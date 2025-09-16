Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/9 và rạng sáng 18/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 17/9 và rạng sáng 18/9 của các giải đấu Champions League, AFC Champions League, Cúp FA, Carabao Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/9 và rạng sáng 18/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 17/09 - 23h45: Slavia Prague vs Bodoe/Glimt

- Ngày 17/09 - 23h45: Olympiacos vs Pafos FC

Slavia Prague chạm trán Bodo/Glimt tại Champions League

- Ngày 18/09 - 02h00: Paris Saint-Germain vs Atalanta

- Ngày 18/09 - 02h00: Liverpool vs Atletico

- Ngày 18/09 - 02h00: Ajax vs Inter

- Ngày 18/09 - 02h00: Munich vs Chelsea

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 17/09 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 17/09 - 19h15: Shanghai Port vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 18/09 - 01h45: Frome Town vs Shaftesbury Town

- Ngày 18/09 - 01h45: Woodford Town vs Bury Town

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 18/09 - 02h00: Swansea vs Nottingham Forest

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 17/09 - 17h00: Gamba Osaka vs Eastern Sports Club

- Ngày 17/09 - 19h15: Nam Định vs Ratchaburi FC

- Ngày 17/09 - 20h45: FC Goa vs Al Zawraa

- Ngày 17/09 - 20h45: Arkadag vs Andijon

- Ngày 17/09 - 23h00: Al-Ahli vs AL Khalidiyah

- Ngày 17/09 - 23h00: Al-Wasl vs Esteghlal

- Ngày 18/09 - 01h15: Muharraq vs Al-Wehdat

- Ngày 18/09 - 01h15: Al Nassr vs FC Istiklol

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 18/09 - 07h30: River Plate vs Palmeiras

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 18/09 - 05h00: Bolivar vs Atletico MG

- Ngày 18/09 - 07h30: Independiente del Valle vs Once Caldas

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 17/09 - 17h30: Olympiacos U19 vs Pafos FC U19

- Ngày 17/09 - 18h00: Slavia Prague U19 vs Bodo/Glimt U19

- Ngày 17/09 - 19h30: Paris Saint-Germain U19 vs Atalanta U19

- Ngày 17/09 - 19h30: Inter Club d'Escaldes U19 vs Skenderbeu U19

- Ngày 17/09 - 20h00: Ajax U19 vs Inter U19

- Ngày 17/09 - 20h00: FK Jelgava U19 vs KA Akureyri U19

- Ngày 17/09 - 21h00: Bayern Munich U19 vs Chelsea U19

- Ngày 17/09 - 21h00: Liverpool U19 vs Atletico Madrid U19

- Ngày 17/09 - 21h00: Naxxar Lions FC U19 vs Lincoln Red Imps FC U19

- Ngày 17/09 - 22h30: NFA Kaunas U19 vs HJK U19

- Ngày 17/09 - 23h30: Zrinjski Mostar U19 vs Dinamo Tbilisi U19

- Ngày 18/09 - 01h30: Larne U19 vs Racing FC Union Luxembourg U19

- Ngày 18/09 - 01h45: Haverfordwest U19 vs Buducnost U19

- Ngày 18/09 - 01h45: Shelbourne U19 vs Rabotnicki U19

Lịch thi đấu US Open Cup

- Ngày 18/09 - 07h30: Minnesota United vs Austin FC

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 17/09 - 21h30: NK Granica Kotoriba vs Slaven

- Ngày 17/09 - 23h00: NK Maksimir Zagreb vs Rijeka

Lịch thi đấu Cúp QG Armenia

- Ngày 17/09 - 19h00: FC Mika vs Sardarapat FC

- Ngày 17/09 - 22h00: Gandzasar vs FC Alashkert

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 17/09 - 23h00: AaB vs FC Midtjylland

- Ngày 17/09 - 23h30: IF Lyseng vs FC Roskilde

- Ngày 17/09 - 23h30: Kolding B vs Silkeborg

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 17/09 - 20h30: FK Struga vs KF Shkendija

- Ngày 17/09 - 20h30: GFK Tikves Kavadarci vs Shkupi

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 18/09 - 06h30: New York City FC vs Columbus Crew

- Ngày 18/09 - 08h30: Real Salt Lake vs Los Angeles FC

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 18/09 - 01h30: Genk vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 18/09 - 05h30: Botafogo FR vs Mirassol

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 18/09 - 01h00: Feyenoord vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 18/09 - 04h00: Newell's Old Boys vs Belgrano

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 18/09 - 07h00: Houston Dynamo II vs Tacoma Defiance

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 18/09 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Mixco

- Ngày 18/09 - 07h00: Deportivo Marquense vs Guastatoya

- Ngày 18/09 - 09h00: Antigua Guatemala vs CSD Municipal

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 18/09 - 08h05: CD Guadalajara vs Tigres

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 18/09 - 00h00: Sion vs Servette

- Ngày 18/09 - 00h00: Lugano vs Lausanne

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển

- Ngày 18/09 - 00h00: BK Olympic vs Malmo FF

Văn Hải
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới