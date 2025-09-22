Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/9 và rạng sáng 24/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 23/9 và rạng sáng 24/9 của các giải đấu La Liga, Carabao Cup, Coppa Italia, Premier League International Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 23/9 và rạng sáng 24/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 24/09 - 00h00: Athletic Club vs Girona

- Ngày 24/09 - 02h30: Levante vs Real Madrid

Levante chạm trán Real Madrid tại La Liga

- Ngày 24/09 - 00h00: Espanyol vs Valencia

- Ngày 24/09 - 02h30: Sevilla vs Villarreal

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 24/09 - 01h45: Sporting Khalsa vs Hereford FC

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 24/09 - 01h45: Barnsley vs Brighton

- Ngày 24/09 - 01h45: Burnley vs Cardiff City

- Ngày 24/09 - 01h45: Fulham vs Cambridge United

- Ngày 24/09 - 01h45: Lincoln City vs Chelsea

- Ngày 24/09 - 01h45: Wigan Athletic vs Wycombe Wanderers

- Ngày 24/09 - 01h45: Wolves vs Everton

- Ngày 24/09 - 01h45: Wrexham vs Reading

- Ngày 24/09 - 02h00: Liverpool vs Southampton

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 23/09 - 22h00: Cagliari vs Frosinone

- Ngày 23/09 - 23h30: Udinese vs Palermo

- Ngày 24/09 - 02h00: AC Milan vs Lecce

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 24/09 - 01h00: Leicester City U23 vs Valencia U21

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 24/09 - 05h00: Racing Club vs Velez Sarsfield

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 24/09 - 07h30: Fluminense vs LanusLanus

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 23/09 - 12h00: Albirex Niigata vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 23/09 - 16h00: FC Tokyo vs Avispa Fukuoka

- Ngày 23/09 - 16h00: Shimizu S-Pulse vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 23/09 - 16h00: Fagiano Okayama FC vs Yokohama FC

- Ngày 23/09 - 16h00: Kashima Antlers vs Cerezo Osaka

- Ngày 23/09 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 23/09 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Machida Zelvia

- Ngày 23/09 - 17h00: Gamba Osaka vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 23/09 - 17h00: Shonan Bellmare vs Kawasaki Frontale

- Ngày 23/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Tokyo Verdy

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 24/09 - 01h30: Anderlecht vs Gent

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 24/09 - 02h15: Benfica vs Rio Ave

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 23/09 - 22h35: Al Hazm vs NEOM SC

- Ngày 23/09 - 22h35: Al Najma vs Damac

- Ngày 23/09 - 22h35: Al-Zlfe vs Al Feiha

- Ngày 24/09 - 01h30: Al Wehda vs Al Ittihad

- Ngày 24/09 - 01h30: Jeddah vs Al Nassr

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- Ngày 23/09 - 22h00: Ilves vs IF Gnistan

- Ngày 23/09 - 22h00: KuPS vs SJK-J

- Ngày 23/09 - 23h00: FC Inter Turku vs HJK Helsinki

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 23/09 - 17h00: FC Olimpia Savyntsi vs FC Lisne

- Ngày 23/09 - 19h30: Denhoff Denykhivka vs Ahrobiznes Volochisk

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 23/09 - 21h00: Ringsted vs Esbjerg fB

- Ngày 24/09 - 00h00: Broenshoej vs VSK Aarhus

- Ngày 24/09 - 00h00: Sundby BK vs OB

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 23/09 - 20h30: Humenne vs FK Pohronie

- Ngày 23/09 - 20h30: FK Nove Zamky vs FC STK 1914 Samorin

- Ngày 23/09 - 23h00: Spartak Myjava vs Skalica

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 23/09 - 20h30: Pelister vs Bashkimi

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 24/09 - 08h00: Puebla vs Pachuca

- Ngày 24/09 - 08h07: CD Guadalajara vs Necaxa

- Ngày 24/09 - 10h00: FC Juarez vs Pumas

- Ngày 24/09 - 10h05: Leon vs Mazatlan FC

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- Ngày 24/09 - 01h45: Briton Ferry vs Llanelli

- Ngày 24/09 - 01h45: Cardiff Met University vs Penybont

- Ngày 24/09 - 01h45: Colwyn Bay vs Bala Town

- Ngày 24/09 - 01h45: Connah's Quay vs Caernarfon

- Ngày 24/09 - 01h45: Haverfordwest vs Barry Town

- Ngày 24/09 - 01h45: TNS vs Flint Town United

Văn Hải
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới