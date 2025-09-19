Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/9 và rạng sáng 21/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 20/9 và rạng sáng 21/9 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, Serie A, Hạng nhất Việt Nam, Serie B...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/9 và rạng sáng 21/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 20/09 - 18h30: Liverpool vs Everton

- Ngày 20/09 - 21h00: Brighton vs Tottenham

Brighton chạm trán Tottenham tại Premier League

- Ngày 20/09 - 21h00: Burnley vs Nottingham Forest

- Ngày 20/09 - 21h00: West Ham vs Crystal Palace

- Ngày 20/09 - 21h00: Wolves vs Leeds United

- Ngày 20/09 - 23h30: Man United vs Chelsea

- Ngày 21/09 - 02h00: Fulham vs Brentford

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 20/09 - 18h00: Thanh Hóa vs Hải Phòng

- Ngày 20/09 - 18h00: PVF-CAND vs Đà Nẵng

- Ngày 20/09 - 19h15: Hà Nội vs Viettel

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 20/09 - 19h00: Girona vs Levante

- Ngày 20/09 - 21h15: Real Madrid vs Espanyol

- Ngày 20/09 - 23h30: Villarreal vs Osasuna

- Ngày 20/09 - 23h30: Alaves vs Sevilla

- Ngày 21/09 - 02h00: Valencia vs Athletic Club

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 20/09 - 20h00: Bologna vs Genoa

- Ngày 20/09 - 23h00: Hellas Verona vs Juventus

- Ngày 21/09 - 01h45: Udinese vs AC Milan

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 20/09 - 16h00: Đồng Tháp vs Xuân Thiện Phú Thọ

- Ngày 20/09 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs TPHCM

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 20/09 - 17h00: Chelsea U18 vs Brighton U18

- Ngày 20/09 - 17h00: Crystal Palace U18 vs Reading U18

- Ngày 20/09 - 17h00: Liverpool U18 vs Blackburn Rovers U18

- Ngày 20/09 - 17h00: West Ham United U18 vs Fulham U18

- Ngày 20/09 - 17h30: Wolves U18 vs Manchester United U18

- Ngày 20/09 - 18h00: Arsenal U18 vs Ipswich Town U18

- Ngày 20/09 - 18h00: Burnley U18 vs Derby County U18

- Ngày 20/09 - 18h00: Southampton U18 vs Tottenham Hotspur U18

- Ngày 20/09 - 18h00: Birmingham City U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 20/09 - 18h00: Stoke City U18 vs Leeds United U18

- Ngày 20/09 - 18h30: Middlesbrough U18 vs Everton U18

- Ngày 20/09 - 19h00: Norwich City U18 vs Aston Villa U18

- Ngày 20/09 - 19h00: Sunderland U18 vs Nottingham Forest U18

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 20/09 - 20h30: Bremen vs Freiburg

- Ngày 20/09 - 20h30: Hamburger SV vs FC Heidenheim

- Ngày 20/09 - 20h30: Hoffenheim vs Munich

- Ngày 20/09 - 20h30: Augsburg vs Mainz 05

- Ngày 20/09 - 23h30: RB Leipzig vs FC Cologne

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 20/09 - 22h00: Nantes vs Rennes

- Ngày 21/09 - 00h00: Brest vs Nice

- Ngày 21/09 - 02h05: Lens vs Lille

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 20/09 - 18h30: QPR vs Stoke City

- Ngày 20/09 - 18h30: Leicester vs Coventry City

- Ngày 20/09 - 18h30: Birmingham City vs Swansea

- Ngày 20/09 - 21h00: Blackburn Rovers vs Ipswich Town

- Ngày 20/09 - 21h00: Derby County vs Preston North End

- Ngày 20/09 - 21h00: Hull City vs Southampton

- Ngày 20/09 - 21h00: Sheffield United vs Charlton Athletic

- Ngày 20/09 - 21h00: Norwich City vs Wrexham

- Ngày 20/09 - 21h00: Portsmouth vs Sheffield Wednesday

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 20/09 - 20h00: Spezia vs Juve Stabia

- Ngày 20/09 - 20h00: Venezia vs Cesena FC

- Ngày 20/09 - 20h00: AC Reggiana vs Catanzaro

- Ngày 20/09 - 22h15: Monza vs Sampdoria

- Ngày 21/09 - 00h30: Mantova vs Modena

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 20/09 - 22h40: Al Hazm vs Al Fateh

