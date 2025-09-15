Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/9 và rạng sáng 17/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/9 và rạng sáng 17/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 16/09 - 23h45: PSV vs Union St.Gilloise
- Ngày 17/09 - 02h00: Juventus vs Dortmund
- Ngày 16/09 - 23h45: Athletic Club vs Arsenal
- Ngày 17/09 - 02h00: Real Madrid vs Marseille
- Ngày 17/09 - 02h00: Benfica vs Qarabag
- Ngày 17/09 - 02h00: Tottenham vs Villarreal
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 17/09 - 01h45: Banbury United vs Chasetown
- Ngày 17/09 - 01h45: Chichester City vs Whitstable Town
- Ngày 17/09 - 01h45: Dagenham & Redbridge vs Bedford Town
- Ngày 17/09 - 01h45: Evesham United vs Racing Club Warwick
- Ngày 17/09 - 01h45: Halesowen Town FC vs Grimsby Borough
- Ngày 17/09 - 01h45: Horsham vs Westfield FC
- Ngày 17/09 - 01h45: Slough Town vs Welling United
- Ngày 17/09 - 01h45: Southport vs Radcliffe
- Ngày 17/09 - 01h45: Tonbridge Angels vs Steyning Town
- Ngày 17/09 - 01h45: Weston Super Mare vs Taunton Town
- Ngày 17/09 - 01h45: Witham Town vs Mulbarton Wanderers
- Ngày 17/09 - 01h45: Worthing vs Jersey Bulls
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 17/09 - 01h45: Sheffield Wednesday vs Grimsby Town
- Ngày 17/09 - 02h00: Brentford vs Aston Villa
- Ngày 17/09 - 02h00: Crystal Palace vs Millwall
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 16/09 - 17h00: Athletic Bilbao U19 vs Arsenal U19
- Ngày 16/09 - 17h00: Benfica U19 vs Qarabag FK U19
- Ngày 16/09 - 19h00: Juventus U19 vs Borussia Dortmund U19
- Ngày 16/09 - 19h00: PSV Eindhoven U19 vs Union St.Gilloise U19
- Ngày 16/09 - 19h00: Tottenham Hotspur U19 vs Villarreal U19
- Ngày 16/09 - 21h00: Real Madrid U19 vs Marseille U19
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 16/09 - 14h45: Melbourne City FC vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 16/09 - 17h00: Gangwon FC vs Shanghai Shenhua
- Ngày 16/09 - 17h00: Machida Zelvia vs FC Seoul
- Ngày 16/09 - 19h15: Buriram United vs Johor Darul Ta'zim FC
- Ngày 16/09 - 23h00: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor FC
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 17/09 - 05h00: Velez Sarsfield vs Racing Club
Lịch thi đấu US Open Cup
- Ngày 17/09 - 07h00: Nashville SC vs Philadelphia Union
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 17/09 - 07h30: Lanus vs Fluminense
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 16/09 - 20h45: Mohun Bagan Super Giant vs Ahal
- Ngày 17/09 - 01h15: Al-Hussein SC vs Sepahan
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 16/09 - 21h00: NK Neretva Metkovic vs NK Istra 1961
Lịch thi đấu Cúp QG Armenia
- Ngày 16/09 - 19h00: FC Ararati Araks vs Lernayin A.
- Ngày 16/09 - 19h00: FC Syunik vs FC Hayq
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 16/09 - 21h00: TJ Sokol Lanzhot vs Viktoria Plzen
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 16/09 - 23h00: Hvidovre vs SoenderjyskE
- Ngày 16/09 - 23h00: HIK vs Randers FC
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 17/09 - 06h30: Inter Miami CF vs Seattle Sounders FC
Lịch thi đấu Cúp QG Canada
- Ngày 17/09 - 09h00: Vancouver Whitecaps vs Forge FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 17/09 - 04h00: Coban Imperial vs Club Xelaju
- Ngày 17/09 - 08h00: Comunicaciones FC vs Deportivo Malacateco
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 17/09 - 08h10: Millonarios vs Envigado
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 17/09 - 01h45: Ballymena United vs Linfield
- Ngày 17/09 - 01h45: Larne vs Crusaders