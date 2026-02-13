Dân Huế xúng xính áo dài đến hội xuân chụp ảnh cùng linh vật ngựa bên sông Hương

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trên các nẻo đường, nơi công cộng ở Huế được trang hoàng lộng lẫy để chào mùa Xuân mới đang đến. Tại khu vực Hội Xuân Huế ven sông Hương được bài trí nhiều hoạ tiết, hoa tươi... thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh.