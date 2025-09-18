Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/9 và rạng sáng 20/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/9 và rạng sáng 20/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 20/09 - 02h00: Real Betis vs Sociedad

Real Betis chạm trán Sociedad tại La Liga

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 19/09 - 17h00: Khánh Hòa vs Long An

- Ngày 19/09 - 18h00: Quy Nhơn vs Đại học Văn Hiến

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 20/09 - 01h45: Lecce vs Cagliari

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 20/09 - 01h30: Stuttgart vs St. Pauli

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 20/09 - 01h45: Lyon vs Angers

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 20/09 - 02h00: Middlesbrough vs West Brom

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 20/09 - 00h00: Frosinone vs Sudtirol

- Ngày 20/09 - 02h00: Palermo vs Bari

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 19/09 - 22h15: Al Qadsiah vs Al Khaleej

- Ngày 19/09 - 22h35: Al Feiha vs Al Shabab

- Ngày 20/09 - 01h00: Al Ahli vs Al Hilal

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 20/09 - 01h45: Gent vs FCV Dender EH

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 20/09 - 02h15: Rio Ave vs FC Porto

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 20/09 - 01h00: Sparta Rotterdam vs FC Twente

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 20/09 - 01h30: Deportivo vs Huesca

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 19/09 - 23h30: Arminia Bielefeld vs Greuther Furth

- Ngày 19/09 - 23h30: Kaiserslautern vs Preussen Muenster

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 19/09 - 20h00: Terengganu vs Melaka FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 19/09 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persik Kediri

- Ngày 19/09 - 19h00: Malut United vs Madura United

- Ngày 19/09 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Semen Padang

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 19/09 - 18h35: Wuhan Three Towns vs Henan Songshan Longmen

- Ngày 19/09 - 19h00: Yunnan Yukun vs Dalian Yingbo FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 19/09 - 21h45: Montana vs Spartak Varna

- Ngày 20/09 - 00h30: Levski Sofia vs Ludogorets

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 19/09 - 18h00: National Police Commissary vs Phnom Penh

- Ngày 19/09 - 18h00: Svay Rieng vs Life FC

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 19/09 - 20h30: Al-Wahda vs Al-Dhafra

- Ngày 19/09 - 23h15: Baniyas vs Al-Jazira

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 19/09 - 22h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs Dila Gori

- Ngày 19/09 - 23h00: Dinamo Tbilisi vs FC Iberia 1999

- Ngày 20/09 - 00h00: Dinamo Batumi vs FC Telavi

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 19/09 - 23h00: GKS Katowice vs Cracovia

- Ngày 20/09 - 01h30: Wisla Plock vs Jagiellonia Bialystok

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 20/09 - 03h00: Deportivo Riestra vs Gimnasia LP

- Ngày 20/09 - 05h00: CA Huracan vs Racing Club

- Ngày 20/09 - 05h15: San Martin San Juan vs Velez Sarsfield

- Ngày 20/09 - 07h15: Lanus vs Club Atletico Platense

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 20/09 - 01h45: Kilmarnock vs St. Mirren

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 20/09 - 06h00: Sporting Kansas City II vs Vancouver Whitecaps II

- Ngày 20/09 - 06h00: Toronto FC II vs Columbus Crew II

- Ngày 20/09 - 09h00: Los Angeles FC II vs Real Monarchs SLC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 20/09 - 09h00: Club Xelaju vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 20/09 - 08h00: Cruz Azul vs FC Juarez

- Ngày 20/09 - 08h00: Necaxa vs Puebla

- Ngày 20/09 - 09h00: Mazatlan FC vs Atlas

- Ngày 20/09 - 10h05: Tijuana vs Leon

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 20/09 - 02h30: Club General Caballero JLM vs Luqueno

- Ngày 20/09 - 05h00: Olimpia vs Sportivo Trinidense

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 20/09 - 00h00: Etoile Carouge vs Basel

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 20/09 - 01h45: Bohemian FC vs Waterford FC

- Ngày 20/09 - 01h45: Cork City vs Shamrock Rovers

- Ngày 20/09 - 01h45: Derry City vs Shelbourne

- Ngày 20/09 - 01h45: St. Patrick's Athletic vs Galway United FC

- Ngày 20/09 - 01h45: Sligo Rovers vs Drogheda United

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 20/09 - 00h30: Botosani vs FCSB