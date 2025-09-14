Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/9 và rạng sáng 16/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/9 và rạng sáng 16/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 16/09 - 02h00: Espanyol vs Mallorca

Espanyol chạm trán Mallorca tại La Liga

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 15/09 - 23h30: Hellas Verona vs Cremonese

- Ngày 16/09 - 01h45: Como 1907 vs Genoa

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 15/09 - 20h45: Sharjah Cultural Club vs Al-Gharafa

- Ngày 15/09 - 23h00: Al-Wahda vs Al Ittihad

- Ngày 16/09 - 01h15: l Ahli vs Nasaf Qarshi

- Ngày 16/09 - 01h15: Al Shorta vs Al-Sadd

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 15/09 - 17h00: FC Tokyo vs Tokyo Verdy

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 15/09 - 20h00: Penang FA vs Melaka FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 15/09 - 22h00: CSKA 1948 Sofia vs Slavia Sofia

- Ngày 16/09 - 00h30: Cherno More Varna vs Dobrudzha Dobrich

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 15/09 - 23h45: IA Akranes vs Afturelding

- Ngày 16/09 - 01h00: Breidablik vs IBV Vestmannaeyjar

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 15/09 - 22h00: Hermannstadt vs FC Unirea 2004 Slobozia

- Ngày 16/09 - 01h00: Petrolul Ploiesti vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 16/09 - 06h00: Bahia vs Cruzeiro

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 16/09 - 01h30: Real Zaragoza vs Albacete

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- Ngày 16/09 - 07h00: Manta vs Aucas

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 16/09 - 00h00: Fredericia vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 16/09 - 05h00: Molynes United vs Dunbeholden

- Ngày 16/09 - 07h30: Waterhouse FC vs Harbour View

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 16/09 - 00h00: AIK vs Brommapojkarna

- Ngày 16/09 - 00h10: BK Haecken vs IFK Gothenburg

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 16/09 - 00h00: Rakow Czestochowa vs Gornik Zabrze