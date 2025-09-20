Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/9 và rạng sáng 22/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 21/9 và rạng sáng 22/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 21/09 - 20h00: Bournemouth vs Newcastle
- Ngày 21/09 - 20h00: Sunderland vs Aston Villa
- Ngày 21/09 - 22h30: Arsenal vs Man City
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 21/09 - 18h00: Becamex TP.HCM vs CA TP.HCM
- Ngày 21/09 - 18h00: SLNA vs Hà Tĩnh
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 21/09 - 19h00: Vallecano vs Celta Vigo
- Ngày 21/09 - 21h15: Mallorca vs Atletico
- Ngày 21/09 - 23h30: Elche vs Real Oviedo
- Ngày 22/09 - 02h00: Barcelona vs Getafe
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 21/09 - 17h30: Lazio vs AS Roma
- Ngày 21/09 - 20h00: Torino vs Atalanta
- Ngày 21/09 - 20h00: Cremonese vs Parma
- Ngày 21/09 - 23h00: Fiorentina vs Como 1907
- Ngày 22/09 - 01h45: Inter vs Sassuolo
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 21/09 - 22h30: Al Batin vs Al Ettifaq
- Ngày 21/09 - 22h35: Al Raed vs Al Akhdoud
- Ngày 22/09 - 01h00: Al Faisaly vs Al Taawoun
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 21/09 - 18h00: Trẻ PVF-CAND vs Quảng Ninh
- Ngày 21/09 - 18h00: Thanh niên TP.Hồ Chí Minh vs Bắc Ninh
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 21/09 - 20h30: E.Frankfurt vs Union Berlin
- Ngày 21/09 - 22h30: Leverkusen vs Borussia M'gladbach
- Ngày 22/09 - 00h30: Dortmund vs Wolfsburg
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 21/09 - 20h00: Paris FC vs Strasbourg
- Ngày 21/09 - 22h15: Le Havre vs Lorient
- Ngày 21/09 - 22h15: AS Monaco vs Metz
- Ngày 21/09 - 22h15: Auxerre vs Toulouse
- Ngày 22/09 - 01h45: Marseille vs Paris Saint-Germain
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 21/09 - 21h00: Bristol City vs Oxford United
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 21/09 - 20h00: Carrarese vs Avellino
- Ngày 21/09 - 22h15: Pescara Calcio vs Empoli
- Ngày 22/09 - 00h30: Calcio Padova vs Virtus Entella
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 21/09 - 18h30: Genk vs Union St.Gilloise
- Ngày 21/09 - 21h00: Westerlo vs Standard Liege
- Ngày 21/09 - 23h30:Club Brugge vs St.Truiden
- Ngày 22/09 - 00h15: KV Mechelen vs Cercle Brugge
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 21/09 - 21h30: Tondela vs CF Estrela da Amadora
- Ngày 22/09 - 00h00: Gil Vicente vs Estoril
- Ngày 22/09 - 02h30: Casa Pia AC vs Famalicao
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 21/09 - 17h15: PEC Zwolle vs Go Ahead Eagles
- Ngày 21/09 - 19h30: PSV vs Ajax
- Ngày 21/09 - 19h30: SC Heerenveen vs NEC Nijmegen
- Ngày 21/09 - 21h45: AZ Alkmaar vs Feyenoord
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 21/09 - 19h00: AD Ceuta FC vs Real Zaragoza
- Ngày 21/09 - 21h15: Albacete vs Valladolid
- Ngày 21/09 - 23h30: Eibar vs Real Sociedad B
- Ngày 21/09 - 23h30:Malaga vs Cadiz
- Ngày 22/09 - 02h00: Cordoba vs Racing Santander
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 21/09 - 14h30: Suwon FC vs Gangwon FC
- Ngày 21/09 - 14h30: Ulsan Hyundai vs FC Anyang
- Ngày 21/09 - 17h00: FC Seoul vs Gwangju FC
- Ngày 21/09 - 17h00: Pohang Steelers vs Jeju United
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 21/09 - 21h30: Partick Thistle vs Celtic
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 21/09 - 17h00: Benfica Castelo Branco vs SC Angrense
- Ngày 21/09 - 17h00: Louletano vs CD Operario
- Ngày 21/09 - 17h00: Alpendorada vs Estrela Calheta FC
- Ngày 21/09 - 20h00: ASS Naval 1º de Maio vs Leixoes
- Ngày 21/09 - 21h00: CF Uniao de Lamas vs AC Malveira
- Ngày 21/09 - 21h00: Lusitano Ginasio Clube vs FC Serpa
- Ngày 21/09 - 21h00: CD Olivais e Moscavide vs Uniao Serra
- Ngày 21/09 - 21h00: Silves FC vs Oliveira Hospital
- Ngày 21/09 - 21h00: CPortimonense SC vs Penafiel
- Ngày 21/09 - 21h00: Uniao Nogueirense vs Aguias Moradal
- Ngày 21/09 - 21h00: Anca FC vs Vinhais
- Ngày 21/09 - 21h00: Braganca vs Brito FC
- Ngày 21/09 - 21h00: CD Celoricense vs Mafra
- Ngày 21/09 - 21h00: Fazendense vs SC Mirandela
- Ngày 21/09 - 21h00: GD Peniche vs S.U. 1 de Dezembro
- Ngày 21/09 - 21h00: Gd Resende vs Feirense
- Ngày 21/09 - 21h00: CD Portalegrense 1925 vs Academico Viseu
- Ngày 21/09 - 21h00: Espinho vs CD Almodovar
- Ngày 21/09 - 21h00: Moncarapachense vs Anadia
- Ngày 21/09 - 21h00: Sacavenense vs Uniao de Leiria
- Ngày 21/09 - 22h00: Fornos de Algodres vs Charneca Caparica
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 21/09 - 18h30: Holstein Kiel vs Karlsruher SC
- Ngày 21/09 - 18h30: Fortuna Dusseldorf vs Darmstadt
