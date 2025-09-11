Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/9 và rạng sáng 13/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/9 và rạng sáng 13/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 13/09 - 02h00: Sevilla vs Elche
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 12/09 - 18h30: Pickering Town vs Runcorn Linnets
Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam
- Ngày 12/09 - 16h00: TP.HCM vs Đồng Tháp
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 13/09 - 01h30: Leverkusen vs E.Frankfurt
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 13/09 - 01h45: Marseille vs Lorient
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 13/09 - 02h00: Ipswich Town vs Sheffield United
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 13/09 - 01h30: Avellino vs Monza
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 12/09 - 22h25: Al Ettifaq vs Al Ahli
- Ngày 12/09 - 22h35: Al Shabab vs Al Hazm
- Ngày 13/09 - 01h00: Al Ittihad vs Al Fateh
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 13/09 - 01h45: Standard Liege vs KV Mechelen
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 13/09 - 02h15: Alverca vs Tondela
- Ngày 13/09 - 02h15: Benfica vs Santa Clara
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 12/09 - 17h00: Machida Zelvia vs Yokohama FC
- Ngày 12/09 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Kyoto Sanga FC
- Ngày 12/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Kashiwa Reysol
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 13/09 - 01h30: Las Palmas vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 12/09 - 23h30: Arminia Bielefeld vs Magdeburg
- Ngày 12/09 - 23h30: Paderborn vs VfL Bochum
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 12/09 - 20h00: PDRM vs Negeri Sembilan
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 12/09 - 15h30: Persik Kediri vs Malut United
- Ngày 12/09 - 15h30: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 12/09 - 17h00: Shanghai Port vs Yunnan Yukun
- Ngày 12/09 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Changchun Yatai
- Ngày 12/09 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Beijing Guoan
- Ngày 12/09 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Shandong Taishan
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 12/09 - 21h30: Beroe vs Botev Vratsa
- Ngày 12/09 - 23h45: Botev Plovdiv vs Montana
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 12/09 - 19h30: FC Olexandriya vs Cherkasy
- Ngày 12/09 - 22h00: Veres Rivne vs Kudrivka
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 12/09 - 20h30: Al-Khaboora vs Al-Shabab
- Ngày 12/09 - 21h50: Ibri vs Al-Nahda
- Ngày 12/09 - 23h00: Oman FC vs Al-Seeb
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 12/09 - 20h40: Al-Dhafra vs Dibba Al Fujairah
- Ngày 12/09 - 23h15: Ajman vs Al Bataeh
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 12/09 - 23h00: Lechia Gdansk vs GKS Katowice
- Ngày 13/09 - 01h30: Lech Poznan vs Zaglebie Lubin
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 13/09 - 00h30: Deportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago
- Ngày 13/09 - 05h00: CA Huracan vs Velez Sarsfield
- Ngày 13/09 - 05h00: Racing Club vs San Lorenzo de Almagro
- Ngày 13/09 - 07h15: Lanus vs Independiente Rivadavia
- Ngày 13/09 - 07h15: Newell's Old Boys vs Atletico Tucuman
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 13/09 - 02h00: New England Revolution II vs Toronto FC II
- Ngày 13/09 - 06h00: Crown Legacy vs Chattanooga FC
- Ngày 13/09 - 07h00: St. Louis City II vs Minnesota United II
- Ngày 13/09 - 09h00: Tacoma Defiance vs Austin FC II
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 13/09 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Coban Imperial
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 13/09 - 01h00: Slaven vs NK Istra 1961
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 13/09 - 08h00: Necaxa vs FC Juarez
- Ngày 13/09 - 10h00: Mazatlan FC vs Pumas
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 13/09 - 00h00: SoenderjyskE vs Randers FC
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 13/09 - 01h45: Bohemian FC vs Derry City
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 13/09 - 01h00: Universitatea Cluj vs FC Rapid 1923