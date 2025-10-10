Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/10 và rạng sáng 12/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/10 và rạng sáng 12/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
- Ngày 12/10 - 00h15: UAE vs Oman
- Ngày 12/10 - 02h30: Iraq vs Indonesia
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 11/10 - 18h30: Farnham Town vs Sutton United
- Ngày 11/10 - 21h00: Hampton & Richmond vs Eastleigh
- Ngày 11/10 - 21h00: Morecambe vs Chester FC
- Ngày 11/10 - 21h00: Rochdale vs York City
- Ngày 11/10 - 21h00: Scunthorpe United vs King's Lynn Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Slough Town vs Enfield Town
- Ngày 11/10 - 21h00: South Shields vs Spalding United
- Ngày 11/10 - 21h00: Southend United vs Folkestone Invicta
- Ngày 11/10 - 21h00: Southport vs FC Halifax Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Tamworth vs Hyde United
- Ngày 11/10 - 21h00: Wealdstone vs Whitstable Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Weston Super Mare vs Needham Market
- Ngày 11/10 - 21h00: Woking vs Brackley Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Darlington vs AFC Telford United
- Ngày 11/10 - 21h00: Tonbridge Angels vs Chatham Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Aveley vs Gateshead FC
- Ngày 11/10 - 21h00: Hemel Hempstead vs Yeovil Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Maldon & Tiptree vs Flackwell Heath
- Ngày 11/10 - 21h00: Runcorn Linnets vs Buxton
- Ngày 11/10 - 21h00: Dorking Wanderers vs Aldershot Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Spennymoor Town vs Billericay
- Ngày 11/10 - 21h00: Gainsborough vs Hartlepool United
- Ngày 11/10 - 21h00: Macclesfield FC vs Stamford AFC
- Ngày 11/10 - 21h00: AFC Totton vs Truro City
- Ngày 11/10 - 21h00: Altrincham vs Harborough Town FC
- Ngày 11/10 - 21h00: Banbury United vs St.Albans
- Ngày 11/10 - 21h00: Braintree Town vs Farnborough
- Ngày 11/10 - 21h00: Carlisle United vs Boston United
- Ngày 11/10 - 21h00: Chelmsford City vs Chippenham Town
- Ngày 11/10 - 21h00: Eastbourne Borough vs Boreham Wood
- Ngày 11/10 - 21h00: Ebbsfleet United vs Solihull Moors
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 12/10 - 03h00: U20 Spain vs U20 Colombia
- Ngày 12/10 - 06h00: U20 Mexico vs U20 Argentina
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 11/10 - 20h00: Latvia vs Andorra
- Ngày 11/10 - 23h00: Hungary vs Armenia
- Ngày 11/10 - 23h00: Na Uy vs Israel
- Ngày 12/10 - 01h45: Bồ Đào Nha vs Ailen
- Ngày 12/10 - 01h45: Serbia vs Albania
- Ngày 12/10 - 01h45: Tây Ban Nha vs Georgia
- Ngày 12/10 - 01h45: Estonia vs Italia
- Ngày 12/10 - 01h45: Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 11/10 - 21h15: Mirandes vs Leganes
- Ngày 11/10 - 23h30: Real Sociedad B vs FC Andorra
- Ngày 11/10 - 23h30: Almeria vs Real Zaragoza
Lịch thi đấu U19 Euro
- Ngày 11/10 - 20h00: U19 Norway vs U19 Armenia
- Ngày 11/10 - 20h30: U19 Austria vs U19 Luxembourg
- Ngày 11/10 - 20h30: U19 Israel vs U19 Slovenia
- Ngày 12/10 - 00h00: U19 Germany vs U19 Kosovo
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 11/10 - 16h30: U17 Spain vs U17 Latvia
- Ngày 11/10 - 17h00: U17 Ireland vs U17 Faroe Islands
- Ngày 11/10 - 18h00: U17 Czech vs U17 North Macedonia
- Ngày 11/10 - 18h00: U17 Hungary vs U17 Gibraltar
- Ngày 11/10 - 19h00: U17 Norway vs U17 Moldova
- Ngày 11/10 - 20h00: U17 Poland vs U17 Germany
- Ngày 11/10 - 20h00: U17 France vs U17 Romania
- Ngày 11/10 - 21h00: U17 Austria vs U17 Kosovo
- Ngày 11/10 - 21h30: U17 Denmark vs U17 Andorra
- Ngày 11/10 - 23h00: U17 Israel vs U17 Azerbaijan
- Ngày 12/10 - 00h00: U17 Belgium vs U17 Belarus
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 11/10 - 19h00: Tundzha Yambol vs Vihren Sandanski
- Ngày 11/10 - 19h00: PFC Rilski Sportist Samokov vs Belasitsa Petrich
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 11/10 - 21h00: Dungannon Swifts vs Glentoran
- Ngày 11/10 - 21h00: Glenavon vs Bangor
- Ngày 11/10 - 21h00: Ballymena United vs Coleraine
- Ngày 11/10 - 21h00: Carrick Rangers vs Portadown
- Ngày 11/10 - 21h00: Crusaders vs Cliftonville
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 12/10 - 06h30: Orlando City vs Vancouver Whitecaps
- Ngày 12/10 - 06h30: Inter Miami CF vs Atlanta United
- Ngày 12/10 - 08h30: Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake
- Ngày 12/10 - 09h30: LA Galaxy vs FC Dallas
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 12/10 - 05h00: Palmeiras vs Juventude
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 12/10 - 02h45: Gimnasia LP vs Talleres
- Ngày 12/10 - 05h00: Banfield vs Racing Club
- Ngày 12/10 - 07h15: Belgrano vs Estudiantes de la Plata
- Ngày 12/10 - 08h15: Velez Sarsfield vs Rosario Central
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 12/10 - 02h00: Valour FC vs HFX Wanderers FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 12/10 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Club Xelaju
- Ngày 12/10 - 06h00: CSD Municipal vs Coban Imperial
- Ngày 12/10 - 08h00: Antigua Guatemala vs Deportivo Achuapa
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 12/10 - 03h00: Tolima vs Envigado
- Ngày 12/10 - 07h30: America de Cali vs La Equidad