Sun Group hợp tác Hilton vận hành Yoko Onsen Quang Hanh thu hút khách cao cấp

(VTC News) -

Ngày 12/2, Tập đoàn Sun Group công bố bàn giao, chuyển đổi việc vận hành và quản lý khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh sang tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Hilton, đánh dấu bước tiến mới quan trọng của mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe bốn mùa của Quảng Ninh.

Nâng tầm vị thế với thương hiệu toàn cầu, thúc đẩy du lịch wellness bốn mùa

Hilton là cái tên danh tiếng toàn cầu với 25 thương hiệu đẳng cấp, trong đó có những cái tên được thế giới ngưỡng mộ như Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton và Waldorf Astoria Hotels & Resorts.

Kiên định với tầm nhìn ngay từ những ngày đầu thành lập là lan tỏa “ánh sáng và sự ấm áp của lòng hiếu khách” trên toàn thế giới, trong hơn 100 năm phát triển, Hilton đã chào đón hơn ba tỷ lượt khách và xây dựng được cộng đồng hơn 235 triệu thành viên Hilton Honors thân thiết trên toàn cầu.

Cái bắt tay với “gã khổng lồ” Hilton bởi thế sẽ là bước đi chiến lược của Sun Group, nhằm mang tới cho Quảng Ninh một nền tảng quan trọng để ngành du lịch vùng di sản tiếp cận với lượng lớn khách quốc tế cao cấp, có nhu cầu chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Yoko Onsen Quang Hanh chính thức được bàn giao vận hành cho Hilton sáng 12/2.

Dưới sự vận hành của Hilton, khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh do Sun Group kiến tạo và vận hành từ năm 2020 sẽ mang tên mới Hilton Quang Hanh Onsen Resort, và được định hướng trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế, nơi trải nghiệm onsen truyền thống được đặt trong hệ quy chiếu của những chuẩn mực dịch vụ toàn cầu khắt khe.

Đây sẽ là khu nghỉ dưỡng Hilton Hotels & Resorts thứ ba của Hilton tại Việt Nam và là onsen resort đầu tiên của Hilton tại Đông Nam Á, từng bước góp phần nâng tầm du lịch wellness vốn đang là một thế mạnh của Quảng Ninh, để vùng di sản từng bước xóa đi điểm nghẽn du lịch mùa vụ lâu nay đang là rào cản.

Nghỉ dưỡng onsen theo chuẩn mực toàn cầu

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được Sun Group chuyển giao cho Hilton bao gồm 178 căn villa, 38 phòng washitsu và khu vực Public Onsen. Trong đó 50 căn villa và toàn bộ phòng washitsu đầu tiên đạt tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu khắt khe của thương hiệu đã sẵn sàng đi vào vận hành, các căn villa còn lại dự kiến sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm nay.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort với tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu khắt khe.

Mỗi hạng phòng tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort đều được trang bị onsen riêng và hệ thống xông nóng - lạnh, cho phép du khách tận hưởng liệu trình khoáng nóng trọn vẹn ngay trong không gian nghỉ dưỡng của riêng mình.

Danh mục lưu trú được thiết kế cho đa dạng đối tượng, đặc biệt, Presidential Villa mang đến chuẩn mực nghỉ dưỡng biệt lập với 5 phòng ngủ, phòng karaoke riêng, khu teppanyaki cá nhân, tủ rượu và phòng massage, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí và tiếp đãi trong không gian riêng tư tuyệt đối.

Bên cạnh đó, khách lưu trú còn được kết nối trực tiếp với khu Public Onsen và khu vui chơi dành cho trẻ em. Hilton cũng bổ sung tiện ích cao cấp đặc quyền của thương hiệu với Clubhouse - tổ hợp gồm Eforea Spa, bể bơi trong nhà hướng núi, trung tâm thể hình 24/7, yoga, và hệ thống nhà hàng, bar Genji - thương hiệu ẩm thực Nhật Bản cao cấp thuộc hệ thống Hilton… mang đến đa dạng trải nghiệm và bức tranh ẩm thực đa sắc cho khu nghỉ dưỡng.

Tiếp nối giá trị một biểu tượng

Khu nghỉ dưỡng sở hữu nguồn khoáng nóng giá trị.

Trước khi chuyển giao cho Hilton, Yoko Onsen Quang Hanh do Sun Group kiến tạo đã trở thành một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (wellness) tại Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng sở hữu nguồn khoáng nóng mặn tự nhiên hiếm có, được đánh giá thuộc nhóm 5% nguồn khoáng mặn chất lượng cao trên thế giới.

Lượng brom cao hàng đầu thế giới trong nguồn khoáng nóng tại đây mang đến nhiều công dụng giúp đào thải độc tố, giảm đau và phục hồi chức năng cơ khớp, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh về da, trẻ hóa da, đặc biệt giúp tinh thần sảng khoái, giảm stress…, rất tốt cho người có tuổi và người làm việc căng thẳng. Chính nền tảng giá trị khoáng đặc biệt này đã góp phần định hình xu hướng du lịch wellness tại Quảng Ninh.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế.

Bà Alexandra Murray, Phó Chủ tịch khu vực kiêm Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á của Hilton, nhấn mạnh: “Hilton Quang Hanh Onsen Resort là một bước tiến trong chiến lược mở rộng của chúng tôi tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bức tranh du lịch Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, và chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều du khách mở rộng hành trình vượt ra ngoài các điểm đến cửa ngõ quen thuộc để tìm kiếm những nơi có nhịp sống khác biệt và mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tính phục hồi sâu sắc hơn. Đặt nguồn khoáng nóng tự nhiên làm giá trị cốt lõi cho trải nghiệm, khu nghỉ dưỡng sẽ mang đến cho du khách một cách hoàn toàn mới để tái tạo năng lượng tại miền Bắc Việt Nam.”

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng giám đốc Sun Group, Tổng giám đốc Khối Giải trí Nghỉ dưỡng của Tập đoàn - cho biết: “Với tầm nhìn chung giữa Sun Group và Hilton về phát triển những điểm đến nghỉ dưỡng bền vững, nơi chuẩn mực quốc tế song hành cùng giá trị bản địa, chúng tôi kỳ vọng Hilton Quang Hanh Onsen Resort sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng onsen toàn cầu mà bất cứ du khách nào trên hành trình khám phá miền di sản cũng muốn ghé qua”.