- Ngày 20/09 - 22h40: Al Najma vs Al Ittihad

- Ngày 21/09 - 01h00: Al Nassr vs Al Riyadh

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 20/09 - 23h00: New York City FC vs Charlotte

- Ngày 21/09 - 01h30: Philadelphia Union vs New England Revolution

- Ngày 21/09 - 03h30: Atlanta United vs San Diego

- Ngày 21/09 - 06h30: CF Montreal vs New York Red Bulls

- Ngày 21/09 - 06h30: Columbus Crew vs Toronto FC

- Ngày 21/09 - 06h30: Inter Miami CF vs DC United

- Ngày 21/09 - 06h30: Orlando City vs Nashville SC

- Ngày 21/09 - 07h30: FC Dallas vs Colorado Rapids

- Ngày 21/09 - 07h30: Houston Dynamo vs Portland Timbers

- Ngày 21/09 - 07h30: Minnesota United vs Chicago Fire

- Ngày 21/09 - 07h30: Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 21/09 - 09h30: LA Galaxy vs FC Cincinnati

- Ngày 21/09 - 09h30: San Jose Earthquakes vs St. Louis City

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 20/09 - 21h00: Oud-Heverlee Leuven vs Raal La Louviere

- Ngày 20/09 - 23h15: Sporting Charleroi vs Zulte Waregem

- Ngày 21/09 - 01h45: Anderlecht vs Royal Antwerp

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 20/09 - 21h30: Santa Clara vs Alverca

- Ngày 20/09 - 21h30: Nacional vs Arouca

- Ngày 21/09 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Benfica

- Ngày 21/09 - 02h30: Vitoria de Guimaraes vs SC Braga

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 20/09 - 21h30: FC Volendam vs Excelsior

- Ngày 20/09 - 23h45: FC Groningen vs Telstar

- Ngày 21/09 - 01h00: Fortuna Sittard vs FC Utrecht

- Ngày 21/09 - 02h00: NAC Breda vs Heracles

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 20/09 - 21h15: Leonesa vs Castellon

- Ngày 20/09 - 23h30: FC Andorra vs Mirandes

- Ngày 20/09 - 23h30: Leganes vs Las Palmas

- Ngày 21/09 - 02h00: Almeria vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 20/09 - 14h30: Jeonbuk FC vs Gimcheon Sangmu

- Ngày 20/09 - 17h00: Daejeon Citizen vs Daegu FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 20/09 - 15h00: Nagoya Grampus Eight vs Shonan Bellmare

- Ngày 20/09 - 16h00: Tokyo Verdy vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 20/09 - 16h00: Yokohama FC vs Albirex Niigata

- Ngày 20/09 - 16h30: Cerezo Osaka vs Kashiwa Reysol

- Ngày 20/09 - 17h00: Urawa Red Diamonds vs Kashima Antlers

- Ngày 20/09 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Avispa Fukuoka

- Ngày 20/09 - 17h00: Kawasaki Frontale vs FC Tokyo

- Ngày 20/09 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Shimizu S-Pulse

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 20/09 - 21h00: Aberdeen vs Motherwell

- Ngày 20/09 - 23h45: Rangers vs Hibernian

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 20/09 - 20h00: Sintrense vs Vizela

- Ngày 20/09 - 21h00: Castrense vs Lusitania Lourosa

- Ngày 20/09 - 21h00: Ovarense vs Sporting Covilha

- Ngày 20/09 - 21h00: Sanjoanense vs Felgueiras 1932

- Ngày 20/09 - 22h00: Vidago FC vs Farense

- Ngày 20/09 - 22h00: Vitoria de Sernache vs Portimonense

- Ngày 20/09 - 22h30: Caldas vs FatimaFatima

- Ngày 21/09 - 02h00: Paredes vs Chaves

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 20/09 - 18h00: Magdeburg vs Schalke 04

- Ngày 20/09 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Elversberg

- Ngày 20/09 - 18h00: Berlin vs Paderborn

- Ngày 21/09 - 01h30: 1. FC Nuremberg vs VfL Bochum

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 20/09 - 16h00: Imigresen FC vs Negeri Sembilan

