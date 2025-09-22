Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/9 và rạng sáng 24/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 23/9 và rạng sáng 24/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 24/09 - 00h00: Athletic Club vs Girona
- Ngày 24/09 - 02h30: Levante vs Real Madrid
- Ngày 24/09 - 00h00: Espanyol vs Valencia
- Ngày 24/09 - 02h30: Sevilla vs Villarreal
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 24/09 - 01h45: Sporting Khalsa vs Hereford FC
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 24/09 - 01h45: Barnsley vs Brighton
- Ngày 24/09 - 01h45: Burnley vs Cardiff City
- Ngày 24/09 - 01h45: Fulham vs Cambridge United
- Ngày 24/09 - 01h45: Lincoln City vs Chelsea
- Ngày 24/09 - 01h45: Wigan Athletic vs Wycombe Wanderers
- Ngày 24/09 - 01h45: Wolves vs Everton
- Ngày 24/09 - 01h45: Wrexham vs Reading
- Ngày 24/09 - 02h00: Liverpool vs Southampton
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 23/09 - 22h00: Cagliari vs Frosinone
- Ngày 23/09 - 23h30: Udinese vs Palermo
- Ngày 24/09 - 02h00: AC Milan vs Lecce
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 24/09 - 01h00: Leicester City U23 vs Valencia U21
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 24/09 - 05h00: Racing Club vs Velez Sarsfield
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 24/09 - 07h30: Fluminense vs LanusLanus
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 23/09 - 12h00: Albirex Niigata vs Nagoya Grampus Eight
- Ngày 23/09 - 16h00: FC Tokyo vs Avispa Fukuoka
- Ngày 23/09 - 16h00: Shimizu S-Pulse vs Urawa Red Diamonds
- Ngày 23/09 - 16h00: Fagiano Okayama FC vs Yokohama FC
- Ngày 23/09 - 16h00: Kashima Antlers vs Cerezo Osaka
- Ngày 23/09 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 23/09 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Machida Zelvia
- Ngày 23/09 - 17h00: Gamba Osaka vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 23/09 - 17h00: Shonan Bellmare vs Kawasaki Frontale
- Ngày 23/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Tokyo Verdy
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 24/09 - 01h30: Anderlecht vs Gent
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 24/09 - 02h15: Benfica vs Rio Ave
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 23/09 - 22h35: Al Hazm vs NEOM SC
- Ngày 23/09 - 22h35: Al Najma vs Damac
- Ngày 23/09 - 22h35: Al-Zlfe vs Al Feiha
- Ngày 24/09 - 01h30: Al Wehda vs Al Ittihad
- Ngày 24/09 - 01h30: Jeddah vs Al Nassr
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan
- Ngày 23/09 - 22h00: Ilves vs IF Gnistan
- Ngày 23/09 - 22h00: KuPS vs SJK-J
- Ngày 23/09 - 23h00: FC Inter Turku vs HJK Helsinki
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 23/09 - 17h00: FC Olimpia Savyntsi vs FC Lisne
- Ngày 23/09 - 19h30: Denhoff Denykhivka vs Ahrobiznes Volochisk
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 23/09 - 21h00: Ringsted vs Esbjerg fB
- Ngày 24/09 - 00h00: Broenshoej vs VSK Aarhus
- Ngày 24/09 - 00h00: Sundby BK vs OB
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 23/09 - 20h30: Humenne vs FK Pohronie
- Ngày 23/09 - 20h30: FK Nove Zamky vs FC STK 1914 Samorin
- Ngày 23/09 - 23h00: Spartak Myjava vs Skalica
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 23/09 - 20h30: Pelister vs Bashkimi
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 24/09 - 08h00: Puebla vs Pachuca
- Ngày 24/09 - 08h07: CD Guadalajara vs Necaxa
- Ngày 24/09 - 10h00: FC Juarez vs Pumas
- Ngày 24/09 - 10h05: Leon vs Mazatlan FC
Lịch thi đấu VĐQG Wales
- Ngày 24/09 - 01h45: Briton Ferry vs Llanelli
- Ngày 24/09 - 01h45: Cardiff Met University vs Penybont
- Ngày 24/09 - 01h45: Colwyn Bay vs Bala Town
- Ngày 24/09 - 01h45: Connah's Quay vs Caernarfon
- Ngày 24/09 - 01h45: Haverfordwest vs Barry Town
- Ngày 24/09 - 01h45: TNS vs Flint Town United