Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/9 và rạng sáng 14/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 13/9 và rạng sáng 14/9 của các giải đấu Premier League, Premier League International Cup, V-League, Cúp FA,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/9 và rạng sáng 14/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 13/09 - 18h30: Arsenal vs Nottingham Forest

- Ngày 13/09 - 21h00: Bournemouth vs Brighton

Bournemouth chạm trán Brighton tại Premier League

- Ngày 13/09 - 21h00: Crystal Palace vs Sunderland

- Ngày 13/09 - 21h00: Everton vs Aston Villa

- Ngày 13/09 - 21h00: Fulham vs Leeds United

- Ngày 13/09 - 21h00: Newcastle vs Wolves

- Ngày 13/09 - 23h30: West Ham vs Tottenham

- Ngày 14/09 - 02h00: Brentford vs Chelsea

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 13/09 - 20h00: Nottingham Forest U21 vs Dinamo Zagreb U21

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 13/09 - 19h15: CAHN vs Hải Phòng

- Ngày 13/09 - 19h15: CA TP.HCM vs Nam Định

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 13/09 - 21h00: Ashton United vs Scarborough Athletic

- Ngày 13/09 - 21h00: Shaftesbury Town vs Frome Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Whitehawk vs Walton and Hersham

- Ngày 13/09 - 21h00: Quorn vs Kettering Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Racing Club Warwick vs Evesham United

- Ngày 13/09 - 21h00: Radcliffe vs Southport

- Ngày 13/09 - 21h00: Royston Town vs Brentwood Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Salisbury FC vs Laverstock & Ford

- Ngày 13/09 - 21h00: South Shields vs Guiseley

- Ngày 13/09 - 21h00: Spalding United vs Alfreton Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Sporting Khalsa vs Hereford FC

- Ngày 13/09 - 21h00: Stalybridge vs Chester FC

- Ngày 13/09 - 21h00: Steyning Town vs Tonbridge Angels

- Ngày 13/09 - 21h00: Sutton Coldfield Town vs Stourbridge

- Ngày 13/09 - 21h00: Taunton Town vs Weston Super Mare

- Ngày 13/09 - 21h00: Waltham Abbey vs Gorleston

- Ngày 13/09 - 21h00: Welling United vs Slough Town

- Ngày 13/09 - 21h00: West Auckland Town vs Spennymoor Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Westbury United vs Oxford City

- Ngày 13/09 - 21h00: Westfield FC vs Horsham

- Ngày 13/09 - 21h00: Whitstable Town vs Chichester City

- Ngày 13/09 - 21h00: Wimborne Town vs Bath City

- Ngày 13/09 - 21h00: Chasetown vs Banbury United

- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Fylde vs Bamber Bridge

- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Telford United vs Kidderminster Harriers

- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Totton vs Torquay United

- Ngày 13/09 - 21h00: Alvechurch vs Leamington

- Ngày 13/09 - 21h00: Ashford United vs Chatham Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Bedford Town vs Dagenham & Redbridge

- Ngày 13/09 - 21h00: Bootle vs Darlington

- Ngày 13/09 - 21h00: Brixham vs Dorchester Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Burgess Hill Town vs Farnham 

- Ngày 13/09 - 21h00: Bury Town vs Woodford Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Buxton vs Redditch United

- Ngày 13/09 - 21h00: Chelmsford vs Hertford Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Chertsey Town vs Cray Valley Paper Mills

- Ngày 13/09 - 21h00: Chesham United vs King's Lynn Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Congleton Town vs Chorley

- Ngày 13/09 - 21h00: Curzon Ashton vs Hebburn Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Deal Town vs Egham Town FC

- Ngày 13/09 - 21h00: Dorking Wanderers vs Wingate & Finchley

- Ngày 13/09 - 21h00: Dunston UTS vs Stocksbridge Park Steels

- Ngày 13/09 - 21h00: Eastbourne Borough vs Epsom & Ewell

- Ngày 13/09 - 21h00: Ebbsfleet United vs Ashford Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Enfield vs Enfield Town

- Ngày 13/09 - 21h00: FC United of Manchester vs Chadderton

- Ngày 13/09 - 21h00: Fareham Town vs Sholing

- Ngày 13/09 - 21h00: Farnborough vs Dover

- Ngày 13/09 - 21h00: Folkestone Invicta vs Maidstone United

- Ngày 13/09 - 21h00: Gainsborough vs Rushall Olympic

- Ngày 13/09 - 21h00: Gloucester City vs Chippenham Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Grimsby Borough vs Halesowen Town FC

