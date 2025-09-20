Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/9 và rạng sáng 22/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 21/9 và rạng sáng 22/9 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, Serie A, Kings Cup Saudi Arabia,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 21/9 và rạng sáng 22/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 21/09 - 20h00: Bournemouth vs Newcastle

- Ngày 21/09 - 20h00: Sunderland vs Aston Villa

- Ngày 21/09 - 22h30: Arsenal vs Man City

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 21/09 - 18h00: Becamex TP.HCM vs CA TP.HCM

- Ngày 21/09 - 18h00: SLNA vs Hà Tĩnh

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 21/09 - 19h00: Vallecano vs Celta Vigo

- Ngày 21/09 - 21h15: Mallorca vs Atletico

- Ngày 21/09 - 23h30: Elche vs Real Oviedo

- Ngày 22/09 - 02h00: Barcelona vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 21/09 - 17h30: Lazio vs AS Roma

- Ngày 21/09 - 20h00: Torino vs Atalanta

- Ngày 21/09 - 20h00: Cremonese vs Parma

- Ngày 21/09 - 23h00: Fiorentina vs Como 1907

- Ngày 22/09 - 01h45: Inter vs Sassuolo

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 21/09 - 22h30: Al Batin vs Al Ettifaq

- Ngày 21/09 - 22h35: Al Raed vs Al Akhdoud

- Ngày 22/09 - 01h00: Al Faisaly vs Al Taawoun

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 21/09 - 18h00: Trẻ PVF-CAND vs Quảng Ninh

- Ngày 21/09 - 18h00: Thanh niên TP.Hồ Chí Minh vs Bắc Ninh

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 21/09 - 20h30: E.Frankfurt vs Union Berlin

- Ngày 21/09 - 22h30: Leverkusen vs Borussia M'gladbach

- Ngày 22/09 - 00h30: Dortmund vs Wolfsburg

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 21/09 - 20h00: Paris FC vs Strasbourg

- Ngày 21/09 - 22h15: Le Havre vs Lorient

- Ngày 21/09 - 22h15: AS Monaco vs Metz

- Ngày 21/09 - 22h15: Auxerre vs Toulouse

- Ngày 22/09 - 01h45: Marseille vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 21/09 - 21h00: Bristol City vs Oxford United

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 21/09 - 20h00: Carrarese vs Avellino

- Ngày 21/09 - 22h15: Pescara Calcio vs Empoli

- Ngày 22/09 - 00h30: Calcio Padova vs Virtus Entella

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 21/09 - 18h30: Genk vs Union St.Gilloise

- Ngày 21/09 - 21h00: Westerlo vs Standard Liege

- Ngày 21/09 - 23h30:Club Brugge vs St.Truiden

- Ngày 22/09 - 00h15: KV Mechelen vs Cercle Brugge

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 21/09 - 21h30: Tondela vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 22/09 - 00h00: Gil Vicente vs Estoril

- Ngày 22/09 - 02h30: Casa Pia AC vs Famalicao

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 21/09 - 17h15: PEC Zwolle vs Go Ahead Eagles

- Ngày 21/09 - 19h30: PSV vs Ajax

- Ngày 21/09 - 19h30: SC Heerenveen vs NEC Nijmegen

- Ngày 21/09 - 21h45: AZ Alkmaar vs Feyenoord

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 21/09 - 19h00: AD Ceuta FC vs Real Zaragoza

- Ngày 21/09 - 21h15: Albacete vs Valladolid

- Ngày 21/09 - 23h30: Eibar vs Real Sociedad B

- Ngày 21/09 - 23h30:Malaga vs Cadiz

- Ngày 22/09 - 02h00: Cordoba vs Racing Santander

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 21/09 - 14h30: Suwon FC vs Gangwon FC

- Ngày 21/09 - 14h30: Ulsan Hyundai vs FC Anyang

- Ngày 21/09 - 17h00: FC Seoul vs Gwangju FC

- Ngày 21/09 - 17h00: Pohang Steelers vs Jeju United

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 21/09 - 21h30: Partick Thistle vs Celtic

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 21/09 - 17h00: Benfica Castelo Branco vs SC Angrense

- Ngày 21/09 - 17h00: Louletano vs CD Operario

- Ngày 21/09 - 17h00: Alpendorada vs Estrela Calheta FC

- Ngày 21/09 - 20h00: ASS Naval 1º de Maio vs Leixoes

- Ngày 21/09 - 21h00: CF Uniao de Lamas vs AC Malveira

- Ngày 21/09 - 21h00: Lusitano Ginasio Clube vs FC Serpa

- Ngày 21/09 - 21h00: CD Olivais e Moscavide vs Uniao Serra

- Ngày 21/09 - 21h00: Silves FC vs Oliveira Hospital

- Ngày 21/09 - 21h00: CPortimonense SC vs Penafiel

- Ngày 21/09 - 21h00: Uniao Nogueirense vs Aguias Moradal

- Ngày 21/09 - 21h00: Anca FC vs Vinhais

- Ngày 21/09 - 21h00: Braganca vs Brito FC

- Ngày 21/09 - 21h00: CD Celoricense vs Mafra

- Ngày 21/09 - 21h00: Fazendense vs SC Mirandela

- Ngày 21/09 - 21h00: GD Peniche vs S.U. 1 de Dezembro

- Ngày 21/09 - 21h00: Gd Resende vs Feirense

- Ngày 21/09 - 21h00: CD Portalegrense 1925 vs Academico Viseu

- Ngày 21/09 - 21h00: Espinho vs CD Almodovar

- Ngày 21/09 - 21h00: Moncarapachense vs Anadia

- Ngày 21/09 - 21h00: Sacavenense vs Uniao de Leiria

- Ngày 21/09 - 22h00: Fornos de Algodres vs Charneca Caparica

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 21/09 - 18h30: Holstein Kiel vs Karlsruher SC

