Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/9 và rạng sáng 10/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 9/9 và rạng sáng 10/9 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, U21 Euro, U23 Châu Á,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/9 và rạng sáng 10/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu

- Ngày 09/09 - 23h00: Azerbaijan vs Ukraine

- Ngày 10/09 - 01h45: Hungary vs Bồ Đào Nha

- Ngày 09/09 - 23h00: Armenia vs Ailen

- Ngày 10/09 - 01h45: Pháp vs Ai-xơ-len

- Ngày 10/09 - 01h45: Na Uy vs Moldova

- Ngày 10/09 - 01h45: Bosnia and Herzegovina vs Áo

- Ngày 10/09 - 01h45: Đảo Síp vs Romania

- Ngày 10/09 - 01h45: Albania vs Latvia

- Ngày 10/09 - 01h45: Serbia vs Anh

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 09/09 - 18h00: U21 Gibraltar vs U21 Czech 

- Ngày 09/09 - 20h00: U21 Armenia vs U21 Poland 

- Ngày 09/09 - 21h00: U21 Azerbaijan vs U21 Bulgaria 

- Ngày 09/09 - 22h00: U21 Netherlands vs U21 Israel 

- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Norway vs U21 Slovenia 

- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Georgia vs U21 Northern Ireland 

- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Moldova vs U21 Slovakia 

- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Cyprus vs U21 Finland 

- Ngày 09/09 - 23h00: U21 Lithuania vs U21 Hungary 

- Ngày 09/09 - 23h15: U21 North Macedonia vs U21 Italy 

- Ngày 10/09 - 00h00: U21 Kosovo vs U21 Spain 

- Ngày 10/09 - 00h00: U21 Malta vs U21 Greece 

- Ngày 10/09 - 00h00: U21 Turkiye vs U21 Croatia 

- Ngày 10/09 - 00h30: U21 Luxembourg vs U21 Faroe Islands 

- Ngày 10/09 - 01h00: U21 Montenegro vs U21 Sweden 

- Ngày 10/09 - 01h00: U21 Scotland vs U21 Portugal 

- Ngày 10/09 - 01h30: U21 San Marino vs U21 Romania 

- Ngày 10/09 - 01h30: U21 Germany vs U21 Latvia 

- Ngày 10/09 - 01h30: U21 Ireland vs U21 Andorra 

Lịch thi đấu U23 Châu Á

- Ngày 09/09 - 14h30: U23 Đông Timor vs U23 Northern Mariana Islands 

- Ngày 09/09 - 16h00: U23 Singapore vs U23 Bangladesh 

- Ngày 09/09 - 16h00: U23 Oman vs U23 Pakistan 

- Ngày 09/09 - 16h00: U23 Lebanon vs U23 Mongolia 

- Ngày 09/09 - 16h30: U23 Myanmar vs U23 Afghanistan 

- Ngày 09/09 - 17h00: U23 Uzbekistan vs U23 Palestine 

- Ngày 09/09 - 18h35: U23 Australia vs U23 China 

- Ngày 09/09 - 19h00: U23 Việt Nam vs U23 Yemen 

- Ngày 09/09 - 19h00: U23 Iraq vs U23 Campuchia

- Ngày 09/09 - 19h30: U23 Japan vs U23 Kuwait 

- Ngày 09/09 - 19h30: U23 Thái Lan vs U23 Malaysia 

- Ngày 09/09 - 20h00: U23 Chinese Taipei vs U23 Bhutan 

- Ngày 09/09 - 21h00: U23 Kyrgyzstan vs U23 Sri Lanka 

- Ngày 09/09 - 21h30: U23 Hong Kong vs U23 Guam 

- Ngày 09/09 - 22h15: U23 India vs U23 Brunei 

- Ngày 09/09 - 23h00: U23 Jordan vs U23 Turkmenistan 

- Ngày 10/09 - 00h00: U23 Qatar vs U23 Bahrain 

- Ngày 10/09 - 00h30: U23 UAE vs U23 Iran 

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

- Ngày 10/09 - 06h00: Ecuador vs Argentina

- Ngày 10/09 - 06h30: Peru vs Paraguay

- Ngày 10/09 - 06h30: Venezuela vs Colombia

- Ngày 10/09 - 06h30: Chile vs Uruguay

- Ngày 10/09 - 06h30: Bolivia vs Brazil

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 10/09 - 07h00: Bermuda vs Curacao 

- Ngày 10/09 - 07h00: Jamaica vs Trinidad and Tobago

- Ngày 10/09 - 09h00: Costa Rica vs Haiti

- Ngày 10/09 - 09h00: Honduras vs Nicaragua

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

- Ngày 09/09 - 20h00: Tanzania vs Niger

- Ngày 09/09 - 20h00: Zimbabwe vs Rwanda

- Ngày 09/09 - 20h00: Sierra Leone vs Ethiopia

- Ngày 09/09 - 20h00: Kenya vs Seychelles

- Ngày 09/09 - 20h00: Namibia vs Sao Tome and Principe

- Ngày 09/09 - 23h00: Cape Verde vs Cameroon

- Ngày 09/09 - 23h00: Togo vs Sudan

- Ngày 09/09 - 23h00: Burkina Faso vs Ai Cập

- Ngày 09/09 - 23h00: DR Congo vs Senegal

- Ngày 09/09 - 23h00: South Africa vs Nigeria

- Ngày 10/09 - 02h00: Gabon vs Bờ Biển Ngà

- Ngày 10/09 - 02h00: Mauritania vs South Sudan

- Ngày 10/09 - 02h00: Benin vs Lesotho

- Ngày 10/09 - 02h00: Angola vs Mauritius

- Ngày 10/09 - 02h00: Gambia vs Burundi

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 09/09 - 21h30: Solin vs Rudes

- Ngày 09/09 - 21h30: NK Gaj Mace vs NK Varazdin

- Ngày 10/09 - 00h00: NK Karlovac 1919 vs Belisce

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 09/09 - 23h00: AB vs B 93

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 09/09 - 21h30: FK Slovan Duslo Sala vs Malzenice

- Ngày 09/09 - 21h30: Tj Banik Kalinovo vs Zlate Moravce

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 10/09 - 07h30: Millonarios vs Envigado

- Ngày 10/09 - 08h30: Santa Fe vs Alianza FC Valledupar

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển

- Ngày 10/09 - 00h00: Syrianska vs Orebro SK

- Ngày 10/09 - 00h00: Raeppe GOIF vs Oesters IF

Văn Hải