- Ngày 13/09 - 21h00: Hampton & Richmond vs AFC Croydon Athletic

- Ngày 13/09 - 21h00: Harborough Town FC vs Worksop Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Hemel Hempstead vs Bishop's Stortford

- Ngày 13/09 - 21h00: Hitchin Town vs St.Albans

- Ngày 13/09 - 21h00: Hungerford Town vs Swindon Supermarine

- Ngày 13/09 - 21h00: Hyde United vs Whitby

- Ngày 13/09 - 21h00: Jersey Bulls vs Worthing

- Ngày 13/09 - 21h00: Leiston vs Hackney Wick

- Ngày 13/09 - 21h00: Macclesfield FC vs Atherton Laburnum Rovers

- Ngày 13/09 - 21h00: Maidenhead United vs Faversham Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Merthyr Town vs Torpoint Athletic FC

- Ngày 13/09 - 21h00: Mulbarton Wanderers vs Witham Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Newcastle Blue Star vs Marine

- Ngày 13/09 - 21h00: Peterborough Sports vs Hornchurch

- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Sudbury vs Aveley

- Ngày 13/09 - 21h00: Billericay vs Berkhamsted

- Ngày 13/09 - 21h00: Bracknell Town vs Tadley Calleva

- Ngày 13/09 - 21h00: Coleshill Town vs Hednesford

- Ngày 13/09 - 21h00: Gosport Borough vs Poole Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Hanwell Town vs Bedfont Sports Club

- Ngày 13/09 - 21h00: Maldon & Tiptree vs Stanway Rovers

- Ngày 13/09 - 21h00: Matlock Town vs Carlton Town

- Ngày 13/09 - 21h00: Morpeth Town AFC vs Witton Albion

- Ngày 13/09 - 21h00: Nantwich Town vs Trafford

- Ngày 13/09 - 21h00: Needham Market vs Eynesbury Rovers

- Ngày 13/09 - 21h00: Shepshed Dynamo vs Stamford AFC

- Ngày 13/09 - 21h00: Soul Tower Hamlets vs Flackwell Heath

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 13/09 - 19h00: Getafe vs Real Oviedo 

- Ngày 13/09 - 21h15: Sociedad vs Real Madrid

- Ngày 13/09 - 23h30: Athletic Club vs Alaves

- Ngày 14/09 - 02h00: Atletico vs Villarreal

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 13/09 - 20h00: Cagliari vs Parma

- Ngày 13/09 - 23h00: Juventus vs Inter

- Ngày 14/09 - 01h45: Fiorentina vs Napoli

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 13/09 - 20h30: FC Heidenheim vs Dortmund

- Ngày 13/09 - 20h30: Freiburg vs Stuttgart

- Ngày 13/09 - 20h30: Mainz 05 vs RB Leipzig

- Ngày 13/09 - 20h30: Union Berlin vs Hoffenheim

- Ngày 13/09 - 20h30: Wolfsburg vs FC Cologne

- Ngày 13/09 - 23h30: Munich vs Hamburger SV 

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 13/09 - 22h00: Nice vs Nantes

- Ngày 14/09 - 02h05: Auxerre vs AS Monaco

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 13/09 - 18h30: Oxford United vs Leicester

- Ngày 13/09 - 18h30: Preston North End vs Middlesbrough

- Ngày 13/09 - 18h30: Charlton Athletic vs Millwall

- Ngày 13/09 - 21h00: Coventry City vs Norwich City

- Ngày 13/09 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Bristol City

- Ngày 13/09 - 21h00: Stoke City vs Birmingham City

- Ngày 13/09 - 21h00: Swansea vs Hull City

- Ngày 13/09 - 21h00: Watford vs Blackburn Rovers

- Ngày 13/09 - 21h00: West Brom vs Derby County

- Ngày 13/09 - 21h00: Wrexham vs QPR

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 13/09 - 17h00: Arsenal U18 vs Chelsea U18

