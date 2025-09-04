Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/9 và rạng sáng 6/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/9 và rạng sáng 6/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Châu Âu
- Ngày 06/09 - 01h45: Đan Mạch vs Scotland
- Ngày 06/09 - 01h45: Hy Lạp vs Belarus
- Ngày 06/09 - 01h45: Ai-xơ-len vs Azerbaijan
- Ngày 06/09 - 01h45: Ukraine vs Pháp
- Ngày 06/09 - 01h45: Moldova vs Israel
- Ngày 06/09 - 01h45: Quần đảo Faroe vs Croatia
- Ngày 06/09 - 01h45: Montenegro vs CH Séc
- Ngày 06/09 - 01h45: Slovenia vs Thụy Điển
- Ngày 06/09 - 01h45: Thụy Sĩ vs Kosovo
- Ngày 06/09 - 01h45: Italia vs Estonia
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 05/09 - 22h30: U21 Romania vs U21 Kosovo
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Switzerland
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Czech vs U21 Scotland
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Slovakia vs U21 Andorra
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Poland vs U21 North Macedonia
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Sweden vs U21 Armenia
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Lithuania vs U21 Ukraine
- Ngày 05/09 - 23h00: U21 Bosnia and Herzegovina vs U21 Israel
- Ngày 05/09 - 23h15: U21 Italy vs U21 Montenegro
- Ngày 05/09 - 23h30: U21 France vs U21 Luxembourg
- Ngày 05/09 - 23h30: U21 Bulgaria vs U21 Gibraltar
- Ngày 06/09 - 01h00: U21 Spain vs U21 Cyprus
- Ngày 06/09 - 01h30: U21 Portugal vs U21 Azerbaijan
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 05/09 - 20h50: Al Bataeh vs Al-Nassr SC
- Ngày 05/09 - 20h50: Al Ittihad Kalba vs Al-Ain
- Ngày 05/09 - 23h30: Al-Wasl vs Al-Dhafra
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 06/09 - 05h00: Bermuda vs Jamaica
- Ngày 06/09 - 07h00: Trinidad and Tobago vs Curacao
- Ngày 06/09 - 07h00: Haiti vs Honduras
- Ngày 06/09 - 09h00: Nicaragua vs Costa Rica
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup tại khu vực Châu Phi
- Ngày 05/09 - 19h00: South Sudan vs DR Congo
- Ngày 05/09 - 19h00: Somalia vs Guinea
- Ngày 05/09 - 20h00: Kenya vs Gambia
- Ngày 05/09 - 20h00: Namibia vs Malawi
- Ngày 05/09 - 23h00: Congo vs Tanzania
- Ngày 05/09 - 23h00: Djibouti vs Burkina Faso
- Ngày 05/09 - 23h00: Uganda vs Mozambique
- Ngày 05/09 - 23h00: Benin vs Zimbabwe
- Ngày 05/09 - 23h00: Lesotho vs South Africa
- Ngày 06/09 - 02h00: Bờ Biển Ngà vs Burundi
- Ngày 06/09 - 02h00: Ai Cập vs Ethiopia
- Ngày 06/09 - 02h00: Ma rốc vs Niger
- Ngày 06/09 - 02h00: Mauritania vs Togo
- Ngày 06/09 - 02h00: Senegal vs Sudan
Lịch thi đấu VĐQG Albania
- Ngày 05/09 - 22h00: Teuta Durres vs FC Dinamo City
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 06/09 - 00h30: Albacete vs Mirandes
- Ngày 06/09 - 02h30: Cordoba vs Castellon
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 06/09 - 07h10: Tigre vs Independiente Rivadavia
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 06/09 - 03h00: Minnesota United II vs Austin FC II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 06/09 - 06h30: York United FC vs Cavalry FC
- Ngày 06/09 - 09h30: Vancouver FC vs Valour FC
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 06/09 - 06h00: Deportivo Pasto vs Chico FC
- Ngày 06/09 - 08h10: Once Caldas vs Deportivo Pereira