Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/9 và rạng sáng 23/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/9 và rạng sáng 23/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 22/09 - 18h00: Ninh Bình vs Nam Định
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 23/09 - 01h45: Napoli vs Pisa
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 23/09 - 02h00: Millwall vs Watford
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 22/09 - 22h35: Al Bukayriyah vs Al Kholood
- Ngày 22/09 - 22h45: Abha vs Al Shabab
- Ngày 22/09 - 22h45: Al Tai vs Al Khaleej
- Ngày 23/09 - 01h30: Al Adalh vs Al Hilal
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 23/09 - 02h15: Sporting vs Moreirense
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 23/09 - 01h30: Burgos CF vs Granada
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 22/09 - 19h15: Brunei DPMM vs Kuala Lumpur City F
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 22/09 - 15h30: Arema FC vs Persib Bandung
- Ngày 22/09 - 15h30: Persijap Jepara vs Persita Tangerang
- Ngày 22/09 - 19h00: Borneo FC Samarinda vs Persis Solo
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 22/09 - 22h00: Arda Kardzhali vs Cherno More Varna
- Ngày 23/09 - 00h30: Botev Vratsa vs PFC CSKA Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 22/09 - 23h00: Vukovar 91 vs Rijeka
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 22/09 - 17h00: FC Obolon Kyiv vs Karpaty
- Ngày 22/09 - 19h30: Dynamo Kyiv vs FC Olexandriya
- Ngày 22/09 - 22h00: Shakhtar Donetsk vs Zorya
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 22/09 - 22h00: Miercurea Ciuc vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 23/09 - 01h00: Dinamo Bucuresti vs FCV Farul Constanta
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 22/09 - 20h30: FK Sileks vs FK Struga
- Ngày 22/09 - 20h30: FC Academy Pandev vs Arsimi
Lịch thi đấu VĐQG Latvia
- Ngày 22/09 - 22h00: Auda vs SK Super Nova
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 23/09 - 05h00: Estudiantes de la Plata vs Defensa y Justicia
- Ngày 23/09 - 07h00: Belgrano vs Newell's Old Boys
Lịch thi đấu VĐQG Peru
- Ngày 23/09 - 03h00: Alianza Atletico vs Ayacucho FC
- Ngày 23/09 - 03h00: Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso
- Ngày 23/09 - 07h15: Cusco FC vs Asociacion Deportiva Tarma
- Ngày 23/09 - 07h30: Sport Boys vs Atletico Grau
Lịch thi đấu VĐQG Venezuela
- Ngày 23/09 - 06h00: Universidad Central vs Metropolitanos FC
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 23/09 - 00h00: Randers FC vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 23/09 - 05h00: Chapelton vs Spanish Town Police
- Ngày 23/09 - 07h30: Arnett Gardens vs Waterhouse FC
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 23/09 - 02h15: Valur vs Breidablik
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 23/09 - 01h45: Drogheda United vs Shelbourne
- Ngày 23/09 - 01h45: Galway United FC vs Sligo Rovers
- Ngày 23/09 - 01h45: St. Patrick's Athletic vs Cork City
- Ngày 23/09 - 01h45: Waterford FC vs Shamrock Rovers