Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/9 và rạng sáng 8/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/9 và rạng sáng 8/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Âu
- Ngày 07/09 - 20h00: Georgia vs Bulgaria
- Ngày 08/09 - 01h45: Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
- Ngày 07/09 - 23h00: Lithuania vs Hà Lan
- Ngày 07/09 - 23h00: North Macedonia vs Liechtenstein
- Ngày 08/09 - 01h45: Ba Lan vs Phần Lan
- Ngày 08/09 - 01h45: Bỉ vs Kazakhstan
- Ngày 08/09 - 01h45: Đức vs Northern Ireland
- Ngày 08/09 - 01h45: Luxembourg vs Slovakia
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 07/09 - 20h50: Sharjah Cultural Club vs Dibba Al-Hisn
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 08/09 - 02h00: Columbus Crew II vs Inter Miami CF II
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Phi
- Ngày 07/09 - 23h00: Central African Republic vs Comoros
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 07/09 - 19h00: AD Ceuta FC vs Huesca
- Ngày 07/09 - 21h15: Real Sociedad B vs Cadiz
- Ngày 07/09 - 21h15: Burgos CF vs Las Palmas
- Ngày 07/09 - 23h30: Leonesa vs Leganes
- Ngày 07/09 - 23h30: Almeria vs Racing Santander
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 07/09 - 21h00: Virton vs Beerschot
- Ngày 07/09 - 21h00: Olympic Charleroi Chatelet Farciennes vs Royal Stade Brainois
- Ngày 07/09 - 21h00: Royal Knokke FC vs Lommel
- Ngày 07/09 - 21h00: KFC Merelbeke vs K Lierse S.K.
- Ngày 07/09 - 21h00: Eendracht Aalst Lede vs Eendracht Termien
- Ngày 07/09 - 21h00: FC Liege vs FC Gullegem
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 07/09 - 22h30: Sacavenense vs Rabo de Peixe
- Ngày 07/09 - 23h00: FC Urzelinense vs AC Malveira
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
- Ngày 07/09 - 16h30: Sanfrecce Hiroshima vs Shonan Bellmare
- Ngày 07/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Yokohama FC
- Ngày 07/09 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 07/09 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Urawa Red Diamonds
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 07/09 - 19h00: Saue JK vs Narva Trans
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 07/09 - 23h00: Shelbourne vs Galway United FC
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 08/09 - 06h00: Sporting Kansas City vs Austin FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 08/09 - 00h00: Aurora FC vs Deportivo Malacateco
- Ngày 08/09 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Club Xelaju
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 08/09 - 03h00: Chapelton vs Portmore United
- Ngày 08/09 - 03h00: Dung Beholden vs Montego Bay United FC
- Ngày 08/09 - 03h00: Harbour View vs Arnett Gardens
- Ngày 08/09 - 03h00: Treasure Beach vs Molynes United
- Ngày 08/09 - 05h30: Racing United vs Mount Pleasant