- Ngày 13/09 - 17h00: Aston Villa U18 vs Leicester City U18

- Ngày 13/09 - 17h00: Blackburn Rovers U18 vs Stoke City U18

- Ngày 13/09 - 17h00: Manchester United U18 vs Burnley U18

- Ngày 13/09 - 17h00: Norwich City U18 vs Southampton U18

- Ngày 13/09 - 17h00: West Ham United U18 vs Tottenham Hotspur U18

- Ngày 13/09 - 17h30: Reading U18 vs Brighton U18

- Ngày 13/09 - 17h30: Wolves U18 vs Manchester City U18

- Ngày 13/09 - 18h00: Crystal Palace U18 vs Ipswich Town U18

- Ngày 13/09 - 18h00: Fulham U18 vs Birmingham City U18

- Ngày 13/09 - 18h00: Leeds United U18 vs Everton U18

- Ngày 13/09 - 19h00: Liverpool U18 vs Newcastle United U18

- Ngày 13/09 - 19h00: Middlesbrough U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 13/09 - 19h00: Sunderland U18 vs Derby County U18

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 13/09 - 16h00: Gia Dinh vs Ninh Bình

- Ngày 13/09 - 16h00: Long An vs Bình Định

- Ngày 13/09 - 21h00: Hà Tĩnh vs Quang Ninh FC

- Ngày 13/09 - 21h00: Viettel vs Hà Nội

- Ngày 13/09 - 21h00: Đà Nẵng vs Trẻ TP Hồ Chí Minh

- Ngày 13/09 - 21h00: Dai Hoc Van Hien vs Bac Ninh

- Ngày 13/09 - 21h00: Thanh Hóa vs HAGL

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 13/09 - 20h00: Calcio Padova vs Frosinone

- Ngày 13/09 - 20h00: Juve Stabia vs AC Reggiana

- Ngày 13/09 - 20h00: Modena vs Bari

- Ngày 13/09 - 20h00: Pescara Calcio vs Venezia

- Ngày 13/09 - 22h15: Catanzaro vs Carrarese

- Ngày 14/09 - 00h30: Sampdoria vs Cesena FC

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 13/09 - 22h25: Al Khaleej vs Al Feiha

- Ngày 13/09 - 22h45: Al Akhdoud vs Al Taawoun

- Ngày 14/09 - 01h00: Al Hilal vs Al Qadsiah

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 13/09 - 21h00: Zulte Waregem vs Oud-Heverlee Leuven

- Ngày 13/09 - 23h15: FCV Dender EH vs Union St.Gilloise

- Ngày 14/09 - 01h45: Raal La Louviere vs Club Brugge

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 13/09 - 21h30: Estoril vs AVS Futebol SAD

- Ngày 13/09 - 21h30: Moreirense vs Rio Ave

- Ngày 14/09 - 00h00: FC Porto vs Nacional

- Ngày 14/09 - 02h30: Famalicao vs Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 13/09 - 21h30: Ajax vs PEC Zwolle

- Ngày 13/09 - 23h45: Go Ahead Eagles vs FC Volendam

- Ngày 13/09 - 23h45: NEC Nijmegen vs PSV

- Ngày 14/09 - 02h00: FC Twente vs NAC Breda

- Ngày 14/09 - 02h00: Feyenoord vs SC Heerenveen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 13/09 - 21h15: Mirandes vs Deportivo

- Ngày 13/09 - 21h15: Cadiz vs Eibar

- Ngày 13/09 - 23h30: Huesca vs Malaga

- Ngày 14/09 - 02h00: Valladolid vs Almeria

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 13/09 - 17h00: Gangwon FC vs FC Seoul

- Ngày 13/09 - 17h00: Jeonbuk FC vs Daejeon Citizen

- Ngày 13/09 - 17h00: Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 13/09 - 16h00: Avispa Fukuoka vs Cerezo Osaka

- Ngày 13/09 - 16h55: Fagiano Okayama FC vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 13/09 - 17h00: Gamba Osaka vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 13/09 - 17h00: Kashima Antlers vs Shonan Bellmare

- Ngày 13/09 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Kawasaki Frontale

- Ngày 13/09 - 17h00: Albirex Niigata vs Shimizu S-Puls

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 13/09 - 18h00: Karlsruher SC vs 1. FC Nuremberg

- Ngày 13/09 - 18h00: Schalke 04 vs Holstein Kiel

- Ngày 13/09 - 18h00: Darmstadt vs Eintracht Braunschweig

- Ngày 14/09 - 01h30: Hannover 96 vs Berlin

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 13/09 - 18h30: Sabah FC vs Bunga Raya FC

- Ngày 13/09 - 19h15: Selangor vs Malaysia University

- Ngày 13/09 - 20h00: Terengganu vs Immigration FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 13/09 - 19h00: Arema FC vs Dewa United