- Ngày 21/09 - 18h30: Dynamo Dresden vs Hannover 96
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 21/09 - 15h45: Kuching FA vs Selangor
- Ngày 21/09 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Sabah FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 21/09 - 19h00: PSM Makassar vs Persija Jakarta
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 21/09 - 17h00: Beijing Guoan vs Shanghai Port
- Ngày 21/09 - 18h35: Tianjin Jinmen Tiger vs Shenzhen Peng City
- Ngày 21/09 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Chengdu Rongcheng
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 21/09 - 21h45: Septemvri Sofia vs Botev Plovdiv
- Ngày 22/09 - 00h15: Slavia Sofia vs Beroe
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 21/09 - 22h00: HNK Gorica vs Slaven
- Ngày 22/09 - 00h15: NK Istra 1961 vs Osijek
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 21/09 - 17h00: SC Poltava vs Metalist 1925
- Ngày 21/09 - 19h30: Cherkasy vs Rukh Lviv
- Ngày 21/09 - 22h00: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Kryvbas
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 21/09 - 19h00: Vejle Boldklub vs SoenderjyskE
- Ngày 21/09 - 21h00: FC Copenhagen vs Silkeborg
- Ngày 21/09 - 23h00: AGF vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 21/09 - 20h30: Al Bataeh vs Al-Wasl
- Ngày 21/09 - 23h15: Sharjah Cultural Club vs Ajman
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 21/09 - 18h30: FC Altstatten vs Cham
- Ngày 21/09 - 19h00: Concordia vs Lausanne
- Ngày 21/09 - 20h30: Stade Nyonnais vs FC Zurich
- Ngày 21/09 - 21h00: Schaffhausen vs Winterthur
- Ngày 21/09 - 21h00: Bosna Neuchatel vs Luzern
- Ngày 21/09 - 22h00: Bellinzona vs Grasshopper
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 21/09 - 23h00: IBV Vestmannaeyjar vs Afturelding
- Ngày 21/09 - 23h15: KA Akureyri vs KR Reykjavik
- Ngày 22/09 - 02h15: Stjarnan vs FH Hafnarfjordur
- Ngày 22/09 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Fram Reykjavik
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 21/09 - 20h00: FC Unirea 2004 Slobozia vs Petrolul Ploiesti
- Ngày 21/09 - 22h15: CFR Cluj vs UTA Arad
- Ngày 22/09 - 01h00: FC Rapid 1923 vs Hermannstadt
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 21/09 - 17h15: Zaglebie Lubin vs Motor Lublin
- Ngày 21/09 - 19h45: Pogon Szczecin vs Lechia Gdansk
- Ngày 21/09 - 22h30: Gornik Zabrze vs Widzew Lodz
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 22/09 - 06h00: Austin FC vs Seattle Sounders FC
- Ngày 22/09 - 08h00: Los Angeles FC vs Real Salt Lake
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 22/09 - 02h00: Mirassol vs Juventude
- Ngày 22/09 - 03h30: Sport Recife vs Corinthians
- Ngày 22/09 - 03h30: Flamengo vs Vasco da Gama
- Ngày 22/09 - 03h30: Internacional vs Gremio
- Ngày 22/09 - 06h30: Cruzeiro vs RB Bragantino
- Ngày 22/09 - 06h30: Santos FC vs Sao Paulo
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 22/09 - 00h30: Independiente vs San Lorenzo de Almagro
- Ngày 22/09 - 02h45: Godoy Cruz vs Instituto Cordoba
- Ngày 22/09 - 05h00: Rosario Central vs Talleres
- Ngày 22/09 - 05h00: Argentinos Juniors vs Banfield
- Ngày 22/09 - 07h15: Boca Juniors vs Central Cordoba de Santiago
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 22/09 - 02h00: Philadelphia Union II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 22/09 - 02h00: Chattanooga FC vs Carolina Core
- Ngày 22/09 - 03h00: Minnesota United II vs North Texas SC
- Ngày 22/09 - 04h00: New York Red Bulls II vs Inter Miami CF II
- Ngày 22/09 - 05h00: FC Cincinnati II vs New England Revolution II
- Ngày 22/09 - 06h00: Orlando City B vs Huntsville City FC
- Ngày 22/09 - 07h00: Houston Dynamo II vs Portland Timbers II
- Ngày 22/09 - 09h00: Tacoma Defiance vs Colorado Rapids II
- Ngày 22/09 - 09h00: Ventura County FC vs The Town FC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 22/09 - 02h00: Atletico Ottawa vs Forge FC
- Ngày 22/09 - 05h00: Vancouver FC vs York United FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 22/09 - 04h00: Guastatoya vs Deportivo Achuapa
- Ngày 22/09 - 06h00: Deportivo Mictlan vs Coban Imperial
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 22/09 - 06h00: Club Santos Laguna vs Atletico de San Luis
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 22/09 - 03h00: Dunbeholden vs Racing United
- Ngày 22/09 - 03h00: Tivoli Gardens vs Molynes United
- Ngày 22/09 - 03h30: Cavalier SC vs Treasure Beach
- Ngày 22/09 - 05h30: Portmore United vs Montego Bay United FC
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 22/09 - 00h00: Hapoel Beer Sheva vs Bnei Sakhnin
- Ngày 22/09 - 00h30: Hapoel Haifa vs Maccabi Haifa