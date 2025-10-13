Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/10 và rạng sáng 15/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 14/10 và rạng sáng 15/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á, Asian cup, U19 Euro, U21 Euro,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/10 và rạng sáng 15/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 15/10 - 00h15: Qatar vs UAE

- Ngày 15/10 - 02h30: Ả Rập Xê-út vs Iraq

Qatar chạm trán UAE tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á

Lịch thi đấu Asian cup

- Ngày 14/10 - 17h30: Maldives vs Tajikistan

- Ngày 14/10 - 17h30: Chinese Taipei vs Thái Lan

- Ngày 14/10 - 17h30: Myanmar vs Syria

- Ngày 14/10 - 18h00: Philippines vs Timor-Leste

- Ngày 14/10 - 19h00: Hong Kong vs Bangladesh

- Ngày 14/10 - 19h30: Nepal vs Việt Nam

- Ngày 14/10 - 20h00: Malaysia vs Laos

- Ngày 14/10 - 20h45: Turkmenistan vs Sri Lanka

- Ngày 14/10 - 21h00: Ấn Độ vs Singapore

- Ngày 14/10 - 23h00: Bhutan vs Lebanon

- Ngày 15/10 - 00h00: Afghanistan vs Pakistan

- Ngày 15/10 - 00h30: Yemen vs Brunei

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 14/10 - 17h00:  U19 Austria vs U19 Israel 

- Ngày 14/10 - 17h00: U19 Luxembourg vs U19 Slovenia 

- Ngày 14/10 - 22h00: U19 Germany vs U19 Norway 

- Ngày 14/10 - 22h00: U19 Kosovo vs U19 Armenia 

Lịch thi đấu U21 Euro 

- Ngày 14/10 - 21h00: U21 Latvia vs U21 Greece 

- Ngày 14/10 - 22h00: U21 Iceland vs U21 Luxembourg

- Ngày 14/10 - 22h00: U21 Azerbaijan vs U21 Scotland 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Kosovo vs U21 San Marino 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Romania vs U21 Cyprus 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Croatia vs U21 Ukraine

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Slovenia vs U21 Bosnia and Herzegovina 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Bulgaria vs U21 Czech 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Hungary vs U21 Turkey

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Austria vs U21 Wales 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Montenegro vs U21 North Macedonia 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Sweden vs U21 Poland 

- Ngày 14/10 - 23h00: U21 Slovakia vs U21 Moldova 

- Ngày 14/10 - 23h15: U21 Italy vs U21 Armenia 

- Ngày 14/10 - 23h30: U21 Northern Ireland vs U21 Germany 

- Ngày 14/10 - 23h30: U21 Spain vs U21 Finland 

- Ngày 15/10 - 00h00: U21 Faroe Islands vs U21 Switzerland 

- Ngày 15/10 - 00h00: U21 Malta vs U21 Georgia 

- Ngày 15/10 - 00h00: U21 Gibraltar vs U21 Portugal 

- Ngày 15/10 - 01h00: U21 Belgium vs U21 Denmark 

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 14/10 - 18h00: U17 Gibraltar vs U17 North Macedonia 

- Ngày 14/10 - 18h00: U17 Hungary vs U17 Czech 

- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Faroe Islands vs U17 Kosovo 

- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Ireland vs U17 Austria 

- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Azerbaijan vs U17 Romania 

- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Israel vs U17 France 

- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Moldova vs U17 Belarus

- Ngày 14/10 - 20h00: U17 Norway vs U17 Belgium 

- Ngày 14/10 - 21h30: U17 Andorra vs U17 Latvia 

- Ngày 14/10 - 21h30: U17 Denmark vs U17 Spain 

- Ngày 14/10 - 23h00: U17 Luxembourg vs U17 Poland 

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 14/10 - 23h00: Estonia vs Moldova

- Ngày 15/10 - 01h45: Andorra vs Serbia

- Ngày 15/10 - 01h45: Latvia vs Anh

- Ngày 15/10 - 01h45: Bồ Đào Nha vs Hungary

- Ngày 15/10 - 01h45: Ailen vs Armenia

- Ngày 15/10 - 01h45: Italia vs Israel

- Ngày 15/10 - 01h45: Tây Ban Nha vs Bulgaria

- Ngày 15/10 - 01h45: Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 15/10 - 06h00: Curacao vs Trinidad and Tobago

- Ngày 15/10 - 07h00: Jamaica vs Bermuda

- Ngày 15/10 - 08h00: Panama vs Suriname

- Ngày 15/10 - 09h00: El Salvador vs Guatemala

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 14/10 - 20h00: Seychelles vs Gambia

- Ngày 14/10 - 23h00: Somalia vs Mozambique

- Ngày 14/10 - 23h00: Nigeria vs Benin

- Ngày 14/10 - 23h00: Algeria vs Uganda

- Ngày 14/10 - 23h00: South Africa vs Rwanda

- Ngày 14/10 - 23h00: Guinea vs Botswana

- Ngày 15/10 - 02h00: DR Congo vs Sudan

- Ngày 15/10 - 02h00: Senegal vs Mauritania

- Ngày 15/10 - 02h00: Bờ Biển Ngà vs Kenya

- Ngày 15/10 - 02h00: Ma rốc vs Congo

- Ngày 15/10 - 02h00: Gabon vs Burundi

Lịch thi đấu Cúp QG Albania

- Ngày 14/10 - 18h30: KS Korabi vs KF Veleciku Koplik

- Ngày 14/10 - 18h30: Laci vs KF Keyra

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 15/10 - 06h00: FBC Melgar vs Alianza Universidad

Văn Hải
