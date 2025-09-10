Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/9 và rạng sáng 12/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/9 và rạng sáng 12/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 12/09 - 06h00: Belgrano vs San Martin San Juan
Lịch thi đấu VĐQG Algeria
- Ngày 11/09 - 23h00: ASO Chlef U21 vs MC El Bayadh U21
- Ngày 11/09 - 23h00: Ben Aknoun vs Paradou AC
- Ngày 11/09 - 23h00: CR Belouizdad vs JS Saoura
- Ngày 11/09 - 23h00: ES Mostaganem U21 vs MB Rouissat
- Ngày 11/09 - 23h00: ES Setif vs CS Constantine
- Ngày 11/09 - 23h00: MC Oran vs JS Kabylie U21
- Ngày 11/09 - 23h00: Olympique Akbou vs MC Alger
- Ngày 11/09 - 23h00: USM Alger vs USM Khenchela
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 12/09 - 05h30: Cruzeiro vs Atletico MG
- Ngày 12/09 - 07h30: Botafogo FR vs Vasco da Gama
Lịch thi đấu VĐQG Tunisia
- Ngày 11/09 - 22h00: AS Slimane vs Olympique de Beja
- Ngày 11/09 - 22h00: Etoile Metlaoui vs Js Omrane
- Ngày 11/09 - 22h00: JS Kairouanaise vs Avenir de La Marsa
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 11/09 - 20h40: Al Ittihad Kalba vs Al-Wahda
- Ngày 11/09 - 23h15: Khorfakkan vs Sharjah Cultural Club
- Ngày 11/09 - 23h15: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Baniyas
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển
- Ngày 11/09 - 22h15: Naessjoe FF vs BK Haecken
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 12/09 - 07h00: Valour FC vs Forge FC
Lịch thi đấu VĐQG Honduras
- Ngày 12/09 - 04h00: Platense FC vs CD Marathon
- Ngày 12/09 - 06h15: CD Choloma vs CD Motagua
- Ngày 12/09 - 08h30: CD Olimpia vs Genesis FC
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 12/09 - 00h00: IA Akranes vs Breidablik