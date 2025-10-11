Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/10 và rạng sáng 13/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/10 và rạng sáng 13/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 12/10 - 20h00: San Marino vs Đảo Síp
- Ngày 12/10 - 23h00: Hà Lan vs Phần Lan
- Ngày 12/10 - 23h00: Quần đảo Faroe vs CH Séc
- Ngày 12/10 - 23h00: Scotland vs Belarus
- Ngày 13/10 - 01h45: Croatia vs Gibraltar
- Ngày 13/10 - 01h45: Đan Mạch vs Hy Lạp
- Ngày 13/10 - 01h45: Lithuania vs Ba Lan
- Ngày 13/10 - 01h45: Romania vs Áo
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
- Ngày 12/10 - 20h00: Zambia vs Niger
- Ngày 12/10 - 23h00: Chad vs Central African Republic
- Ngày 13/10 - 02h00: Burkina Faso vs Ethiopia
- Ngày 13/10 - 02h00: Ghana vs Comoros
- Ngày 13/10 - 02h00: Mali vs Madagascar
- Ngày 13/10 - 02h00: Djibouti vs Sierra Leone
- Ngày 13/10 - 02h00: Ai Cập vs Guinea-Bissau
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 12/10 - 19h00: Albacete vs AD Ceuta FC
- Ngày 12/10 - 21h15: Sporting Gijon vs Racing Santander
- Ngày 12/10 - 21h15: Eibar vs Castellon
- Ngày 12/10 - 23h30: Burgos CF vs Valladolid
- Ngày 12/10 - 23h30: Cadiz vs Huesca
- Ngày 13/10 - 02h00: Malaga vs Deportivo
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
- Ngày 12/10 - 13h00: Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale
- Ngày 12/10 - 14h00: Sanfrecce Hiroshima vs Yokohama FC
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 12/10 - 19h00: AFK Haskovo vs Spartak Pleven
- Ngày 12/10 - 19h00: Bdin Vidin vs Etar
- Ngày 12/10 - 19h00: Benkovski Isperih vs Dunav Ruse
- Ngày 12/10 - 19h00: Chernomorets Popovo vs Sevlievo
- Ngày 12/10 - 19h00: FC Lovech vs PFC Chernomorets Burgas
- Ngày 12/10 - 19h00: FK Botev Novi Pazar vs Sportist Svoge
- Ngày 12/10 - 19h00: Kom-Minyor Berkovitsa vs Yantra
- Ngày 12/10 - 19h00: Metalurg Pernik vs Hebar
- Ngày 12/10 - 19h00: Vitosha Bistritsa vs Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
- Ngày 12/10 - 19h00: Partizan Cherven Bryag vs Minyor Pernik
- Ngày 12/10 - 19h00: Septemvri Tervel vs Marek Dupnitsa
- Ngày 12/10 - 19h00: Spartak Plovdiv vs Pirin Blagoevgrad
- Ngày 12/10 - 19h00: FK Germaneya Sapareva Banya vs Fratria
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 12/10 - 19h00: FCI Levadia vs Flora Tallinn U21
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 12/10 - 21h00: Larne vs Linfield
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 13/10 - 06h00: Austin FC vs Los Angeles FC
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 13/10 - 00h30: Aldosivi vs CA Huracan
- Ngày 13/10 - 02h45: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz
- Ngày 13/10 - 02h45: Instituto Cordoba vs Atletico Tucuman
- Ngày 13/10 - 05h15: River Plate vs Sarmiento
- Ngày 13/10 - 07h15: Independiente vs Lanus
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 13/10 - 02h00: Atletico Ottawa vs Vancouver FC
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 13/10 - 03h00: U20 Mỹ vs U20 Morocco
- Ngày 13/10 - 06h00: U20 Norway vs U20 Pháp
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 13/10 - 03h00: Mixco vs Deportivo Malacateco
- Ngày 13/10 - 05h00: Guastatoya vs Comunicaciones FC
- Ngày 13/10 - 07h00: Deportivo Marquense vs Aurora FC
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 13/10 - 03h30: Sportivo Ameliano vs Guarani
- Ngày 13/10 - 06h00: Nacional Asuncion vs Luqueno
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 13/10 - 03h00: Dung Beholden vs Arnett Gardens
- Ngày 13/10 - 03h00: Molynes United vs Montego Bay United FC
- Ngày 13/10 - 03h00: Mount Pleasant vs Chapelton
- Ngày 13/10 - 03h00: Racing United vs Spanish Town Police
- Ngày 13/10 - 03h00: Tivoli Gardens vs Harbour View
- Ngày 13/10 - 03h00: Treasure Beach vs Waterhouse FC
- Ngày 13/10 - 03h00: Cavalier SC vs Portmore United