Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/9 và rạng sáng 10/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/9 và rạng sáng 10/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
- Ngày 09/09 - 23h00: Azerbaijan vs Ukraine
- Ngày 10/09 - 01h45: Hungary vs Bồ Đào Nha
- Ngày 09/09 - 23h00: Armenia vs Ailen
- Ngày 10/09 - 01h45: Pháp vs Ai-xơ-len
- Ngày 10/09 - 01h45: Na Uy vs Moldova
- Ngày 10/09 - 01h45: Bosnia and Herzegovina vs Áo
- Ngày 10/09 - 01h45: Đảo Síp vs Romania
- Ngày 10/09 - 01h45: Albania vs Latvia
- Ngày 10/09 - 01h45: Serbia vs Anh
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 09/09 - 18h00: U21 Gibraltar vs U21 Czech
- Ngày 09/09 - 20h00: U21 Armenia vs U21 Poland
- Ngày 09/09 - 21h00: U21 Azerbaijan vs U21 Bulgaria
- Ngày 09/09 - 22h00: U21 Netherlands vs U21 Israel
- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Norway vs U21 Slovenia
- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Georgia vs U21 Northern Ireland
- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Moldova vs U21 Slovakia
- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Cyprus vs U21 Finland
- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Lithuania vs U21 Hungary
- Ngày 09/09 - 23h15: U21 North Macedonia vs U21 Italy
- Ngày 10/09 - 00h00: U21 Kosovo vs U21 Spain
- Ngày 10/09 - 00h00: U21 Malta vs U21 Greece
- Ngày 10/09 - 00h00: U21 Turkiye vs U21 Croatia
- Ngày 10/09 - 00h30: U21 Luxembourg vs U21 Faroe Islands
- Ngày 10/09 - 01h00: U21 Montenegro vs U21 Sweden
- Ngày 10/09 - 01h00: U21 Scotland vs U21 Portugal
- Ngày 10/09 - 01h30: U21 San Marino vs U21 Romania
- Ngày 10/09 - 01h30: U21 Germany vs U21 Latvia
- Ngày 10/09 - 01h30: U21 Ireland vs U21 Andorra
Lịch thi đấu U23 Châu Á
- Ngày 09/09 - 14h30: U23 Đông Timor vs U23 Northern Mariana Islands
- Ngày 09/09 - 16h00: U23 Singapore vs U23 Bangladesh
- Ngày 09/09 - 16h00: U23 Oman vs U23 Pakistan
- Ngày 09/09 - 16h00: U23 Lebanon vs U23 Mongolia
- Ngày 09/09 - 16h30: U23 Myanmar vs U23 Afghanistan
- Ngày 09/09 - 17h00: U23 Uzbekistan vs U23 Palestine
- Ngày 09/09 - 18h35: U23 Australia vs U23 China
- Ngày 09/09 - 19h00: U23 Việt Nam vs U23 Yemen
- Ngày 09/09 - 19h00: U23 Iraq vs U23 Campuchia
- Ngày 09/09 - 19h30: U23 Japan vs U23 Kuwait
- Ngày 09/09 - 19h30: U23 Thái Lan vs U23 Malaysia
- Ngày 09/09 - 20h00: U23 Chinese Taipei vs U23 Bhutan
- Ngày 09/09 - 21h00: U23 Kyrgyzstan vs U23 Sri Lanka
- Ngày 09/09 - 21h30: U23 Hong Kong vs U23 Guam
- Ngày 09/09 - 22h15: U23 India vs U23 Brunei
- Ngày 09/09 - 23h00: U23 Jordan vs U23 Turkmenistan
- Ngày 10/09 - 00h00: U23 Qatar vs U23 Bahrain
- Ngày 10/09 - 00h30: U23 UAE vs U23 Iran
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
- Ngày 10/09 - 06h00: Ecuador vs Argentina
- Ngày 10/09 - 06h30: Peru vs Paraguay
- Ngày 10/09 - 06h30: Venezuela vs Colombia
- Ngày 10/09 - 06h30: Chile vs Uruguay
- Ngày 10/09 - 06h30: Bolivia vs Brazil
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 10/09 - 07h00: Bermuda vs Curacao
- Ngày 10/09 - 07h00: Jamaica vs Trinidad and Tobago
- Ngày 10/09 - 09h00: Costa Rica vs Haiti
- Ngày 10/09 - 09h00: Honduras vs Nicaragua
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
- Ngày 09/09 - 20h00: Tanzania vs Niger
- Ngày 09/09 - 20h00: Zimbabwe vs Rwanda
- Ngày 09/09 - 20h00: Sierra Leone vs Ethiopia
- Ngày 09/09 - 20h00: Kenya vs Seychelles
- Ngày 09/09 - 20h00: Namibia vs Sao Tome and Principe
- Ngày 09/09 - 23h00: Cape Verde vs Cameroon
- Ngày 09/09 - 23h00: Togo vs Sudan
- Ngày 09/09 - 23h00: Burkina Faso vs Ai Cập
- Ngày 09/09 - 23h00: DR Congo vs Senegal
- Ngày 09/09 - 23h00: South Africa vs Nigeria
- Ngày 10/09 - 02h00: Gabon vs Bờ Biển Ngà
- Ngày 10/09 - 02h00: Mauritania vs South Sudan
- Ngày 10/09 - 02h00: Benin vs Lesotho
- Ngày 10/09 - 02h00: Angola vs Mauritius
- Ngày 10/09 - 02h00: Gambia vs Burundi
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 09/09 - 21h30: Solin vs Rudes
- Ngày 09/09 - 21h30: NK Gaj Mace vs NK Varazdin
- Ngày 10/09 - 00h00: NK Karlovac 1919 vs Belisce
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 09/09 - 23h00: AB vs B 93
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 09/09 - 21h30: FK Slovan Duslo Sala vs Malzenice
- Ngày 09/09 - 21h30: Tj Banik Kalinovo vs Zlate Moravce
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 10/09 - 07h30: Millonarios vs Envigado
- Ngày 10/09 - 08h30: Santa Fe vs Alianza FC Valledupar
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển
- Ngày 10/09 - 00h00: Syrianska vs Orebro SK
- Ngày 10/09 - 00h00: Raeppe GOIF vs Oesters IF