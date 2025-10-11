Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/10 và rạng sáng 13/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 12/10 và rạng sáng 13/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Cúp Liên Đoàn Nhật Bản,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/10 và rạng sáng 13/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 12/10 - 20h00: San Marino vs Đảo Síp

- Ngày 12/10 - 23h00: Hà Lan vs Phần Lan

San Marino chạm trán Đảo Síp tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 12/10 - 23h00: Quần đảo Faroe vs CH Séc

- Ngày 12/10 - 23h00: Scotland vs Belarus

- Ngày 13/10 - 01h45: Croatia vs Gibraltar

- Ngày 13/10 - 01h45: Đan Mạch vs Hy Lạp

- Ngày 13/10 - 01h45: Lithuania vs Ba Lan

- Ngày 13/10 - 01h45: Romania vs Áo

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 12/10 - 20h00: Zambia vs Niger

- Ngày 12/10 - 23h00: Chad vs Central African Republic

- Ngày 13/10 - 02h00: Burkina Faso vs Ethiopia

- Ngày 13/10 - 02h00: Ghana vs Comoros

- Ngày 13/10 - 02h00: Mali vs Madagascar

- Ngày 13/10 - 02h00: Djibouti vs Sierra Leone

- Ngày 13/10 - 02h00: Ai Cập vs Guinea-Bissau

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 12/10 - 19h00: Albacete vs AD Ceuta FC

- Ngày 12/10 - 21h15: Sporting Gijon vs Racing Santander

- Ngày 12/10 - 21h15: Eibar vs Castellon

- Ngày 12/10 - 23h30: Burgos CF vs Valladolid

- Ngày 12/10 - 23h30: Cadiz vs Huesca

- Ngày 13/10 - 02h00: Malaga vs Deportivo

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 12/10 - 13h00: Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale

- Ngày 12/10 - 14h00: Sanfrecce Hiroshima vs Yokohama FC

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 12/10 - 19h00: AFK Haskovo vs Spartak Pleven

- Ngày 12/10 - 19h00: Bdin Vidin vs Etar

- Ngày 12/10 - 19h00: Benkovski Isperih vs Dunav Ruse

- Ngày 12/10 - 19h00: Chernomorets Popovo vs Sevlievo

- Ngày 12/10 - 19h00: FC Lovech vs PFC Chernomorets Burgas

- Ngày 12/10 - 19h00: FK Botev Novi Pazar vs Sportist Svoge

- Ngày 12/10 - 19h00: Kom-Minyor Berkovitsa vs Yantra

- Ngày 12/10 - 19h00: Metalurg Pernik vs Hebar

- Ngày 12/10 - 19h00: Vitosha Bistritsa vs Lokomotiv Gorna Oryahovitsa

- Ngày 12/10 - 19h00: Partizan Cherven Bryag vs Minyor Pernik

- Ngày 12/10 - 19h00: Septemvri Tervel vs Marek Dupnitsa

- Ngày 12/10 - 19h00: Spartak Plovdiv vs Pirin Blagoevgrad

- Ngày 12/10 - 19h00: FK Germaneya Sapareva Banya vs Fratria

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 12/10 - 19h00: FCI Levadia vs Flora Tallinn U21

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 12/10 - 21h00: Larne vs Linfield

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 13/10 - 06h00: Austin FC vs Los Angeles FC

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 13/10 - 00h30: Aldosivi vs CA Huracan

- Ngày 13/10 - 02h45: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

- Ngày 13/10 - 02h45: Instituto Cordoba vs Atletico Tucuman

- Ngày 13/10 - 05h15: River Plate vs Sarmiento

- Ngày 13/10 - 07h15: Independiente vs Lanus

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 13/10 - 02h00: Atletico Ottawa vs Vancouver FC

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 13/10 - 03h00: U20 Mỹ vs U20 Morocco

- Ngày 13/10 - 06h00: U20 Norway vs U20 Pháp

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 13/10 - 03h00: Mixco vs Deportivo Malacateco

- Ngày 13/10 - 05h00: Guastatoya vs Comunicaciones FC

- Ngày 13/10 - 07h00: Deportivo Marquense vs Aurora FC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 13/10 - 03h30: Sportivo Ameliano vs Guarani

- Ngày 13/10 - 06h00: Nacional Asuncion vs Luqueno

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 13/10 - 03h00: Dung Beholden vs Arnett Gardens

- Ngày 13/10 - 03h00: Molynes United vs Montego Bay United FC

- Ngày 13/10 - 03h00: Mount Pleasant vs Chapelton

- Ngày 13/10 - 03h00: Racing United vs Spanish Town Police

- Ngày 13/10 - 03h00: Tivoli Gardens vs Harbour View

- Ngày 13/10 - 03h00: Treasure Beach vs Waterhouse FC

- Ngày 13/10 - 03h00: Cavalier SC vs Portmore United

Văn Hải
