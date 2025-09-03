Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/9 và rạng sáng 5/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/9 và rạng sáng 5/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Châu Âu
- Ngày 04/09 - 21h00: Kazakhstan vs Wales
- Ngày 04/09 - 23h00: Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 04/09 - 23h00: Lithuania vs Malta
- Ngày 05/09 - 01h45: Bulgaria vs Tây Ban Nha
- Ngày 05/09 - 01h45: Hà Lan vs Ba Lan
- Ngày 05/09 - 01h45: Liechtenstein vs Bỉ
- Ngày 05/09 - 01h45: Luxembourg vs Northern Ireland
- Ngày 05/09 - 01h45: Slovakia vs Đức
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 04/09 - 21h00: U21 Finland vs U21 San Marino
- Ngày 04/09 - 22h00: U21 Belarus vs U21 Belgium
- Ngày 04/09 - 23h00: U21 Moldova vs U21 Ireland
- Ngày 05/09 - 00h00: U21 Iceland vs U21 Faroe Islands
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 04/09 - 23h30: AC Horsens vs Viborg
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Nam Mỹ
- Ngày 05/09 - 06h30: Colombia vs Bolivia
- Ngày 05/09 - 06h30: Paraguay vs Ecuador
- Ngày 05/09 - 06h30: Uruguay vs Peru
- Ngày 05/09 - 06h30: Argentina vs Venezuela
- Ngày 05/09 - 07h30: Brazil vs Chile
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 05/09 - 06h30: Suriname vs Panama
- Ngày 05/09 - 09h00: Guatemala vs El Salvador
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Châu Phi
- Ngày 04/09 - 20h00: Chad vs Ghana
- Ngày 04/09 - 23h00: Madagascar vs Central African Republic
- Ngày 04/09 - 23h00: Guinea-Bissau vs Sierra Leon
- Ngày 04/09 - 23h00: Angola vs Libya
- Ngày 04/09 - 23h00: Sao Tome and Principe vs Equatorial Guinea
- Ngày 04/09 - 23h00: Mauritius vs Cape Verde
- Ngày 05/09 - 02h00: Cameroon vs Eswatini
- Ngày 05/09 - 02h00: Tunisia vs Liberia
- Ngày 05/09 - 02h00: Mali vs Comoros
- Ngày 05/09 - 02h00: Algeria vs Botswana
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 05/09 - 06h00: Crown Legacy vs Carolina Core
- Ngày 05/09 - 09h00: Tacoma Defiance vs Vancouver Whitecaps II