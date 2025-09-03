Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/9 và rạng sáng 5/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 4/9 và rạng sáng 5/9 của các giải đấu Vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Âu, U21 Euro, Cúp QG Đan Mạch,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/9 và rạng sáng 5/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Châu Âu

- Ngày 04/09 - 21h00: Kazakhstan vs Wales

- Ngày 04/09 - 23h00: Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ

Georgia chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Âu

- Ngày 04/09 - 23h00: Lithuania vs Malta

- Ngày 05/09 - 01h45: Bulgaria vs Tây Ban Nha

- Ngày 05/09 - 01h45: Hà Lan vs Ba Lan

- Ngày 05/09 - 01h45: Liechtenstein vs Bỉ

- Ngày 05/09 - 01h45: Luxembourg vs Northern Ireland

- Ngày 05/09 - 01h45: Slovakia vs Đức

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 04/09 - 21h00:  U21 Finland vs U21 San Marino 

- Ngày 04/09 - 22h00: U21 Belarus vs U21 Belgium 

- Ngày 04/09 - 23h00: U21 Moldova vs U21 Ireland

- Ngày 05/09 - 00h00: U21 Iceland vs U21 Faroe Islands 

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 04/09 - 23h30: AC Horsens vs Viborg

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Nam Mỹ

- Ngày 05/09 - 06h30: Colombia vs Bolivia

- Ngày 05/09 - 06h30: Paraguay vs Ecuador

- Ngày 05/09 - 06h30: Uruguay vs Peru

- Ngày 05/09 - 06h30: Argentina vs Venezuela

- Ngày 05/09 - 07h30: Brazil vs Chile

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 05/09 - 06h30: Suriname vs Panama

- Ngày 05/09 - 09h00: Guatemala vs El Salvador

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 tại khu vực Châu Phi

- Ngày 04/09 - 20h00: Chad vs Ghana

- Ngày 04/09 - 23h00: Madagascar vs Central African Republic

- Ngày 04/09 - 23h00: Guinea-Bissau vs Sierra Leon

- Ngày 04/09 - 23h00: Angola vs Libya

- Ngày 04/09 - 23h00: Sao Tome and Principe vs Equatorial Guinea

- Ngày 04/09 - 23h00: Mauritius vs Cape Verde

- Ngày 05/09 - 02h00: Cameroon vs Eswatini

- Ngày 05/09 - 02h00: Tunisia vs Liberia

- Ngày 05/09 - 02h00: Mali vs Comoros

- Ngày 05/09 - 02h00: Algeria vs Botswana

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 05/09 - 06h00: Crown Legacy vs Carolina Core

- Ngày 05/09 - 09h00: Tacoma Defiance vs Vancouver Whitecaps II

Văn Hải
