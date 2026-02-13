Đại sứ Cuba chúc Tết người dân Việt Nam

(VTC News) -

Đại sứ Cuba chúc mừng Tết Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp về, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã có thông điệp chúc mừng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

"Tết Nguyên đán sắp về, mang theo những ngày sum họp ấm áp, niềm vui và sự bình yên trong mỗi gia đình Việt Nam. Hôm nay, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không gian biểu tượng cho đạo học, cho đức hạnh và tài năng, tôi xin gửi tới nhân dân Việt Nam những lời chúc chân thành nhất về sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Gần một nghìn năm trước, chính tại nơi đây – ngôi trường đại học đầu tiên của đất nước – trí tuệ và sự trường tồn đã được tôn vinh. Những tấm bia đá linh thiêng đặt trên lưng rùa vẫn còn ghi dấu và lưu truyền ký ức về những con người đã vượt qua thử thách khắc nghiệt bằng trí tuệ, nghị lực và lòng kiên trì bền bỉ.

Một nghìn năm sau, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng chinh phục những thách thức lớn lao, như cha ông đã từng. Chúc cho Việt Nam trong năm Bính Ngọ sẽ bứt phá mạnh mẽ, phi nhanh với tốc độ và nguồn năng lượng dồi dào, để đạt tới sự phát triển xứng đáng và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mình. Thay mặt nhân dân Cuba, xin chúc nhân dân Việt Nam Tết Nguyên đán an khang, thịnh vượng! Chúc mừng năm mới!"