- Ngày 13/09 - 19h00: Madura United vs Bhayangkara FC

- Ngày 13/09 - 19h00: Persis Solo vs Persijap Jepara

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 13/09 - 18h35: Qingdao West Coast vs Zhejiang Professional

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 13/09 - 21h45: Spartak Varna vs Arda Kardzhali

- Ngày 14/09 - 00h15: PFC CSKA Sofia vs Septemvri Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 13/09 - 22h00: NK Varazdin vs Hajduk Split

- Ngày 14/09 - 00h45: Rijeka vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 13/09 - 17h00: Rukh Lviv vs Epicentr Kamianets-Podilskyi

- Ngày 13/09 - 19h30: FC Obolon Kyiv vs Dynamo Kyiv

- Ngày 13/09 - 22h00: Metalist 1925 vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 13/09 - 20h30: Al-Samail vs Saham

- Ngày 13/09 - 23h00: Sohar vs Dhofar

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 13/09 - 20h40: Al-Jazira vs Al-Nasr SC

- Ngày 13/09 - 23h15: Al-Wasl vs Al-Ain

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 13/09 - 23h00: FC Zurich vs Servette

- Ngày 13/09 - 23h00: Thun vs Basel

- Ngày 14/09 - 01h30: St. Gallen vs Lugano

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 13/09 - 20h00: UTA Arad vs ACS Champions FC Arges

- Ngày 14/09 - 01h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs CFR Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 13/09 - 19h45: Korona Kielce vs Pogon Szczecin

- Ngày 13/09 - 22h30: Wisla Plock vs Cracovia

- Ngày 14/09 - 01h15: Piast Gliwice vs Jagiellonia Bialystok

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 14/09 - 06h30: Atlanta United vs Columbus Crew

- Ngày 14/09 - 06h30: CF Montreal vs St. Louis City

- Ngày 14/09 - 06h30: Charlotte vs Inter Miami CF

- Ngày 14/09 - 06h30: DC United vs Orlando City

- Ngày 14/09 - 06h30: FC Cincinnati vs Nashville SC

- Ngày 14/09 - 06h30: New England Revolution vs Toronto FC

- Ngày 14/09 - 07h30: San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC

- Ngày 14/09 - 07h30: Chicago Fire vs New York City FC

- Ngày 14/09 - 07h30: FC Dallas vs Austin FC

- Ngày 14/09 - 07h30: Seattle Sounders FC vs LA Galaxy

- Ngày 14/09 - 07h30: Colorado Rapids vs Houston Dynamo

- Ngày 14/09 - 08h30: Real Salt Lake vs Sporting Kansas City

- Ngày 14/09 - 08h30: Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union

- Ngày 14/09 - 09h30: Portland Timbers vs New York Red Bulls

- Ngày 14/09 - 09h30: San Diego vs Minnesota United

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 14/09 - 02h00: Fortaleza vs Vitoria

- Ngày 14/09 - 02h00: Gremio vs Mirassol

- Ngày 14/09 - 04h30: Palmeiras vs Internacional

- Ngày 14/09 - 07h00: Fluminense vs Corinthians

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 14/09 - 00h30: Godoy Cruz vs Barracas Central

- Ngày 14/09 - 02h45: Independiente vs Banfield

- Ngày 14/09 - 05h00: Estudiantes de la Plata vs River Plate

- Ngày 14/09 - 07h15: Sarmiento vs Aldosivi

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 14/09 - 03h00: Vancouver Whitecaps II vs The Town FC

- Ngày 14/09 - 06h30: Carolina Core 1 vs Atlanta United II

- Ngày 14/09 - 07h00: Huntsville City FC vs New York Red Bulls II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 14/09 - 03h00: Cavalry FC vs HFX Wanderers FC

- Ngày 14/09 - 06h00: Pacific FC vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 14/09 - 04h00: Mixco vs Deportivo Marquense

- Ngày 14/09 - 06h00: Comunicaciones FC vs Antigua Guatemala

- Ngày 14/09 - 08h00: Deportivo Mictlan vs Deportivo Achuapa

- Ngày 14/09 - 10h00: Club Xelaju vs Aurora FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 14/09 - 06h00: Pachuca vs Cruz Azul

- Ngày 14/09 - 08h00: Atlas vs Club Santos Laguna

- Ngày 14/09 - 08h00: Tigres vs Leon

- Ngày 14/09 - 10h00: Toluca vs Puebla

- Ngày 14/09 - 10h15: CF America vs CD Guadalajara

