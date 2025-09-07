Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/9 và rạng sáng 9/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/9 và rạng sáng 9/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực Châu Âu
- Ngày 09/09 - 01h45: Thụy Sĩ vs Slovenia
- Ngày 09/09 - 01h45: Hy Lạp vs Đan Mạch
- Ngày 09/09 - 01h45: Belarus vs Scotland
- Ngày 09/09 - 01h45: Israel vs Italia
- Ngày 09/09 - 01h45: Croatia vs Montenegro
- Ngày 09/09 - 01h45: Gibraltar vs Quần đảo Faroe
- Ngày 09/09 - 01h45: Kosovo vs Thụy Điển
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 08/09 - 22h00: U21 Kazakhstan vs U21 England
- Ngày 08/09 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Iceland
- Ngày 08/09 - 23h00: U21 Belarus vs U21 Austria
- Ngày 09/09 - 01h30: U21 Wales vs U21 Denmark
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 09/09 - 06h00: New England Revolution II vs Huntsville City FC
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 09/09 - 07h30: Suriname vs El Salvador
- Ngày 09/09 - 08h30: Panama vs Guatemala
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực Châu Phi
- Ngày 08/09 - 20h00: Equatorial Guinea vs Tunisia
- Ngày 08/09 - 20h00: Mozambique vs Botswana
- Ngày 08/09 - 20h00: Zambia vs Ma rốc
- Ngày 08/09 - 23h00: Guinea-Bissau vs Djibouti
- Ngày 08/09 - 23h00: Madagascar vs Chad
- Ngày 08/09 - 23h00: Uganda vs Somalia
- Ngày 08/09 - 23h00: Malawi vs Liberia
- Ngày 08/09 - 23h00: Guinea vs Algeria
- Ngày 09/09 - 02h00: Libya vs Eswatini
- Ngày 09/09 - 02h00: Ghana vs Mali
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 09/09 - 01h30: Eibar vs FC Andorra
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 09/09 - 07h10: Argentinos Juniors vs Lanus
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 09/09 - 04h30: Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 09/09 - 05h00: Tivoli Gardens vs Spanish Town Police
- Ngày 09/09 - 07h30: Cavalier SC vs Waterhouse FC