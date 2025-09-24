Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/9 và rạng sáng 26/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/9 và rạng sáng 26/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 25/09 - 23h45: Go Ahead Eagles vs FCSB
- Ngày 25/09 - 23h45: Lille vs Brann
- Ngày 26/09 - 02h00: Rangers vs Genk
- Ngày 26/09 - 02h00: Aston Villa vs Bologna
- Ngày 26/09 - 02h00: FC Salzburg vs FC Porto
- Ngày 26/09 - 02h00: FC Utrecht vs Lyon
- Ngày 26/09 - 02h00: Ferencvaros vs Viktoria Plzen
- Ngày 26/09 - 02h00: Stuttgart vs Celta Vigo
- Ngày 26/09 - 02h00: Young Boys vs Panathinaikos
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 26/09 - 00h30: Osasuna vs Elche
- Ngày 26/09 - 02h30: Real Oviedo vs Barcelona
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 25/09 - 23h30: Genoa vs Empoli
- Ngày 26/09 - 02h00: Torino vs Pisa
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 25/09 - 16h30: Johor Darul Ta'zim FC vs Bangkok United
- Ngày 25/09 - 19h30: Nam Định vs Svay Rieng
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 26/09 - 01h00: Leeds United U23 vs Sporting CP U21
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 26/09 - 05h00: Sao Paulo vs LDU de Quito
- Ngày 26/09 - 07h30: Estudiantes de la Plata vs Flamengo
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 26/09 - 07h30: Universidad de Chile vs Alianza Lima
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 25/09 - 22h10: Al Khaleej vs Al Taawoun
- Ngày 25/09 - 22h25: Al Shabab vs Al Kholood
- Ngày 26/09 - 01h00: Al Hilal vs Al Akhdoud
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 25/09 - 22h15: Nasaf Qarshi vs Xorazm
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 25/09 - 22h15: Torpedo Zhodino vs Naftan Novopolotsk
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 25/09 - 21h30: Botev Plovdiv vs CSKA 1948 Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 25/09 - 20h15: Sur vs Al-Samail
- Ngày 25/09 - 20h15: Al Rustaq vs Bahla
- Ngày 25/09 - 22h45: Al-Nahda vs Saham
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 25/09 - 20h25: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Ain
- Ngày 25/09 - 23h15: Al-Wasl vs Sharjah Cultural Club
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 25/09 - 19h00: Avia Swidnik vs Ruch Chorzow
- Ngày 25/09 - 19h30: Odra Bytom Odrzanski vs Wisla Krakow
- Ngày 25/09 - 22h30: Radomiak Radom vs Zaglebie Lubin
- Ngày 26/09 - 00h00: LKS Lodz vs Chrobry Glogow
- Ngày 26/09 - 01h30: Arka Gdynia vs Motor Lublin
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 26/09 - 06h30: FC Cincinnati II vs Columbus Crew II
Lịch thi đấu VĐQG Peru
- Ngày 26/09 - 03h00: Ayacucho FC vs ADC Juan Pablo II
- Ngày 26/09 - 03h00: Los Chankas CYC vs Sporting Cristal
- Ngày 26/09 - 07h00: Deportivo Garcilaso vs CD UT Cajamarca
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 26/09 - 01h30: 2 de Mayo vs Deportivo Minga Guazu
- Ngày 26/09 - 04h30: Club River Plate vs Resistencia
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 26/09 - 00h00: Kolding IF vs FC Nordsjaelland