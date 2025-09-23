Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 24/9 và rạng sáng 25/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 24/9 và rạng sáng 25/9 của các giải đấu Europa League, La Liga, Carabao Cup, Coppa Italia, ASEAN Club Championship..

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 24/9 và rạng sáng 25/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 24/09 - 23h45: FC Midtjylland vs Sturm Graz

- Ngày 24/09 - 23h45: PAOK FC vs Maccabi Tel Aviv

FC Midtjylland chạm trán Sturm Graz tại Europa League

- Ngày 25/09 - 02h00: Malmo FF vs Ludogorets

- Ngày 25/09 - 02h00: Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe

- Ngày 25/09 - 02h00: Crvena Zvezda vs Celtic

- Ngày 25/09 - 02h00: Freiburg vs Basel

- Ngày 25/09 - 02h00: Nice vs AS Roma

- Ngày 25/09 - 02h00: Real Betis vs Nottingham Forest

- Ngày 25/09 - 02h00: SC Braga vs Feyenoord

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 25/09 - 00h00: Getafe vs Alaves

- Ngày 25/09 - 02h30: Atletico vs Vallecano

- Ngày 25/09 - 02h30: Sociedad vs Mallorca

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 25/09 - 01h45: Newcastle vs Bradford City

- Ngày 25/09 - 01h45: Tottenham vs Doncaster Rovers

- Ngày 25/09 - 01h45: Huddersfield vs Man City

- Ngày 25/09 - 02h00: Port Vale vs Arsenal

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 24/09 - 22h00: Parma vs Spezia

- Ngày 24/09 - 23h30: Hellas Verona vs Venezia

- Ngày 25/09 - 02h00: Como 1907 vs Sassuolo

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 24/09 - 19h00: BG Pathum United vs Buriram United

- Ngày 24/09 - 19h30: CAHN vs Cebu FC

- Ngày 24/09 - 21h00: Selangor vs Tampines Rovers FC

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 25/09 - 01h00: Manchester United U23 vs Athletic Club U21

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 25/09 - 05h00: Atletico MG vs Bolivar

- Ngày 25/09 - 07h30: Once Caldas vs Independiente del Valle

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 25/09 - 07h30: Palmeiras vs River Plate

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 24/09 - 22h10: Al-Jubail Club vs Al Riyadh

- Ngày 24/09 - 22h45: Al Jabalain vs Al Fateh

- Ngày 25/09 - 01h00: Al Orobah vs Al Qadsiah

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 25/09 - 01h30: Club Brugge vs Westerlo

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 25/09 - 01h00: AZ Alkmaar vs PEC Zwolle

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 24/09 - 20h30: FC Smorgon vs Dinamo Minsk

- Ngày 24/09 - 23h00: Gomel vs Neman Grodno

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 24/09 - 21h00: Uljanik vs Osijek

- Ngày 24/09 - 22h00: NK Koprivnica vs Hajduk Split

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 24/09 - 17h00: Inhulets Petrove vs FC Podillya Khmelnytskyi

- Ngày 24/09 - 17h00: FC Ahrotekh Tyshkivka vs Chornomorets Odesa

- Ngày 24/09 - 19h30: Kolos Polonne vs Metalist 1925

- Ngày 24/09 - 19h30: Lokomotyv Kyiv vs Veres Rivne

- Ngày 24/09 - 19h30: FC Nyva-V Vinnytsia vs FC Hirnyk-Sport

- Ngày 24/09 - 22h00: Rukh Lviv vs Polissya Zhytomyr

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 24/09 - 20h00: Hilleroed vs AGF

- Ngày 24/09 - 21h00: Aarhus Fremad vs Hobro

- Ngày 24/09 - 21h00: BV Oksboel vs Viborg

- Ngày 24/09 - 22h45: Lyngby vs FC Copenhagen

- Ngày 25/09 - 00h00: Thisted vs Fredericia

- Ngày 25/09 - 00h00: Holbaek vs Vejle Boldklub

- Ngày 25/09 - 01h45: B93 vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 24/09 - 20h25: Khorfakkan vs Al Ittihad Kalba

- Ngày 24/09 - 23h15: Al-Jazira vs Al-Wahda

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 24/09 - 23h45: Rakow Czestochowa vs Lech Poznan

- Ngày 25/09 - 02h00: Legia Warszawa vs Jagiellonia Bialystok

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 24/09 - 17h30: Legia Warszawa II vs Gornik Zabrze

- Ngày 24/09 - 20h15: Pogon Grodzisk Mazowiecki vs Lechia Gdansk

- Ngày 24/09 - 20h30: Korona Kielce ll vs Piast Gliwice

- Ngày 24/09 - 20h30: Siarka Tarnobrzeg vs Hutnik Krakow

- Ngày 24/09 - 20h30: Malapanew Ozimek vs Znicz Pruszkow

- Ngày 24/09 - 20h30: Beskid Andrychow vs Chojniczanka Chojnice

- Ngày 24/09 - 21h30: Flota Swinoujscie vs GKS Jastrzebie

- Ngày 24/09 - 22h30: Gornik Leczna vs Cracovia

- Ngày 24/09 - 23h00: LKS Lomza vs Odra Opole

- Ngày 24/09 - 23h00: Zawisza Bydgoszcz vs GKS Tychy 71

- Ngày 24/09 - 23h00: Wikielec vs Podbeskidzie Bielsko-Biala

- Ngày 24/09 - 23h30: Miedz Legnica vs Pogon Siedlce

- Ngày 25/09 - 02h00: Termalica Nieciecza vs Widzew Lodz

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 24/09 - 20h30: Rabotnicki vs KF Shkendija

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 25/09 - 06h30: New York City FC vs Inter Miami CF

- Ngày 25/09 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 25/09 - 05h30: Gremio vs Botafogo FR

- Ngày 25/09 - 05h30: Vasco da Gama vs Bahia

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 25/09 - 06h30: Chattanooga FC vs Atlanta United II

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 25/09 - 07h00: Cruz Azul vs Queretaro FC

- Ngày 25/09 - 08h00: Tigres vs Atlas

- Ngày 25/09 - 09h05: Toluca vs Monterrey

- Ngày 25/09 - 10h00: Atletico de San Luis vs CF America

- Ngày 25/09 - 10h00: Club Santos Laguna vs Tijuana

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 25/09 - 02h30: Sportivo Ameliano vs Club General Caballero JLM

- Ngày 25/09 - 05h00: Olimpia vs Atletico Tembetary

Văn Hải
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới