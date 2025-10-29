Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/10 và rạng sáng ngày 31/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 30/10 và rạng sáng 31/10 của các giải đấu Serie A, U17 Euro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, VĐQG Jordan,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/10 và rạng sáng 31/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 31/10 - 00h30: Cagliari vs Sassuolo

- Ngày 31/10 - 02h45: Pisa vs Lazio

Cagliari chạm trán Sassuolo tại giải Serie A.

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 30/10 - 21h00: Georgia U17 vs Greece U17

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 31/10 - 07h30: Palmeiras vs LDU de Quito

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 31/10 - 05h00: Lanus vs Universidad de Chile

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 30/10 - 22h15: Damac vs Al Fateh

- Ngày 31/10 - 00h30: Al Kholood vs NEOM SC

- Ngày 31/10 - 00h30: Al Ahli vs Al Riyadh

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 30/10 - 20h30: Dinamo Samarkand vs Xorazm

- Ngày 30/10 - 20h30: Navbahor Namangan vs Nasaf Qarshi

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 30/10 - 18h30: PFC Chernomorets Burgas vs Ludogorets

- Ngày 30/10 - 21h30: Yantra vs CSKA 1948 Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Jordan

- Ngày 30/10 - 21h00: Shabab Al-Ordon vs Al-Salt

- Ngày 30/10 - 23h30: Al-Ahly vs Al-Hussein SC

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 30/10 - 17h00: FC Ahrotekh Tyshkivka vs Yarud Maripol

- Ngày 30/10 - 22h00: Metalist 1925 vs Ahrobiznes Volochysk

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 30/10 - 21h05: Ibri vs Saham Sohar

- Ngày 30/10 - 22h30: Al Rustaq vs Saham

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 30/10 - 23h45: FC Midtjylland vs Silkeborg

- Ngày 31/10 - 02h45: FC Nordsjaelland vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 30/10 - 20h00: Al-Wahda vs Al-Nasr SC

- Ngày 30/10 - 22h45: Ajman vs Al-Ain

- Ngày 30/10 - 22h45: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Sharjah Cultural Club

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 30/10 - 23h00: Nomme Kalju FC vs Viimsi JK

- Ngày 30/10 - 23h00: Harju Jalgpallikool vs Nomme United

- Ngày 31/10 - 00h00: Narva Trans vs FC Tallinn

- Ngày 31/10 - 00h30: FC Elva vs Talinna Kalev

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 30/10 - 20h00: Dravinja vs Mura

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 30/10 - 20h00: Concordia Chiajna vs Hermannstadt

- Ngày 30/10 - 22h00: UTA Arad vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 31/10 - 00h00: Botosani vs FCV Farul Constanta

- Ngày 31/10 - 02h00: CSC Dumbravita vs FC Rapid 1923FC Rapid 1923

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 30/10 - 18h00: Gryf Slupsk vs Lech Poznan

- Ngày 30/10 - 21h00: Miedz Legnica vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 31/10 - 00h00: Arka Gdynia vs Gornik Zabrze

- Ngày 31/10 - 03h00: Legia Warszawa vs Pogon Szczecin

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 30/10 - 19h30: Shkupi vs FK Struga

- Ngày 30/10 - 23h00: Pelister vs GFK Tikves Kavadarci

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 31/10 - 02h30: Cercle Brugge vs Kortrijk

- Ngày 31/10 - 02h30: RFC Seraing vs Oud-Heverlee Leuven

- Ngày 31/10 - 02h30: Gent vs Patro Eisden

- Ngày 31/10 - 02h30: Beerschot vs Westerlo

- Ngày 31/10 - 02h30: Royal Knokke FC vs St.Truiden

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 31/10 - 01h00: Puerto de Vega vs Celta Vigo

- Ngày 31/10 - 01h00: Orihuela vs Levante

- Ngày 31/10 - 01h30: Valle de Egues vs FC Andorra

- Ngày 31/10 - 02h00: Logrones vs Ponferradina

- Ngày 31/10 - 02h00: Real Avila vs Real Aviles Industrial

- Ngày 31/10 - 02h00: Atletico Baleares vs Gimnastic

- Ngày 31/10 - 02h00: CA Antoniano vs Castellon

- Ngày 31/10 - 02h00: CD Getxo vs Alaves

- Ngày 31/10 - 03h00: Atletico Palma Del Rio vs Real Betis

- Ngày 31/10 - 03h00: CD Estepona vs Malaga

- Ngày 31/10 - 03h00: Atletic Lleida vs Espanyol

- Ngày 31/10 - 03h00: UD Samano vs Deportivo

- Ngày 31/10 - 03h00: Real Murcia vs Antequera CF

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 31/10 - 02h00: Spakenburg vs DOVO

- Ngày 31/10 - 02h00: Sparta Rotterdam vs FC Groningen

- Ngày 31/10 - 02h00: Sportlust '46 vs Barendrecht

- Ngày 31/10 - 02h00: Willem II vs FC Dordrecht

- Ngày 31/10 - 02h00: De Treffers vs MVV Maastricht

- Ngày 31/10 - 02h00: Eemdijk vs AFC

- Ngày 31/10 - 03h00: Rohda Raalte vs FC Twente

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 31/10 - 02h30: Grasshopper vs Young Boys

- Ngày 31/10 - 02h30: Lugano vs Luzern

Văn Hải