- Ngày 21/09 - 18h30: Fortuna Dusseldorf vs Darmstadt

- Ngày 21/09 - 18h30: Dynamo Dresden vs Hannover 96

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 21/09 - 15h45: Kuching FA vs Selangor

- Ngày 21/09 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Sabah FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 21/09 - 19h00: PSM Makassar vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 21/09 - 17h00: Beijing Guoan vs Shanghai Port

- Ngày 21/09 - 18h35: Tianjin Jinmen Tiger vs Shenzhen Peng City

- Ngày 21/09 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Chengdu Rongcheng

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 21/09 - 21h45: Septemvri Sofia vs Botev Plovdiv

- Ngày 22/09 - 00h15: Slavia Sofia vs Beroe

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 21/09 - 22h00: HNK Gorica vs Slaven

- Ngày 22/09 - 00h15: NK Istra 1961 vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 21/09 - 17h00: SC Poltava vs Metalist 1925

- Ngày 21/09 - 19h30: Cherkasy vs Rukh Lviv

- Ngày 21/09 - 22h00: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 21/09 - 19h00: Vejle Boldklub vs SoenderjyskE

- Ngày 21/09 - 21h00: FC Copenhagen vs Silkeborg

- Ngày 21/09 - 23h00: AGF vs Broendby IF 

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 21/09 - 20h30: Al Bataeh vs Al-Wasl

- Ngày 21/09 - 23h15: Sharjah Cultural Club vs Ajman

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 21/09 - 18h30: FC Altstatten vs Cham

- Ngày 21/09 - 19h00: Concordia vs Lausanne

- Ngày 21/09 - 20h30: Stade Nyonnais vs FC Zurich

- Ngày 21/09 - 21h00: Schaffhausen vs Winterthur

- Ngày 21/09 - 21h00: Bosna Neuchatel vs Luzern

- Ngày 21/09 - 22h00: Bellinzona vs Grasshopper

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 21/09 - 23h00: IBV Vestmannaeyjar vs Afturelding

- Ngày 21/09 - 23h15: KA Akureyri vs KR Reykjavik

- Ngày 22/09 - 02h15: Stjarnan vs FH Hafnarfjordur

- Ngày 22/09 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Fram Reykjavik

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 21/09 - 20h00: FC Unirea 2004 Slobozia vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 21/09 - 22h15: CFR Cluj vs UTA Arad

- Ngày 22/09 - 01h00: FC Rapid 1923 vs Hermannstadt

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 21/09 - 17h15: Zaglebie Lubin vs Motor Lublin

- Ngày 21/09 - 19h45: Pogon Szczecin vs Lechia Gdansk

- Ngày 21/09 - 22h30: Gornik Zabrze vs Widzew Lodz

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 22/09 - 06h00: Austin FC vs Seattle Sounders FC

- Ngày 22/09 - 08h00: Los Angeles FC vs Real Salt Lake

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 22/09 - 02h00: Mirassol vs Juventude

- Ngày 22/09 - 03h30: Sport Recife vs Corinthians

- Ngày 22/09 - 03h30: Flamengo vs Vasco da Gama

- Ngày 22/09 - 03h30: Internacional vs Gremio

- Ngày 22/09 - 06h30: Cruzeiro vs RB Bragantino

- Ngày 22/09 - 06h30: Santos FC vs Sao Paulo

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 22/09 - 00h30: Independiente vs San Lorenzo de Almagro

- Ngày 22/09 - 02h45: Godoy Cruz vs Instituto Cordoba

- Ngày 22/09 - 05h00: Rosario Central vs Talleres

- Ngày 22/09 - 05h00: Argentinos Juniors vs Banfield

- Ngày 22/09 - 07h15: Boca Juniors vs Central Cordoba de Santiago

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 22/09 - 02h00: Philadelphia Union II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 22/09 - 02h00: Chattanooga FC vs Carolina Core

- Ngày 22/09 - 03h00: Minnesota United II vs North Texas SC

- Ngày 22/09 - 04h00: New York Red Bulls II vs Inter Miami CF II

- Ngày 22/09 - 05h00: FC Cincinnati II vs New England Revolution II

- Ngày 22/09 - 06h00: Orlando City B vs Huntsville City FC

- Ngày 22/09 - 07h00: Houston Dynamo II vs Portland Timbers II

- Ngày 22/09 - 09h00: Tacoma Defiance vs Colorado Rapids II

- Ngày 22/09 - 09h00: Ventura County FC vs The Town FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 22/09 - 02h00: Atletico Ottawa vs Forge FC

- Ngày 22/09 - 05h00: Vancouver FC vs York United FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 22/09 - 04h00: Guastatoya vs Deportivo Achuapa

- Ngày 22/09 - 06h00: Deportivo Mictlan vs Coban Imperial

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 22/09 - 06h00: Club Santos Laguna vs Atletico de San Luis

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 22/09 - 03h00: Dunbeholden vs Racing United

- Ngày 22/09 - 03h00: Tivoli Gardens vs Molynes United

- Ngày 22/09 - 03h30: Cavalier SC vs Treasure Beach

- Ngày 22/09 - 05h30: Portmore United vs Montego Bay United FC

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 22/09 - 00h00: Hapoel Beer Sheva vs Bnei Sakhnin

- Ngày 22/09 - 00h30: Hapoel Haifa vs Maccabi Haifa

