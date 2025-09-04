Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/9 và rạng sáng 6/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 5/9 và rạng sáng 6/9 của các giải đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Châu Âu, U21 Euro, UAE League Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/9 và rạng sáng 6/9

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Châu Âu

- Ngày 06/09 - 01h45: Đan Mạch vs Scotland

- Ngày 06/09 - 01h45: Hy Lạp vs Belarus

Đan Mạch chạm trán Scotland tại Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu

- Ngày 06/09 - 01h45: Ai-xơ-len vs Azerbaijan

- Ngày 06/09 - 01h45: Ukraine vs Pháp

- Ngày 06/09 - 01h45: Moldova vs Israel

- Ngày 06/09 - 01h45: Quần đảo Faroe vs Croatia

- Ngày 06/09 - 01h45: Montenegro vs CH Séc

- Ngày 06/09 - 01h45: Slovenia vs Thụy Điển

- Ngày 06/09 - 01h45: Thụy Sĩ vs Kosovo

- Ngày 06/09 - 01h45: Italia vs Estonia

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 05/09 - 22h30: U21 Romania vs U21 Kosovo 

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Switzerland 

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Czech vs U21 Scotland 

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Slovakia vs U21 Andorra 

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Poland vs U21 North Macedonia 

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Sweden vs U21 Armenia

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Lithuania vs U21 Ukraine

- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Bosnia and Herzegovina vs U21 Israel

- Ngày 05/09 - 23h15: U21 Italy vs U21 Montenegro 

- Ngày 05/09 - 23h30: U21 France vs U21 Luxembourg 

- Ngày 05/09 - 23h30: U21 Bulgaria vs U21 Gibraltar 

- Ngày 06/09 - 01h00: U21 Spain vs U21 Cyprus 

- Ngày 06/09 - 01h30: U21 Portugal vs U21 Azerbaijan 

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 05/09 - 20h50: Al Bataeh vs Al-Nassr SC

- Ngày 05/09 - 20h50: Al Ittihad Kalba vs Al-Ain

- Ngày 05/09 - 23h30: Al-Wasl vs Al-Dhafra

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 06/09 - 05h00: Bermuda vs Jamaica

- Ngày 06/09 - 07h00: Trinidad and Tobago vs Curacao

- Ngày 06/09 - 07h00: Haiti vs Honduras

- Ngày 06/09 - 09h00: Nicaragua vs Costa Rica

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Châu Phi

- Ngày 05/09 - 19h00: South Sudan vs DR Congo

- Ngày 05/09 - 19h00: Somalia vs Guinea

- Ngày 05/09 - 20h00: Kenya vs Gambia

- Ngày 05/09 - 20h00: Namibia vs Malawi

- Ngày 05/09 - 23h00: Congo vs Tanzania

- Ngày 05/09 - 23h00: Djibouti vs Burkina Faso

- Ngày 05/09 - 23h00: Uganda vs Mozambique

- Ngày 05/09 - 23h00: Benin vs Zimbabwe

- Ngày 05/09 - 23h00: Lesotho vs South Africa

- Ngày 06/09 - 02h00: Bờ Biển Ngà vs Burundi

- Ngày 06/09 - 02h00: Ai Cập vs Ethiopia

- Ngày 06/09 - 02h00: Ma rốc vs Niger

- Ngày 06/09 - 02h00: Mauritania vs Togo

- Ngày 06/09 - 02h00: Senegal vs Sudan

Lịch thi đấu VĐQG Albania

- Ngày 05/09 - 22h00: Teuta Durres vs FC Dinamo City

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 06/09 - 00h30: Albacete vs Mirandes

- Ngày 06/09 - 02h30: Cordoba vs Castellon

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 06/09 - 07h10: Tigre vs Independiente Rivadavia

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 06/09 - 03h00: Minnesota United II vs Austin FC II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 06/09 - 06h30: York United FC vs Cavalry FC

- Ngày 06/09 - 09h30: Vancouver FC vs Valour FC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 06/09 - 06h00: Deportivo Pasto vs Chico FC

- Ngày 06/09 - 08h10: Once Caldas vs Deportivo Pereira

Văn Hải
