port vs Zhejiang Professional

- Ngày 31/10 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Henan Songshan Longmen

- Ngày 31/10 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Shenzhen Peng City

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 31/10 - 23h00: Kudrivka vs FC Obolon Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 31/10 - 20h00: Baniyas vs Dibba Al Fujairah

- Ngày 31/10 - 22h45: Khorfakkan vs Al-Wasl

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 31/10 - 19h30: FC Academy Pandev vs KF Shkendija

- Ngày 31/10 - 19h30: FK Vardar Skopje vs FK Sileks

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 01/11 - 05h00: San Lorenzo de Almagro vs Deportivo Riestra

- Ngày 01/11 - 07h15: Newell's Old Boys vs Union

- Ngày 01/11 - 07h15: Instituto Cordoba vs Rosario Central

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 01/11 - 11h05: Kashiwa Reysol vs Sanfrecce Hiroshima

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 01/11 - 09h00: Sporting FC vs Club Sport Herediano

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 01/11 - 08h00: Necaxa vs Club Santos Laguna

- Ngày 01/11 - 10h00: Atletico de San Luis vs FC Juarez

- Ngày 01/11 - 10h05: Puebla vs Cruz Azul

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 01/11 - 03h30: Club General Caballero JLM vs CD Recoleta

- Ngày 01/11 - 06h00: 2 de Mayo vs Atletico Tembetary

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 01/11 - 01h30: Dinamo Bucuresti vs CFR Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 01/11 - 00h00: Termalica Nieciecza vs GKS Katowice

- Ngày 01/11 - 02h30: Piast Gliwice vs Korona Kielce

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 01/11 - 02h45: Bangor vs Carrick Rangers

- Ngày 01/11 - 02h45: Glentoran vs Portadown

Văn Hải
