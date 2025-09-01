Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/9 và rạng sáng 3/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 2/9 và rạng sáng 3/9 của các giải đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ, Giao hữu, Cúp QG Paraguay, Cúp QG Đan Mạch...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/9 và rạng sáng 3/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 02/09 - 17h30: 12 Bingol Spor vs Mardin Buyuksehir Basakspor

- Ngày 02/09 - 19h00: 1926 Polatli Belediyespor vs Cankaya FK

12 Bingol Spor chạm trán Mardin Buyuksehir Basakspor tại Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 02/09 - 19h00: Bursa Yildirim Spor vs Altay

- Ngày 02/09 - 19h00: Karakopru Belediyespor vs Hakkari Zap Spor

- Ngày 02/09 - 19h00: Yalova Yesilovaspor vs Bursa Nilufer

- Ngày 02/09 - 20h00: Ankaraspor vs Eskisehirspor

- Ngày 02/09 - 23h00: Bucaspor vs Bergama Belediyespor

- Ngày 03/09 - 00h00: Yeni Mersin Idmanyurdu vs Nigde Belediyesi Spor

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 02/09 - 19h30: Lebanon vs Kuwait

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 02/09 - 23h30: 12 de Octubre vs Guarani de Fram

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 02/09 - 22h00: BV Oksboel vs Bramming

- Ngày 02/09 - 22h00: Broendby Strand IK vs Hilleroed

- Ngày 02/09 - 22h00: FC Skanderborg vs Vejle Boldklub

- Ngày 02/09 - 22h00: FC Horsens vs VSK Aarhus

- Ngày 02/09 - 22h00: Farsoe/Ullits IK vs Kolding B

- Ngày 02/09 - 22h00: Ledoeje-Smoerum Fodbold vs Lyngby

- Ngày 02/09 - 22h00: Marstal/Rise vs AaB

- Ngày 02/09 - 22h00: Mejrup GU vs Thisted

- Ngày 02/09 - 22h00: Goerslev IF vs FC Roskilde

- Ngày 02/09 - 23h30: Holbaek vs Ishoej IF

- Ngày 02/09 - 23h30: Nakskov vs HIK

- Ngày 02/09 - 23h30: GVI vs Broensh

- Ngày 03/09 - 00h00: Sundby BK vs Vanloese

- Ngày 03/09 - 00h00: Skive vs Kolding IF

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 03/09 - 02h00: Sol de America vs CD Recoleta

- Ngày 03/09 - 04h30: Club Sportivo Carapegua vs Atletico Tembetary

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 03/09 - 07h00: Real Soacha Cundinamarca vs Deportivo Pereira

- Ngày 03/09 - 07h30: Atletico FC vs Atletico JuniorA.

Văn Hải
