Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/9 và rạng sáng 20/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/9 và rạng sáng 20/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 20/09 - 02h00: Real Betis vs Sociedad
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 19/09 - 17h00: Khánh Hòa vs Long An
- Ngày 19/09 - 18h00: Quy Nhơn vs Đại học Văn Hiến
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 20/09 - 01h45: Lecce vs Cagliari
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 20/09 - 01h30: Stuttgart vs St. Pauli
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 20/09 - 01h45: Lyon vs Angers
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 20/09 - 02h00: Middlesbrough vs West Brom
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 20/09 - 00h00: Frosinone vs Sudtirol
- Ngày 20/09 - 02h00: Palermo vs Bari
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 19/09 - 22h15: Al Qadsiah vs Al Khaleej
- Ngày 19/09 - 22h35: Al Feiha vs Al Shabab
- Ngày 20/09 - 01h00: Al Ahli vs Al Hilal
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 20/09 - 01h45: Gent vs FCV Dender EH
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 20/09 - 02h15: Rio Ave vs FC Porto
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 20/09 - 01h00: Sparta Rotterdam vs FC Twente
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 20/09 - 01h30: Deportivo vs Huesca
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 19/09 - 23h30: Arminia Bielefeld vs Greuther Furth
- Ngày 19/09 - 23h30: Kaiserslautern vs Preussen Muenster
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 19/09 - 20h00: Terengganu vs Melaka FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 19/09 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persik Kediri
- Ngày 19/09 - 19h00: Malut United vs Madura United
- Ngày 19/09 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Semen Padang
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 19/09 - 18h35: Wuhan Three Towns vs Henan Songshan Longmen
- Ngày 19/09 - 19h00: Yunnan Yukun vs Dalian Yingbo FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 19/09 - 21h45: Montana vs Spartak Varna
- Ngày 20/09 - 00h30: Levski Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu VĐQG Campuchia
- Ngày 19/09 - 18h00: National Police Commissary vs Phnom Penh
- Ngày 19/09 - 18h00: Svay Rieng vs Life FC
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 19/09 - 20h30: Al-Wahda vs Al-Dhafra
- Ngày 19/09 - 23h15: Baniyas vs Al-Jazira
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 19/09 - 22h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs Dila Gori
- Ngày 19/09 - 23h00: Dinamo Tbilisi vs FC Iberia 1999
- Ngày 20/09 - 00h00: Dinamo Batumi vs FC Telavi
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 19/09 - 23h00: GKS Katowice vs Cracovia
- Ngày 20/09 - 01h30: Wisla Plock vs Jagiellonia Bialystok
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 20/09 - 03h00: Deportivo Riestra vs Gimnasia LP
- Ngày 20/09 - 05h00: CA Huracan vs Racing Club
- Ngày 20/09 - 05h15: San Martin San Juan vs Velez Sarsfield
- Ngày 20/09 - 07h15: Lanus vs Club Atletico Platense
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 20/09 - 01h45: Kilmarnock vs St. Mirren
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 20/09 - 06h00: Sporting Kansas City II vs Vancouver Whitecaps II
- Ngày 20/09 - 06h00: Toronto FC II vs Columbus Crew II
- Ngày 20/09 - 09h00: Los Angeles FC II vs Real Monarchs SLC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 20/09 - 09h00: Club Xelaju vs Comunicaciones FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 20/09 - 08h00: Cruz Azul vs FC Juarez
- Ngày 20/09 - 08h00: Necaxa vs Puebla
- Ngày 20/09 - 09h00: Mazatlan FC vs Atlas
- Ngày 20/09 - 10h05: Tijuana vs Leon
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 20/09 - 02h30: Club General Caballero JLM vs Luqueno
- Ngày 20/09 - 05h00: Olimpia vs Sportivo Trinidense
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 20/09 - 00h00: Etoile Carouge vs Basel
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 20/09 - 01h45: Bohemian FC vs Waterford FC
- Ngày 20/09 - 01h45: Cork City vs Shamrock Rovers
- Ngày 20/09 - 01h45: Derry City vs Shelbourne
- Ngày 20/09 - 01h45: St. Patrick's Athletic vs Galway United FC
- Ngày 20/09 - 01h45: Sligo Rovers vs Drogheda United
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 20/09 - 00h30: Botosani vs FCSB