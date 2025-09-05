Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/9 và rạng sáng 7/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 6/9 và rạng sáng 7/9 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, U23 Châu Á, UAE League Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/9 và rạng sáng 7/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu

- Ngày 06/09 - 20h00: Latvia vs Serbia

- Ngày 06/09 - 23h00: Armenia vs Bồ Đào Nha

Armenia chạm trán Bồ Đào Nha tại Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu

- Ngày 06/09 - 23h00: Anh vs Andorra

- Ngày 07/09 - 01h45: Ailen vs Hungary

- Ngày 07/09 - 01h45: Áo vs Đảo Síp

- Ngày 07/09 - 01h45: San Marino vs Bosnia and Herzegovina

Lịch thi đấu U23 Châu Á

- Ngày 06/09 - 14h30: U23 Đông Timor vs U23 Australia 

- Ngày 06/09 - 16h00: U23 Bangladesh vs U23 Yemen 

- Ngày 06/09 - 16h00: U23 Mongolia vs U23 Malaysia

- Ngày 06/09 - 16h00: U23 Oman vs U23 Iraq

- Ngày 06/09 - 16h30: U23 Myanmar vs U23 Japan 

- Ngày 06/09 - 17h00: U23 Sri Lanka vs U23 Palestine 

- Ngày 06/09 - 18h35: U23 Northern Mariana Islands vs U23 China 

- Ngày 06/09 - 19h00: U23 Singapore vs U23 Việt Nam

- Ngày 06/09 - 19h00: U23 Pakistan vs U23 Campuchia

- Ngày 06/09 - 19h30: U23 Lebanon vs U23 Thái Lan

- Ngày 06/09 - 19h30: U23 Afghanistan vs U23 Kuwait 

- Ngày 06/09 - 21h00: U23 Bhutan vs U23 Turkmenistan 

- Ngày 06/09 - 21h00: U23 Kyrgyzstan vs U23 Uzbekistan 

- Ngày 06/09 - 21h30: U23 Guam vs U23 Iran

- Ngày 06/09 - 22h15: U23 Brunei U23 vs U23 Bahrain 

- Ngày 06/09 - 23h00: U23 Chinese Taipei vs U23 Jordan 

- Ngày 07/09 - 00h00: U23 India vs U23 Qatar 

- Ngày 07/09 - 00h30: U23 Hong Kong vs U23 UAE 

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 06/09 - 20h50: Baniyas vs Khorfakkan

- Ngày 06/09 - 20h50: Sharjah Cultural Club vs Dibba Al Fujairah

- Ngày 06/09 - 23h30: Ajman vs Al-Wahda

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

- Ngày 06/09 - 23h00: Nigeria vs Rwanda

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 06/09 - 21h15: Deportivo vs Sporting Gijon

- Ngày 06/09 - 23h30: Real Zaragoza vs Valladolid

- Ngày 07/09 - 02h00: Malaga vs Granada

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 06/09 - 17h00: CD Lajense vs Lusitano Ginasio Clube

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 07/09 - 07h30: Houston Dynamo vs LA Galaxy

- Ngày 07/09 - 07h30: St. Louis City vs FC Dallas

- Ngày 07/09 - 07h30: Chicago Fire vs New England Revolution

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 07/09 - 02h30: Estoril vs Santa Clara

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 07/09 - 00h30: Dessel vs RWD Molenbeek

- Ngày 07/09 - 01h00: Eupen vs Borsbeke

- Ngày 07/09 - 01h00: KSV Oudenaarde vs Patro Eisden

- Ngày 07/09 - 01h00: Ninove vs Francs Borains

- Ngày 07/09 - 01h00: KSK Heist vs Arquet FC

- Ngày 07/09 - 01h00: Belisia Bilzen SV vs KSC Lokeren FC

- Ngày 07/09 - 01h00: Hoogstraten vs SK Beveren

- Ngày 07/09 - 01h00: Tubize vs RFC Wetteren

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 07/09 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Real Monarchs SLC

- Ngày 07/09 - 07h00: The Town FC vs Portland Timbers II

- Ngày 07/09 - 07h30: North Texas SC vs Ventura County FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 07/09 - 03h00: Forge FC vs HFX Wanderers FC

- Ngày 07/09 - 06h00: Atletico Ottawa vs Pacific FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 07/09 - 08h00: Antigua Guatemala vs Guastatoya

- Ngày 07/09 - 09h00: Deportivo Marquense vs Deportivo Mictlan

Văn Hải
