Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/10 và rạng sáng 15/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/10 và rạng sáng 15/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á
- Ngày 15/10 - 00h15: Qatar vs UAE
- Ngày 15/10 - 02h30: Ả Rập Xê-út vs Iraq
Lịch thi đấu Asian cup
- Ngày 14/10 - 17h30: Maldives vs Tajikistan
- Ngày 14/10 - 17h30: Chinese Taipei vs Thái Lan
- Ngày 14/10 - 17h30: Myanmar vs Syria
- Ngày 14/10 - 18h00: Philippines vs Timor-Leste
- Ngày 14/10 - 19h00: Hong Kong vs Bangladesh
- Ngày 14/10 - 19h30: Nepal vs Việt Nam
- Ngày 14/10 - 20h00: Malaysia vs Laos
- Ngày 14/10 - 20h45: Turkmenistan vs Sri Lanka
- Ngày 14/10 - 21h00: Ấn Độ vs Singapore
- Ngày 14/10 - 23h00: Bhutan vs Lebanon
- Ngày 15/10 - 00h00: Afghanistan vs Pakistan
- Ngày 15/10 - 00h30: Yemen vs Brunei
Lịch thi đấu U19 Euro
- Ngày 14/10 - 17h00: U19 Austria vs U19 Israel
- Ngày 14/10 - 17h00: U19 Luxembourg vs U19 Slovenia
- Ngày 14/10 - 22h00: U19 Germany vs U19 Norway
- Ngày 14/10 - 22h00: U19 Kosovo vs U19 Armenia
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 14/10 - 21h00: U21 Latvia vs U21 Greece
- Ngày 14/10 - 22h00: U21 Iceland vs U21 Luxembourg
- Ngày 14/10 - 22h00: U21 Azerbaijan vs U21 Scotland
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Kosovo vs U21 San Marino
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Romania vs U21 Cyprus
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Croatia vs U21 Ukraine
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Slovenia vs U21 Bosnia and Herzegovina
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Bulgaria vs U21 Czech
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Hungary vs U21 Turkey
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Austria vs U21 Wales
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Montenegro vs U21 North Macedonia
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Sweden vs U21 Poland
- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Slovakia vs U21 Moldova
- Ngày 14/10 - 23h15: U21 Italy vs U21 Armenia
- Ngày 14/10 - 23h30: U21 Northern Ireland vs U21 Germany
- Ngày 14/10 - 23h30: U21 Spain vs U21 Finland
- Ngày 15/10 - 00h00: U21 Faroe Islands vs U21 Switzerland
- Ngày 15/10 - 00h00: U21 Malta vs U21 Georgia
- Ngày 15/10 - 00h00: U21 Gibraltar vs U21 Portugal
- Ngày 15/10 - 01h00: U21 Belgium vs U21 Denmark
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 14/10 - 18h00: U17 Gibraltar vs U17 North Macedonia
- Ngày 14/10 - 18h00: U17 Hungary vs U17 Czech
- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Faroe Islands vs U17 Kosovo
- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Ireland vs U17 Austria
- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Azerbaijan vs U17 Romania
- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Israel vs U17 France
- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Moldova vs U17 Belarus
- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Norway vs U17 Belgium
- Ngày 14/10 - 21h30: U17 Andorra vs U17 Latvia
- Ngày 14/10 - 21h30: U17 Denmark vs U17 Spain
- Ngày 14/10 - 23h00: U17 Luxembourg vs U17 Poland
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 14/10 - 23h00: Estonia vs Moldova
- Ngày 15/10 - 01h45: Andorra vs Serbia
- Ngày 15/10 - 01h45: Latvia vs Anh
- Ngày 15/10 - 01h45: Bồ Đào Nha vs Hungary
- Ngày 15/10 - 01h45: Ailen vs Armenia
- Ngày 15/10 - 01h45: Italia vs Israel
- Ngày 15/10 - 01h45: Tây Ban Nha vs Bulgaria
- Ngày 15/10 - 01h45: Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 15/10 - 06h00: Curacao vs Trinidad and Tobago
- Ngày 15/10 - 07h00: Jamaica vs Bermuda
- Ngày 15/10 - 08h00: Panama vs Suriname
- Ngày 15/10 - 09h00: El Salvador vs Guatemala
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
- Ngày 14/10 - 20h00: Seychelles vs Gambia
- Ngày 14/10 - 23h00: Somalia vs Mozambique
- Ngày 14/10 - 23h00: Nigeria vs Benin
- Ngày 14/10 - 23h00: Algeria vs Uganda
- Ngày 14/10 - 23h00: South Africa vs Rwanda
- Ngày 14/10 - 23h00: Guinea vs Botswana
- Ngày 15/10 - 02h00: DR Congo vs Sudan
- Ngày 15/10 - 02h00: Senegal vs Mauritania
- Ngày 15/10 - 02h00: Bờ Biển Ngà vs Kenya
- Ngày 15/10 - 02h00: Ma rốc vs Congo
- Ngày 15/10 - 02h00: Gabon vs Burundi
Lịch thi đấu Cúp QG Albania
- Ngày 14/10 - 18h30: KS Korabi vs KF Veleciku Koplik
- Ngày 14/10 - 18h30: Laci vs KF Keyra
Lịch thi đấu VĐQG Peru
- Ngày 15/10 - 06h00: FBC Melgar vs Alianza Universidad