- Ngày 20/09 - 20h00: PDRM vs Kelantan The Real Warriors

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 20/09 - 15h30: Dewa United vs PSBS Biak Numfor

- Ngày 20/09 - 19h00: Bali United vs PSIM Yogyakarta

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 20/09 - 18h00: chun Yatai vs Zhejiang Professional

- Ngày 20/09 - 18h35: Meizhou Hakka vs Qingdao West Coast

- Ngày 20/09 - 19h00: Qingdao Hainiu vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 20/09 - 21h00: Dobrudzha Dobrich vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

- Ngày 20/09 - 23h30: CSKA 1948 Sofia vs Lokomotiv Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 20/09 - 22h00: Hajduk Split vs Dinamo Zagreb

- Ngày 21/09 - 01h00: NK Lokomotiva vs NK Varazdin

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 20/09 - 23h00: FC Midtjylland vs Viborg

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 20/09 - 20h15: Sur vs Al-Shamal

- Ngày 20/09 - 20h25: Al Rustaq vs Bahia

- Ngày 20/09 - 23h00: Dhofar vs Al-Nasr Salalah

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 20/09 - 20h30: Al-Ain vs Khorfakkan

- Ngày 20/09 - 20h30: Dibba Al Fujairah vs Al Ittihad Kalba

- Ngày 20/09 - 23h15: Al-Nasr SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 20/09 - 21h00: Zug vs Breitenrain

- Ngày 20/09 - 22h00: CS Le Locle vs FC Grand-Saconnex

- Ngày 20/09 - 22h00: Echallens vs FC Stade Lausanne-Ouchy

- Ngày 20/09 - 22h00: FC Unterstrass vs Xamax

- Ngày 20/09 - 23h00: FC Morbio vs FC Rapperswil-Jona

- Ngày 21/09 - 00h00: Aarau vs Young Boys

- Ngày 21/09 - 00h00: FC Wil 1900 vs St. Gallen

- Ngày 21/09 - 00h00: Prishtina Bern vs Sion

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 20/09 - 23h05: Vestri vs IA Akranes

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 20/09 - 22h45: ACS Champions FC Arges vs Universitatea Cluj

- Ngày 21/09 - 01h00: Otelul Galati vs CS Universitatea Craiova

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 20/09 - 17h15: Radomiak Radom vs Piast Gliwice

- Ngày 20/09 - 19h45: Arka Gdynia vs Korona Kielce

- Ngày 20/09 - 22h30: Termalica Nieciecza vs Lech Poznan

- Ngày 21/09 - 01h45: Rakow Czestochowa vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 20/09 - 21h00: Crusaders vs Ballymena United

- Ngày 20/09 - 21h00: Dungannon Swifts vs Cliftonville

- Ngày 20/09 - 21h00: Larne vs Carrick Rangers

- Ngày 20/09 - 21h00: Linfield vs Glenavon

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 21/09 - 02h00: Vitoria vs Fluminense

- Ngày 21/09 - 04h30: Botafogo FR vs Atletico MG

- Ngày 21/09 - 04h30: Ceara vs Bahia

- Ngày 21/09 - 07h00: Palmeiras vs Fortaleza

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 21/09 - 00h30: Barracas Central vs Sarmiento

- Ngày 21/09 - 02h45: Union vs Independiente Rivadavia

- Ngày 21/09 - 05h00: Tigre vs Aldosivi

- Ngày 21/09 - 07h15: Atletico Tucuman vs River Plate

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 21/09 - 06h00: Crown Legacy vs Atlanta United II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 21/09 - 02h00: HFX Wanderers FC vs Pacific FC

- Ngày 21/09 - 05h00: Cavalry FC vs Valour FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 21/09 - 04h00: Mixco vs Aurora FC

- Ngày 21/09 - 06h00: CSD Municipal vs Deportivo Marquense

- Ngày 21/09 - 09h00: Deportivo Malacateco vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 21/09 - 06h00: Pachuca vs Queretaro FC

- Ngày 21/09 - 08h00: Pumas vs Tigres

- Ngày 21/09 - 08h07: CD Guadalajara vs Toluca

- Ngày 21/09 - 10h05: Monterrey vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 21/09 - 00h00: Beitar Jerusalem vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- Ngày 21/09 - 00h00: Maccabi Netanya vs Ironi Tiberias

- Ngày 21/09 - 00h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Jerusalem

