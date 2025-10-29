Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/10 và rạng sáng ngày 31/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/10 và rạng sáng 31/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 31/10 - 00h30: Cagliari vs Sassuolo
- Ngày 31/10 - 02h45: Pisa vs Lazio
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 30/10 - 21h00: Georgia U17 vs Greece U17
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 31/10 - 07h30: Palmeiras vs LDU de Quito
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 31/10 - 05h00: Lanus vs Universidad de Chile
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 30/10 - 22h15: Damac vs Al Fateh
- Ngày 31/10 - 00h30: Al Kholood vs NEOM SC
- Ngày 31/10 - 00h30: Al Ahli vs Al Riyadh
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 30/10 - 20h30: Dinamo Samarkand vs Xorazm
- Ngày 30/10 - 20h30: Navbahor Namangan vs Nasaf Qarshi
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 30/10 - 18h30: PFC Chernomorets Burgas vs Ludogorets
- Ngày 30/10 - 21h30: Yantra vs CSKA 1948 Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Jordan
- Ngày 30/10 - 21h00: Shabab Al-Ordon vs Al-Salt
- Ngày 30/10 - 23h30: Al-Ahly vs Al-Hussein SC
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 30/10 - 17h00: FC Ahrotekh Tyshkivka vs Yarud Maripol
- Ngày 30/10 - 22h00: Metalist 1925 vs Ahrobiznes Volochysk
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 30/10 - 21h05: Ibri vs Saham Sohar
- Ngày 30/10 - 22h30: Al Rustaq vs Saham
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 30/10 - 23h45: FC Midtjylland vs Silkeborg
- Ngày 31/10 - 02h45: FC Nordsjaelland vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 30/10 - 20h00: Al-Wahda vs Al-Nasr SC
- Ngày 30/10 - 22h45: Ajman vs Al-Ain
- Ngày 30/10 - 22h45: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Sharjah Cultural Club
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 30/10 - 23h00: Nomme Kalju FC vs Viimsi JK
- Ngày 30/10 - 23h00: Harju Jalgpallikool vs Nomme United
- Ngày 31/10 - 00h00: Narva Trans vs FC Tallinn
- Ngày 31/10 - 00h30: FC Elva vs Talinna Kalev
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 30/10 - 20h00: Dravinja vs Mura
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 30/10 - 20h00: Concordia Chiajna vs Hermannstadt
- Ngày 30/10 - 22h00: UTA Arad vs Petrolul Ploiesti
- Ngày 31/10 - 00h00: Botosani vs FCV Farul Constanta
- Ngày 31/10 - 02h00: CSC Dumbravita vs FC Rapid 1923FC Rapid 1923
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 30/10 - 18h00: Gryf Slupsk vs Lech Poznan
- Ngày 30/10 - 21h00: Miedz Legnica vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 31/10 - 00h00: Arka Gdynia vs Gornik Zabrze
- Ngày 31/10 - 03h00: Legia Warszawa vs Pogon Szczecin
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 30/10 - 19h30: Shkupi vs FK Struga
- Ngày 30/10 - 23h00: Pelister vs GFK Tikves Kavadarci
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 31/10 - 02h30: Cercle Brugge vs Kortrijk
- Ngày 31/10 - 02h30: RFC Seraing vs Oud-Heverlee Leuven
- Ngày 31/10 - 02h30: Gent vs Patro Eisden
- Ngày 31/10 - 02h30: Beerschot vs Westerlo
- Ngày 31/10 - 02h30: Royal Knokke FC vs St.Truiden
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 31/10 - 01h00: Puerto de Vega vs Celta Vigo
- Ngày 31/10 - 01h00: Orihuela vs Levante
- Ngày 31/10 - 01h30: Valle de Egues vs FC Andorra
- Ngày 31/10 - 02h00: Logrones vs Ponferradina
- Ngày 31/10 - 02h00: Real Avila vs Real Aviles Industrial
- Ngày 31/10 - 02h00: Atletico Baleares vs Gimnastic
- Ngày 31/10 - 02h00: CA Antoniano vs Castellon
- Ngày 31/10 - 02h00: CD Getxo vs Alaves
- Ngày 31/10 - 03h00: Atletico Palma Del Rio vs Real Betis
- Ngày 31/10 - 03h00: CD Estepona vs Malaga
- Ngày 31/10 - 03h00: Atletic Lleida vs Espanyol
- Ngày 31/10 - 03h00: UD Samano vs Deportivo
- Ngày 31/10 - 03h00: Real Murcia vs Antequera CF
Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan
- Ngày 31/10 - 02h00: Spakenburg vs DOVO
- Ngày 31/10 - 02h00: Sparta Rotterdam vs FC Groningen
- Ngày 31/10 - 02h00: Sportlust '46 vs Barendrecht
- Ngày 31/10 - 02h00: Willem II vs FC Dordrecht
- Ngày 31/10 - 02h00: De Treffers vs MVV Maastricht
- Ngày 31/10 - 02h00: Eemdijk vs AFC
- Ngày 31/10 - 03h00: Rohda Raalte vs FC Twente
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 31/10 - 02h30: Grasshopper vs Young Boys
- Ngày 31/10 - 02h30: Lugano vs Luzern